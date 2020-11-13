Evden çalışanlara vergi uygulanması tavsiyesi

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Pandemi dönemi ile birlikte evden çalışma konsepti giderek yaygınlaşmaya başladı. Aslında pandemi öncesinde de belirli alanlarda esnek çalışma sistemleri uygulanıyordu ancak şimdi neredeyse tüm gün evden çıkmadan işini yönetmek söz konusu. Microsoft, Google gibi pek çok dev; personeline yönelik evden çalışma konseptini uygulamaya başladı.

İlginç teklif

Deutsche Bank araştırmacıları, pandemi döneminde evden çalışan insanların yıllık maaşlarının yüzde 5’inin vergi olarak kesilmesini ve bu verginin işin başında olması gereken düşük gelirli personele ödenmesini tavsiye ediyor.

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DB araştırmasında evden çalışan kişilerin ulaşım, giysi, yemek gibi ihtiyaçlarda tasarruf ettiğini ve böylece giderlerinin azaldığını belirtiyor. Ayrıca risklerden de korunduğunu dile getiriyor. Ekonomiye genel anlamda katkı yapmadan gelirlerini arttırmanın çok da adaletli olmadığını düşünüyor.

Diğer taraftan fiziksel olarak işini takip etmek zorunda kalan düşük gelirli çalışanların durumu daha zor zira pek çok ihtiyaç nedeniyle harcama yapması gerekiyor. Bu da bir gelir adaletsizliği ortaya çıkarıyor. Raporda evden çalışma konseptinin ekstra vergilendirilmesi konusunun aslında pandemi öncesi dönemlerde de gündeme geldiği ancak şimdi gerekli bir hal aldığı vurgulanıyor.

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Yapılan hesaplamalara göre evden çalışanlardan yüzde 5 oranında yapılacak vergi kesintisi ile sadece ABD’de yıllık 49 milyar dolar vergi toplanabilir. Bu rakam Almanya’da 20 milyar Avro, İngiltere’de ise 7 milyar Pound seviyesinde. Toplanan vergiler işinin başında olması gereken düşük gelirli işçileri belirli bir seviyeye kadar mali olarak destekleyebilir.

Evden çalışma vergisinin muafiyetlerinden birisi işverenin çalışanına bir oda veya masa tahsis etmiş olması ve bu şekilde evden çalışıyor olması. Eğer işveren çalışanına bir yer tahsis etmediyse bu kez vergiyi kendisi vermek zorunda. Diğer muafiyet hükümetin evden çalışma konusunda tavsiyede bulunmuş olması. Eğer bulunduysa bu kez o ülkede evden çalışma vergisi anlamsız hale geliyor. Yine işin başında olması gereken düşük gelirli işçiler de vergiden muaf tutuluyor.

Deutsche Bank aslında önemli bir konuya temas etmiş durumda zira evden çalışanlar sosyal mesafenin önemli olduğu bir dönemde avantajlı hale geliyor. Bununla birlikte işin başında olması gerekenlerin böyle bir hakkı olmuyor. Sosyal adaletsizlik olarak görülen bu duruma önümüzdeki günlerde ne tür yorumlar gelecek merak konusu.

https://www.businessinsider.com/deutsche-bank-working-from-home-tax-staff-workers-businesses-2020-11

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