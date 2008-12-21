EVGA, 55nm GeForce GTX 260 modellerini Salı günü satışa sunuyor

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'lu GeForce GTX 260 modellerini Avrupa'da pazara sunan ilk üretici olmayı hedefliyor. Gelen bilgilere göre firma önümüzdeki Salı günü, fiyat listelerinde görünmeye başlayan ve saat hızlarıyla farklılaşması beklenen üç yeni 55nm GeForce GTX 260 modelinin satışına başlayacak.

Hemen her yeni modelinde olduğu gibi Nvidia'nın pazara giriş yapacak ilk 55nm GeForce GTX 260 modellerinin hacimli üretimini de Flextronics firması yapıyor yani EVGA'nın yeni modelleri de Flextronics tarafından üretilmiş olacak. Firmanın 55nm GT200b GPU'lu ilk etap modelleri Standart, Super Clocked ve Super Super Clocked modellerinden oluşacak.

Kartların saat hızlarına geçmeden önce ortak özelliklerinden bahsetmekte fayda var. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 belleğe sahip olan yeni kartlar, çift slot tasarıma sahip. 65nm GT200b GPU'sunu kullanan mevcut GTX 260 modellerine göre daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunacağı belirtilen yeni modeller, DirectX 10 ve 3 yollu SLI desteği de sunuyor..

Belirttiğimiz üzere üç model arasındaki temel farkı saat hızları oluşturuyor. Zira standart model, Nvidia'nın belirlediği referans hızlarda çalışırken, Super Clocked modelinin 626MHz, Super Super Clocked modelinin ise 666MHz olarak belirlenen GPU saat hızları ile geleceği bildiriliyor. Tabii üç model arasında paralel işlemci ve bellek saat hızlarının da farklılık yaratması beklenebilir.

EVGA'nın yeni modelleri hız aşırtma potansiyeli açısından da dikkat çekebilir. Zira 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b kodlu grafik işlem biriminin hız aşırtma performansıyla da satılmakta 65nm GT200 GPU'lu mevcut GTX 260 modellerine göre daha başarılı olacağı söyleniyor dolayısıyla kullanıma sunulacak yeni modellerde hız aşırtma ile 700MHz ve üstü GPU hızlarına ulaşılması da söz konusu olacak.