Su arıtma cihazı tavsiyesi için en iyi su arıtma cihazları (2023)

Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar musluk sularının yeterince temiz olmadığından şüpheleniyor veya musluk suyunun lezzetini beğenmiyor. Dolayısıyla insanlar su arıtma cihazları ile bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ev tipi su arıtma cihazları, musluk suyunu temizliyor ve tadını optimum seviyeye yükseltiyor. Peki, en iyi su arıtma cihazı hangisidir? Su arıtma cihazı almak mantıklı mı? Eğer "hangi su arıtma cihazı almalı" diyorsanız, doktorların tavsiye ettiği su arıtma cihazı modelleri içeriğimiz sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. İşte su arıtma cihazı kullanıcı yorumları üzerinden derlediğimiz 2023'te alınabilecek en iyi su arıtma cihazı modelleri ve markaları:

Su arıtma cihazı fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir!

1️⃣ Royal Green Lux Plus Tam Boyutta Gör Eğer hangi su arıtma cihazı almalı diye düşünüyor ve bütçeyi çok fazla önemsemiyorsanız Royal Green Lux Plus, en iyi su artıma cihazı sıralamalarında tepeye oynuyor diyebiliriz. Genellikle su arıtma cihazları benzer yetenekler sunuyor olsa da Royal Green Lux Plus, diğerlerinden farklı olarak su kaçak sensörü, filtre takip sistemi, su kalite ölçer ve membran yıkama sistemi ile diğerlerinden ayrılıyor. Ancak tüm bu özellikler ürünün “dijital” varyantında bulunuyor. Royal Green Lux Plus, 300 litre su arıtma kapasitesi sunuyor. Bu arada ürünün temel pompasız varyantı 8.500 TL, pompalı varyantı 9.300 TL ve dijital varyantı 10.500 TL fiyata sahip. Tüm varyantların altı adet aynı filtreleme katmanı bulunuyor. Su kaçak sensörü

Filtre takip sistemi

Su kalite ölçer (TDS)

Otomatik yıkama sistemi

6 adet filtre

Günlük 300 litre su arıtma kapasitesi

8 litre

2️⃣ BWT Slim 2 Tam Boyutta Gör BWT Slim 2, doktorların tavsiye ettiği su arıtma cihazı önerileri arasında ön planlara çıkan bir diğer ürün. Açıkçası hem fiyatıyla hem de performansıyla listenin tepesinde yer almayı hak eden bir cihaz diyebilirim. Konutların yanında ofis, okul, hastane ve kafelerde kullanılabilir yapıda olan BWT Slim 2, sudaki bakterilerin yüzde 99’'unu yok ediyor. Suyun pH derecesini artıran üründe herhangi bir depo veya atık su çıktısı bulunmamakta. Üründeki belki de en büyük artısı ise saatte 120 litre su arıtabilmesi. Listenin geri kalan ürünleri günde ortalama 280 litre veya daha yüksek kapasitelere sahip. Ancak BWT Slim 2, günde yaklaşık 4.5 tona kadar su arıtabiliyor. En büyük eksi ise içinde iki adet filtre bulunuyor. Bu filtreler 0,5 mikrona kadar ağır metallerı, kireç, klor ve kokuları arındırıyor. Mevcut minerallleri ise koruyor. Ek mineral ekleme gibi bir durum bu üründe yok. Antibakteriyel

Direk akışlı ve yüksek debili

Deposuz

Atık su üretimi yok

Kalabalık kullanım için ideal

Hassasiyeti yüksek çift filtre

3️⃣ YZG 37 Tam Boyutta Gör YZG su arıtma cihazı markaları arasında uygun fiyatları ile ön plana çıkıyor. YZG 37 su arıtma cihazı da bunlardan bir tanesi. Pompasız 12 aşamalı YZG 37’de altı adet filtre bulunuyor. UDF filtre ile ilk giren su üzerinde kum, çamur gibi parçacıklar tutuluyor. Sonrasında CTO filtre ile karbon filtreden kaçan parçacıklar ve suda 1 mikrondan daha büyük katıl malzemeler tutuluyor. Cihaz içindeki PPF filtre ile klor, koku, kirletici ve diğer kimyasallar arındırılıyor. 75 GPD membran filreye gelen sudaki mikrobiyolojik ve kimyasal arıtım gerçekleştirilerek molekül düzeyinde filtreleme yapılıyor. Arıtılan su tatlandırıcı karbon filtreye alınarak içimi hoş hale getiriliyor ve ardından yedili mineral filtreye aktarılıyor. Burada saf suyun içerisine kalsiyum, magnezyum ve sodyum katılarak sağlık açısından maksimize ediliyor. YZG 37, günde 280 litre su arıtabiliyor. 12 aşamalı süreç

6 adet filtre

1 mikron boyutunda arındırma

Günde 285 litre

8 litre

4️⃣ OverWater Savora Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen su arıtma cihazı modellerinden birisi olan OverWater, toplamda 14 aşamadan oluşan filtreleme sistemine sahip. Tüm filtreleri NSF onayından geçmiş durumda. Diğer su arıtma cihazı fiyatları göz önüne alındığında OverWater Savora, fiyatıyla dikkat çekiyor. Kullanım alanları bakımından bu su arıtıcı, içme suyunda, yemeklerde, sebze ve meyve yıkamada, çay/kahve yapımında veya akvaryum suyunda kullanılabilir. Ürün günlük 280 litre su kapasitesinde üretim yapabiliyor. 14 aşamalı süreç

280 litre günlük üretim

8 adet filtre

Tüm filtreler NSF onaylı

8 litre

5️⃣ Puretech Optima 8 Tam Boyutta Gör Puretech Optima su arıtma cihazı diğer ürünlere nazaran kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Tezgah altında geniş yeri olmayanlar için böylece ideal bir kullanım sunuluyor. İçerisinde beş aşamalı filtreleme sistemi olan üründe ters ozmos filtrasyon süreci uygulanıyor. Ürün, 5 mikrondan küçük malzemeleri sudan ilk aşamada arındırıyor ve ardından diğer filtreler ile sudaki zararlı mineral, bakteri, koku ve klor gibi bileşenleri uzaklaştırıyor. Puretech Optima 8 günlük 280 litre su arıtımı gerçekleştirebiliyor. Kompakt tasarım

Günlük 8 litre üretim

Ters ozmos filtrasyon

5 adet filtre

8 litre

6️⃣ Hyundai HND-35 Tam Boyutta Gör Kompakt yapısıyla dikkat çeken Hyundai HND-35 su arıtma cihazı, Gelişmiş TDS (toplam çözünmüş katı madde miktarı) azaltılması ile öne çıkıyor. Günlük 285 litre arıtma kapasitesine sahip olan ürün, evler için ideal bir kullanım sunarken kişi sayısının çok yüksek olmadığı iş yerlerinde de kullanılabilir. Toplamda 5 filtreleme sistemini içerisinde barındıran HND-35, sediment ön filtre ile ilk arıtımı gerçekleştiriyor. Diğer modellerde olduğu gibi sudaki koku ve bakterileri filtreleme sisteminde arındırılırken son mineral filtresinde su zenginleştiriliyor. 5 adet filtre

Günlük 285 litre üretim hacmi

Tipik ev kullanımı için ideal

Gelişmiş TDS azaltma

8 litre

7️⃣ Hidrotek Water 10 Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen su arıtma cihazı markası olan Hidrotek, 10 aşamalı Water ürününde pompalı tasarımı kullanıyor. Pompalı tasarım su basıncının düşük olduğu yerlerde kullanımı kolaylaştırıyor. Toplamda beş aşamalı arıtma sunan ürün, son mineral filtresinde suyun tadını düzenleyerek arıtma sırasında azalan sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri geri kazandırtıyor. Hidrotek Water 10, yaklaşık 25 dakikada 5,5 litre su üretebiliyor. Günlük üretim hacmi ise 264 litre seviyesinde. Hidrotek Water 10, en çok kullanılan su arıtma cihazları arasında yer alırken aynı zamanda doktorların tavsiye ettiği su arıtma cihazı konumunda. Su kaçak sensörü

Basınç düşürücü

Atık kısıcı

5 adet filtre

8 litre

Günlük 264 litre üretim

8️⃣ Hidrotek Ph 9 B12 Tam Boyutta Gör Aynı markanın bir diğer ürünü olan Hidrotek Ph 9 B12, en çok satan su arıtma cihazları arasında yer alıyor. Adından da anlaşılacağı üzere ürünün diğerlerinden farklı olarak odaklandığı iki özellik bulunuyor. İlki suyun pH değerini 9.0 seviyesine kadar yükselmesi. İkinci önemli özellik ise arıtmanın son evresinde suya eklenen B12 vitamini. Hemen üstteki Water 10 modelinde olan 5 aşamalı filtre Bioplus B12 Alkali filtrenin eklenmesiyle bu modelde altıya çıkıyor. Bu model, saatte 10 litre, günde ise 240 litre su üretim kapasitesi sunuyor. B12 vitamin eksikliği yaşıyor ve su arıtma cihazı önerisi arıyorsanız Hidrotek Ph 9 B12, piyasadaki sınırlı seçeneklerden birisi konumunda. Su kaçak sensörü

B12 mineral filtresi

pH 9

Alkali su

Basınç düşürücü

Atık kısıcı

6 adet filtre

8 litre

Günlük 240litre üretim

9️⃣ Spring Water 11 Tam Boyutta Gör Spring Water 11 su arıtma cihazı özellikleri ve ek seçenekleriyle esnek bir yelpaze sunuyor. Dahili su kaçağı sensörü olan ürün, 12 litrelik tankı ve günlük 400 litre su üretimi ile geniş aileler veya çalışan sayısı ortalama olan ofisler için ideal kullanım vadediyor. Ürünün resmi sitesinde pompalı versiyonunun yanında ek olarak ultraviyole filtre seçeneği sunuluyor. Ultraviyole filtre sayesinde virüs ve bakteriler tamamen yok ediliyor ancak bu ek filtrenin maliyetinin +1500 TL olduğunu belirteyim. Bu ek seçeneklerin yanında tüm varyasyonların yedi katmanlı filtreleme sunuluyor. İlk filtreler suyu zararlı bileşenlerden arındırıyor. Su artıcının son iki filtresi sudaki mineralleri artırıyor ve anyon ve katyon açısından içeriğini zenginleştirerek pH seviyesini 8.5 seviyesine yükseltiyor. Günlük 400 litre su üretimi

12 litre

Toplam 11 aşama

7 adet filtre

Su kaçağı sensörü

Basınç düşürücü

🔟 Sumosu 13 Tam Boyutta Gör Sumosu 13 elektriksiz su arıtma cihazı diğer ürünlere göre daha dayanıklı filtreler sunuyor. Çoğu modelde filtreye bağlı olarak 6 ila 12 ayda bir değişim gerektiriyor. Ürünlerde birden fazla filtre olduğu için takibi zor olabiliyor. Sumosu ise sunduğu 6 filtrede de 12 ayda bir değişim öneriyor. Sumosu aynı zamanda filtre değişimini oldukça kolaylaştırmış. Bu nedenle servis ihtiyacı bulunmuyor. Sumosu su arıtma cihazı yorumları ise ürün hakkında oldukça olumlu. Bununla birlikte Sumosu tüm modellerinde koşulsuz iade seçeneği de sunuyor. Sumosu’nun belirttiğine göre bir ürünü en az 60 gün kullanıp memnun kalmadıysanız 100. güne kadar iade yapabiliyorsunuz. Açıkçası bu, arıtma cihazından çıkan sudan endişelenenler için iyi bir seçenek. Sumosu, günlük 285 litre su arıtımı gerçekleştirebiliyor. Uzun ömürlü filtre (1 yıl)

NSF Onaylı Vontron teknolojisi

285 litre su üretimi

8 litre

100. güne kadar iade

6 adet filtre

Toplam 13 aşama

Kolay söküp-takma

11. Suzukı Technology Beta Plus Tam Boyutta Gör En iyi su arıtma cihazı listesinin sonuna gelirken Suzukı Technology Beta Plus modeline bakıyoruz. Toplam beş filtreden oluşan cihaz düşük şebeke basıncında dahi çalışabiliyor. Sumosu da olduğu gibi bu üründe bulunan filtreler için istenen değişim aralığı bir yıl olarak belirtiliyor. Ürün, suyu 5 mikron seviyesine kadar arındırabilirken koku ve bakterilerden ayrıştırıyor. Son filtre kısmında ise arındırılan su, mineraller ile zenginleştirilerek yumuşatılıyor ve içime hazır hale getiriliyor. Ürün günlük 283 litre su üretimi gerçekleştirebiliyor. Bu arada boyut olarak Beta Plus’ın biraz büyük olduğu, bu nedenle tezgahın altında yeterli alan (30cm genişlik 40 cm yükseklik) olduğundan emin olmanızı öneririm. 5 adet filtre

Uzun ömürlü filtre (1 yıl)

Günlük 283 litre su üretimi

Düşük su basıncında çalışabilme (2,5 bar)

8 litre İçeriğimizin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu listemizde, su arıtma cihazı yorumlarını göz önüne alarak 2023 için en iyi su arıtma cihazı tavsiyesi yapmaya çalıştık. Oldukça geniş bütçe aralığında farklı ürünlere yer verdiğimiz listemizdeki modelleri belirli bir kalitenin üstünde tutmaya uğraştık. Listelediğimiz su arıtma cihazı fiyatları her bütçe sınıfı için uygun seviyede. Verdiğimiz su arıtma cihazı markaları sayesinde diğer ürün ve modellere de ulaşabilirsiniz.

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Su arıtma cihazı nedir ❓ Su arıtma cihazı kısaca, musluk suyundan içme suyu elde edilmesini sağlayan makinedir. Su arıtma cihazları, şebeke suyundaki bakteri, virüs, kir ve kokuyu dahili filtreleri sayesinde gidererek temiz ve içilebilir su sağlar. Bu cihazların çok büyük kısmı ters ozmos adı verilen bir sistemle çalışarak suyu kirden arındırır. Bu sebeple bir çok doktor, evlerde su arıtma cihazı kullanılmasını tavsiye ediyor.

Su arıtma cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 🤔 Tam Boyutta Gör "Su arıtma cihazı alırken nelere dikkat etmeli?" diye soranlar için aşağıdaki kriterler mutlaka göz önünde bulundurulmalı 👇 Su arıtma cihazının filtre kalitesine bakılmalıdır. Yüksek aşama ve filtre sayısı önemlidir Günlük su tüketimine uygun ürün tercih edilmelidir. NSF sertifikası göz önüne alınmalıdır. Kaçak sensörünün bulunmasına dikkat edilmelidir. Su basıncının düşükse pompa seçeneği ürüne eklenmelidir.

Su arıtma cihazı almak mantıklı mı 💭 Su arıtma cihazı almak hem ekonomik hem de sağlık açısından mantıklıdır. Musluk sıları kireç ve diğer zararlı bileşenleri içerebilir. Özellikle büyükşehirlerde bu nedenle damacana su alımı yıllık önemli bir maliyet yükünü hanelere bindirmekte. Su arıtma cihazları sürekli damacana alımını önlediği gibi sağlık açısından da önemlidir. Arıtılmış su daha az sodyum ve potasyum içerdiğinden özellikle yüksek tansiyon hastaları için bir tercih sebebi olabilir. Ayrıca arıtılmış suyun vücuttaki emilimi daha kolay olduğundan böbrek ve bağırsakların çalışmasını da rahatlatır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, rehberimizdeki bütçenize uygun olan doktorların tavsiye ettiği su arıtma cihazlarından birini evinize satın almakta fayda var.

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