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    Evden çalışanlara vergi uygulanması tavsiyesi

    Deutsche Bank özellikle pandemi döneminde tavan yapan uzaktan çalışma yönteminin adil olmayan bir gelir sistemi ortaya koyduğunu düşünüyor. Bu yüzden vergilendirme istiyor.
    18 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Evden çalışanlara vergi uygulanması tavsiyesi
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    Pandemi dönemi ile birlikte evden çalışma konsepti giderek yaygınlaşmaya başladı. Aslında pandemi öncesinde de belirli alanlarda esnek çalışma sistemleri uygulanıyordu ancak şimdi neredeyse tüm gün evden çıkmadan işini yönetmek söz konusu. Microsoft, Google gibi pek çok dev; personeline yönelik evden çalışma konseptini uygulamaya başladı.

    İlginç teklif

    Deutsche Bank araştırmacıları, pandemi döneminde evden çalışan insanların yıllık maaşlarının yüzde 5’inin vergi olarak kesilmesini ve bu verginin işin başında olması gereken düşük gelirli personele ödenmesini tavsiye ediyor.

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    DB araştırmasında evden çalışan kişilerin ulaşım, giysi, yemek gibi ihtiyaçlarda tasarruf ettiğini ve böylece giderlerinin azaldığını belirtiyor. Ayrıca risklerden de korunduğunu dile getiriyor. Ekonomiye genel anlamda katkı yapmadan gelirlerini arttırmanın çok da adaletli olmadığını düşünüyor.

    Diğer taraftan fiziksel olarak işini takip etmek zorunda kalan düşük gelirli çalışanların durumu daha zor zira pek çok ihtiyaç nedeniyle harcama yapması gerekiyor. Bu da bir gelir adaletsizliği ortaya çıkarıyor. Raporda evden çalışma konseptinin ekstra vergilendirilmesi konusunun aslında pandemi öncesi dönemlerde de gündeme geldiği ancak şimdi gerekli bir hal aldığı vurgulanıyor.

    Evden çalışanlara vergi uygulanması tavsiyesi
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    Yapılan hesaplamalara göre evden çalışanlardan yüzde 5 oranında yapılacak vergi kesintisi ile sadece ABD’de yıllık 49 milyar dolar vergi toplanabilir. Bu rakam Almanya’da 20 milyar Avro, İngiltere’de ise 7 milyar Pound seviyesinde. Toplanan vergiler işinin başında olması gereken düşük gelirli işçileri belirli bir seviyeye kadar mali olarak destekleyebilir.

    Evden çalışma vergisinin muafiyetlerinden birisi işverenin çalışanına bir oda veya masa tahsis etmiş olması ve bu şekilde evden çalışıyor olması. Eğer işveren çalışanına bir yer tahsis etmediyse bu kez vergiyi kendisi vermek zorunda. Diğer muafiyet hükümetin evden çalışma konusunda tavsiyede bulunmuş olması. Eğer bulunduysa bu kez o ülkede evden çalışma vergisi anlamsız hale geliyor. Yine işin başında olması gereken düşük gelirli işçiler de vergiden muaf tutuluyor.

    Deutsche Bank aslında önemli bir konuya temas etmiş durumda zira evden çalışanlar sosyal mesafenin önemli olduğu bir dönemde avantajlı hale geliyor. Bununla birlikte işin başında olması gerekenlerin böyle bir hakkı olmuyor. Sosyal adaletsizlik olarak görülen bu duruma önümüzdeki günlerde ne tür yorumlar gelecek merak konusu.



    https://www.businessinsider.com/deutsche-bank-working-from-home-tax-staff-workers-businesses-2020-11 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aytek66 (Aytekin Altun) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Doğruluk payı yok değil. Ama çalışan kesimin büyük bir çoğunluğu buna karşı çıkacaktır zira şahsım olarak da böyle evden çalışma modelinde neredeyse saat kavramınız kalmıyor gecenin 11 inde dahi bişeyler yaptığı oluyor insanın. Bu noktada mesai saati gibi bir durum ortadan kalktığı için çalışanlar hem kesinti hem de böyle esnek saatli günün büyük bir bölümünde meşguliyet yapan çalışmayı kabul etmezler. Gıda giyim ulaşım konusunda masrafı olmuyor demişler ancak tam tersi sabah öğle akşam tüm gün evde yemek yeme, tüm gün bilgisayar kullanma ısınma ihtiyacını giderme evdeki masrafları katlayan bir durum. Çok da ekonomiye katkı sağlanmıyor bir durum yok aslında. Deutsche Bank eğer çok düşünüyorsa o %5i aşı çalışmalarına aktarıp bir an evvel bu durumdan çıkmamıza destek olsun.
    Doğruluk payı yok değil. Ama çalışan kesimin büyük bir çoğunluğu buna karşı çıkacaktır zira şahsım olarak da böyle evden çalışma modelinde neredeyse saat kavram...
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    sadrag 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlız bu bazı eşeklerin aklına karpuz kabuğu getirmiştir kesin..
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    Liquist 15 sa. ( Mesaj Silindi )
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    sadrag 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlız bu bazı eşeklerin aklına karpuz kabuğu getirmiştir kesin..
    Yanıtla +14
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    aytek66 (Aytekin Altun) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Doğruluk payı yok değil. Ama çalışan kesimin büyük bir çoğunluğu buna karşı çıkacaktır zira şahsım olarak da böyle evden çalışma modelinde neredeyse saat kavramınız kalmıyor gecenin 11 inde dahi bişeyler yaptığı oluyor insanın. Bu noktada mesai saati gibi bir durum ortadan kalktığı için çalışanlar hem kesinti hem de böyle esnek saatli günün büyük bir bölümünde meşguliyet yapan çalışmayı kabul etmezler. Gıda giyim ulaşım konusunda masrafı olmuyor demişler ancak tam tersi sabah öğle akşam tüm gün evde yemek yeme, tüm gün bilgisayar kullanma ısınma ihtiyacını giderme evdeki masrafları katlayan bir durum. Çok da ekonomiye katkı sağlanmıyor bir durum yok aslında. Deutsche Bank eğer çok düşünüyorsa o %5i aşı çalışmalarına aktarıp bir an evvel bu durumdan çıkmamıza destek olsun.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    symbiat (symbiat karalama) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) aytek66
    kelimesi kelimesine imzami atarim cok guzel ozetlemissiniz....
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    BekirHan (Bekir Han) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) aytek66
    Kesinlikle!
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    blackzeros 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almanlar bizi kıskanıyor.
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