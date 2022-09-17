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    EVGA ekran kartı pazarından çekiliyor: Firma, Nvidia’yı suçladı

    Dünyanın en büyük bilgisayar bileşen firmalarından EVGA, uzun bir sürenin ardından ekran kartı üretmeyi bırakıyor. Şirket, bu kararında Nvidia’yı sorumlu tuttu.
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    EVGA
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    Dünyanın en büyük bilgisayar bileşen üreten şirketlerinden olan EVGA, özellikle ekran kartı pazarında önemli bir isim olarak yıllarca dikkat çekti. Yıllar süren Nvidia ortaklığı ve başarılı GTX/RTX ekran kartları üretmesinin ardından firma, ekran kartı üretmeyi bırakıyor. İddialara göre EVGA’nın pazardan çekilmesinin en büyük nedeni Nvidia’nın kötü bir partner olması.

    Nvidia yüzünden EVGA, ekran kartlarından zarar ediyor

    Gamers Nexus ve JayzTwoCents tarafından gelen bilgilere göre EVGA’nın GPU pazarından çekilmesinde Nvidia suçlu tutuluyor. EVGA, Nvidia’nın GPU çekirdekleri için firmaya kesin bir fiyat vermeden RTX 3080 gibi kartların fiyatını kamuya duyurduğunu ve böylece EVGA’nın ekran kartlarındaki fiyat stratejisine zarar verdiğini iddia ediyor. Ayrıca JayzTwoCents’e göre Nvidia, ekran kartları için gereken sürücüleri EVGA ile paylaşmadan önce gazetecilerle paylaşmış.

    Bir devrin kralı EVGA ekran kartı üretmeyi bırakıyor
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    Gamers Nexus’a göre ise EVGA, Nvidia’nın Founders Edition kartları ile rekabet edebilmek için RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarını yüzlerce dolar zarar ederek satmak zorunda kalmış. İddiaların ardından The Verge’e konuşan Nvidia temsilcisi Bryan Del Rizzo; Nvidia ve EVGA’nın yıllar boyunca güzel bir ortaklığa sahip olduğunu ve firmanın var olan EVGA kartlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti. EVGA, Nvidia konusu hakkında bir açıklama yapmadı ancak kendi forumunda “EVGA müşterilerine bağlıdır ve mevcut ürün yelpazesinde satış ve destek sunmaya devam edecektir. Ayrıca EVGA olarak uzun yıllar boyunca grafik kartlarımıza destek ve coşku duyan topluluğumuza teşekkür ederiz” dedi.

    EVGA, bilgisayar bileşenleri üretmeye devam edecek

    Gamers Nexus’a konuşan firma, bilgisayar bileşenleri üretmeye devam edeceklerini ve herhangi bir çalışanını işten çıkarmayacağını belirtti. Ancak ekran kartı satışları, firmanın büyük bir gelirini oluşturduğu için firmanın küçülme ihtimali oldukça olası gözüküyor. Firma, grafik kartı pazarından çekilecek olsa da ileride AMD veya Intel ile yeni bir anlaşma yapıp ekran kartı pazarına dönmesi mümkün olabilir.

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