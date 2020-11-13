Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor

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Büyük yatırımlarla masa üstü bilgisayarları için ARM tabanlı M1 yonga setini geliştiren Apple, benchmark skorlarında adeta gövde gösterisi yapıyor. Optimizasyonların da etkisiyle verimlilik uygulamalarında Apple M1 rakiplerini gölgede bıraktı.

Affinity Photo benchmarkları dikkat çekici

Mac platformunun başarılı fotoğraf düzenleme uygulamalarından Affinity Photo, kısa süre önce Apple M1 yonga setine uyum sağlayacak şekilde güncellendi. Uygulamanın benchmark testleri de bu sayede karşılaştırma yapmaya imkan verdi.

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Affinity Photo 19 beta sürümünde yer aldığı belirtilen yeni benchmark aracı ile Apple M1 işlemcisi geçen yılın 6 çekirdekli işlemcili ve Radeon Pro 580X ekran kartlı MacBook Pro modeli karşılaştırılmış.

Testlerin üç farklı kategorisinde Apple M1 yonga setinin tekli ve çoklu çekirdek sonuçları bir hayli ileride. Sadece raster testinde tekli çekirdek sonucu olarak Radeon Pro RX 580X biraz daha önce geçmiş. Geliştirici ekipte yer alan Andy Somerfield sonuçlar karşısında oldukça şaşırdığını ifade ediyor.

Zaten uygulamanın sürüm notlarında da Apple M1 işlemcisi ile birlikte özellikle çok katmanlı döküman ve nesnelerle çalışırken performans farkının görüleceği ifade ediliyor. Mac uygulamaları Apple M1 için güncellendikçe yeni performans testleri de gelecektir.

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