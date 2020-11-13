Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor

    Affinity Photo geliştiricisi Apple M1 ile yaptığı benchmark testlerini paylaştı ve sonuçların tahmin etmediği kadar iyi olduğunu belirtti. Apple M1 yonga seti büyük hayali gerçekleştirebliecek mi?
    13 sa.
    1,5b
    3
    5
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Büyük yatırımlarla masa üstü bilgisayarları için ARM tabanlı M1 yonga setini geliştiren Apple, benchmark skorlarında adeta gövde gösterisi yapıyor. Optimizasyonların da etkisiyle verimlilik uygulamalarında Apple M1 rakiplerini gölgede bıraktı.

    Affinity Photo benchmarkları dikkat çekici

    Mac platformunun başarılı fotoğraf düzenleme uygulamalarından Affinity Photo, kısa süre önce Apple M1 yonga setine uyum sağlayacak şekilde güncellendi. Uygulamanın benchmark testleri de bu sayede karşılaştırma yapmaya imkan verdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar MacOS sistemlerde üçüncü taraf uygulama sorunu yaşandı

    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

    Affinity Photo 19 beta sürümünde yer aldığı belirtilen yeni benchmark aracı ile Apple M1 işlemcisi geçen yılın 6 çekirdekli işlemcili ve Radeon Pro 580X ekran kartlı MacBook Pro modeli karşılaştırılmış.

    Testlerin üç farklı kategorisinde Apple M1 yonga setinin tekli ve çoklu çekirdek sonuçları bir hayli ileride. Sadece raster testinde tekli çekirdek sonucu olarak Radeon Pro RX 580X biraz daha önce geçmiş. Geliştirici ekipte yer alan Andy Somerfield sonuçlar karşısında oldukça şaşırdığını ifade ediyor.

    Zaten uygulamanın sürüm notlarında da Apple M1 işlemcisi ile birlikte özellikle çok katmanlı döküman ve nesnelerle çalışırken performans farkının görüleceği ifade ediliyor. Mac uygulamaları Apple M1 için güncellendikçe yeni performans testleri de gelecektir.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu gazlama haberlere ancak sazanlar düşer daha yeni çıkmış bir işlemci nedir nedeğildir zaman görülecek şimdiden abartmayın
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çığır açmış resmen keşke 2018 ipad ile PhotoScape uygulaması ile kıyaslasaydınız asıl farkıno zaman görürdünüz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    435 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet sazan haberlerine hoşgeldiniz. Daha abuk subuk Program yok muydu hız konusunda şov yaptığı?

    Render hızlarını gösterin arkadaş; maya, resolve, premiere, after effects

    Bunları düzgün yapıyorsa her şeyi yapar. Oyun iddiası yok zaten.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oray (Oray G) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    önsipariş tamam, baktım performansını beğenmedim iade ederim. iyiyse de gerçekten eski macbook air'ı da satarım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 gün kalmış,umarım Intel'in monopolünde olan mobil sektörde bir canlanma görürüz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu gazlama haberlere ancak sazanlar düşer daha yeni çıkmış bir işlemci nedir nedeğildir zaman görülecek şimdiden abartmayın
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor 5 sa. Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS) 6 sa. Ubisoft binasında rehine durumu: Şimdilik bir tehdit bulunamadı ve çalışanlar tahliye edildi 6 sa. Xbox Series X/S'in Quick Resume özelliği ile ilgili ciddi şikayetler var 7 sa. DJI T30 en güçlü tarım odaklı Drone oldu 7 sa. MacOS sistemlerde üçüncü taraf uygulama sorunu yaşandı 8 sa. Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı 8 sa. FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek 9 sa. Android cihazların üçte biri web sayfalarına erişimde sıkıntı yaşayabilir 9 sa. CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır! 10 sa. Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night 11 sa. Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin 11 sa. Nintendo Switch satışları rekor kırdı 12 sa. 12 yıl öncesinin DNS yönlendirme kabusu geri döndü 12 sa. Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor 13 sa. Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider 13 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza! 13 sa. 2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis 13 sa. 27" monitörde 4K, HDR, 144Hz ve 1ms tepki süresi | LG Nano IPS LG 27GN950-B inceleme 13 sa. iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor Sonraki Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor 14 sa. Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı 15 sa. Aynı gün içinde dört kovid testi yaptıran Elon Musk, iki pozitif iki de negatif sonuç aldı 15 sa. Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı 15 sa. Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler 15 sa. AI destekli mikrofon, fiyata göre iyi ses "TaoTronics SoundLiberty 79 incelemesi" 16 sa. Steam'de dövüş oyunlarına büyük indirimler: Tekken7 29TL, Street Fighter V 23 TL 16 sa. İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü 16 sa. Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi 17 sa. 2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı 17 sa. PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği olmayacak 17 sa. F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor 18 sa. Evden çalışanlara vergi uygulanması tavsiyesi 18 sa. Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil 19 sa. 200 milyon dolarlık DC filmi Wonder Woman 1984 doğrudan internete gelebilir 20 sa. Netflix duyurdu: Arnold Schwarzenegger'li aksiyon dizisi geliyor 20 sa. Bilim kurgu aksiyon oyunu MO: Astray, iOS ve Android için çıktı 21 sa. Microsoft'tan güvenlik uyarısı: Tek kullanımlık SMS kodlarını hayatınızdan çıkarın 22 sa. Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi 23 sa. Half Life Alyx'e Türkçe altyazı seçeneği eklendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    SAMSUNG GALAXY S7 / S7 EDGE
    DH Forum
    Dwayne Johnson ve Microsoft ABD'de Çocuk Hastanelerine Xbox Se...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı bell...
    DonanımHaber
    Halo Dizisinde Cortana'yı Jen Taylor Seslendirecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız