Su arıtma cihazı tavsiyesi için en iyi su arıtma cihazları (2023)

Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar musluk sularının yeterince temiz olmadığından şüpheleniyor veya musluk suyunun lezzetini beğenmiyor. Dolayısıyla insanlar su arıtma cihazları ile bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ev tipi su arıtma cihazları, musluk suyunu temizliyor ve tadını optimum seviyeye yükseltiyor. Peki, en iyi su arıtma cihazı hangisidir? Su arıtma cihazı almak mantıklı mı? Eğer "hangi su arıtma cihazı almalı" diyorsanız, doktorların tavsiye ettiği su arıtma cihazı modelleri içeriğimiz sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. İşte su arıtma cihazı kullanıcı yorumları üzerinden derlediğimiz 2023'te alınabilecek en iyi su arıtma cihazı modelleri ve markaları:
Su arıtma cihazı fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir!
1️⃣ Royal Green Lux Plus
Su kaçak sensörü
Filtre takip sistemi
Su kalite ölçer (TDS)
Otomatik yıkama sistemi
6 adet filtre
Günlük 300 litre su arıtma kapasitesi
8 litre
2️⃣ BWT Slim 2
Antibakteriyel
Direk akışlı ve yüksek debili
Deposuz
Atık su üretimi yok
Kalabalık kullanım için ideal
Hassasiyeti yüksek çift filtre
3️⃣ YZG 37
12 aşamalı süreç
6 adet filtre
1 mikron boyutunda arındırma
Günde 285 litre
8 litre
4️⃣ OverWater Savora
14 aşamalı süreç
280 litre günlük üretim
8 adet filtre
Tüm filtreler NSF onaylı
8 litre
5️⃣ Puretech Optima 8
Kompakt tasarım
Günlük 8 litre üretim
Ters ozmos filtrasyon
5 adet filtre
8 litre
6️⃣ Hyundai HND-35
5 adet filtre
Günlük 285 litre üretim hacmi
Tipik ev kullanımı için ideal
Gelişmiş TDS azaltma
8 litre
7️⃣ Hidrotek Water 10
Su kaçak sensörü
Basınç düşürücü
Atık kısıcı
5 adet filtre
8 litre
Günlük 264 litre üretim
8️⃣ Hidrotek Ph 9 B12
Su kaçak sensörü
B12 mineral filtresi
pH 9
Alkali su
Basınç düşürücü
Atık kısıcı
6 adet filtre
8 litre
Günlük 240litre üretim
9️⃣ Spring Water 11
Günlük 400 litre su üretimi
12 litre
Toplam 11 aşama
7 adet filtre
Su kaçağı sensörü
Basınç düşürücü
🔟 Sumosu 13
Uzun ömürlü filtre (1 yıl)
NSF Onaylı Vontron teknolojisi
285 litre su üretimi
8 litre
100. güne kadar iade
6 adet filtre
Toplam 13 aşama
Kolay söküp-takma
11. Suzukı Technology Beta Plus
5 adet filtre
Uzun ömürlü filtre (1 yıl)
Günlük 283 litre su üretimi
Düşük su basıncında çalışabilme (2,5 bar)
8 litre
İçeriğimizin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu listemizde, su arıtma cihazı yorumlarını göz önüne alarak 2023 için en iyisu arıtma cihazı tavsiyesi yapmaya çalıştık. Oldukça geniş bütçe aralığında farklı ürünlere yer verdiğimiz listemizdeki modelleri belirli bir kalitenin üstünde tutmaya uğraştık. Listelediğimiz su arıtma cihazı fiyatları her bütçe sınıfı için uygun seviyede. Verdiğimiz su arıtma cihazı markaları sayesinde diğer ürün ve modellere de ulaşabilirsiniz.
Su arıtma cihazı nedir ❓
Su arıtma cihazı kısaca, musluk suyundan içme suyu elde edilmesini sağlayan makinedir. Su arıtma cihazları, şebeke suyundaki bakteri, virüs, kir ve kokuyu dahili filtreleri sayesinde gidererek temiz ve içilebilir su sağlar. Bu cihazların çok büyük kısmı ters ozmos adı verilen bir sistemle çalışarak suyu kirden arındırır. Bu sebeple bir çok doktor, evlerde su arıtma cihazı kullanılmasını tavsiye ediyor.
Su arıtma cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 🤔
Su arıtma cihazının filtre kalitesine bakılmalıdır.
Yüksek aşama ve filtre sayısı önemlidir
Günlük su tüketimine uygun ürün tercih edilmelidir.
NSF sertifikası göz önüne alınmalıdır.
Kaçak sensörünün bulunmasına dikkat edilmelidir.
Su basıncının düşükse pompa seçeneği ürüne eklenmelidir.
Su arıtma cihazı almak mantıklı mı 💭
Su arıtma cihazı almak hem ekonomik hem de sağlık açısından mantıklıdır. Musluk sıları kireç ve diğer zararlı bileşenleri içerebilir. Özellikle büyükşehirlerde bu nedenle damacana su alımı yıllık önemli bir maliyet yükünü hanelere bindirmekte. Su arıtma cihazları sürekli damacana alımını önlediği gibi sağlık açısından da önemlidir. Arıtılmış su daha az sodyum ve potasyum içerdiğinden özellikle yüksek tansiyon hastaları için bir tercih sebebi olabilir. Ayrıca arıtılmış suyun vücuttaki emilimi daha kolay olduğundan böbrek ve bağırsakların çalışmasını da rahatlatır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, rehberimizdeki bütçenize uygun olan doktorların tavsiye ettiği su arıtma cihazlarından birini evinize satın almakta fayda var.