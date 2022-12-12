Evga'nın son ekran kartı RTX 4090 FTW3 açık artırmaya sunuldu

Teklifler 13.200 dolara ulaştı
Bildirilenlere göre Evga, RTX 4090'dan kalan mühendislik örneklerini satmak için ilk olarak eBay'e yöneldi. Ancak düzenlenen müzayedede teklifler 13.200 dolara kadar ulaşsa da, satışlar ilginç bir şekilde durduruldu. Bu başarısız girişimin ardından Evga, açık artırmayı resmi forum sayfasına taşıdı. An itibariyle kaydedilen son teklif ise 8.200 dolar.
Müzayedenin 16 Aralık tarihinde sona ermesi beklenirken, teklif vermek isteyen kullanıcıların uzun bir zamanı olacak. Ancak Evga, bir koleksiyon niteliği taşıyan ekran kartı için garanti veya iade kabul etmiyor. Karta gelecek olursak Evga RTX 4090 FTW3, RTX 4090 Founders Edition ile aynı olan 2.520 MHz arttırılmış saat hızı, ile geliyor. Bu nedenle, GeForce RTX 4090 Founders Edition ile benzer performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Ekran kartları söz konusu olduğunda EVGA, Nvidia’nın en popüler ortaklarından biriydi. Şirketin pazardan ayrılması ise kullanıcılarda büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu diyebiliriz. Ancak görünüşe göre şirket, ekran kartı pazarı yerine daha yüksek kar marjları sunan diğer donanım ürünlerine yönelmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/evga-auctions-unreleased-rtx-4090-gpu-for-charity-dollar6200-and-rising https://forums.evga.com/EVGA-Next-Gen-Graphics-Auction-for-Charity-m3590023-p3.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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