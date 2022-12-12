Tam Boyutta Gör Nvidia ile ortaklığını sonlandıran ve ekran kartı pazarından çekilen Evga, karar öncesi üretilen Nvidia RTX 4090 FTW3 ekran kartlarını açık artırmaya çıkardı. Şirket, elde edilen tüm gelirleri St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne bağışlamayı planlıyor.

Teklifler 13.200 dolara ulaştı

Bildirilenlere göre Evga, RTX 4090'dan kalan mühendislik örneklerini satmak için ilk olarak eBay'e yöneldi. Ancak düzenlenen müzayedede teklifler 13.200 dolara kadar ulaşsa da, satışlar ilginç bir şekilde durduruldu. Bu başarısız girişimin ardından Evga, açık artırmayı resmi forum sayfasına taşıdı. An itibariyle kaydedilen son teklif ise 8.200 dolar.

Müzayedenin 16 Aralık tarihinde sona ermesi beklenirken, teklif vermek isteyen kullanıcıların uzun bir zamanı olacak. Ancak Evga, bir koleksiyon niteliği taşıyan ekran kartı için garanti veya iade kabul etmiyor. Karta gelecek olursak Evga RTX 4090 FTW3, RTX 4090 Founders Edition ile aynı olan 2.520 MHz arttırılmış saat hızı, ile geliyor. Bu nedenle, GeForce RTX 4090 Founders Edition ile benzer performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz.

AMD RX 7900 XTX ve XT 3DMark'ta göründü: RTX 4080 ile yarışıyor 3 gün önce eklendi

Ekran kartları söz konusu olduğunda EVGA, Nvidia’nın en popüler ortaklarından biriydi. Şirketin pazardan ayrılması ise kullanıcılarda büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu diyebiliriz. Ancak görünüşe göre şirket, ekran kartı pazarı yerine daha yüksek kar marjları sunan diğer donanım ürünlerine yönelmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Evga'nın son ekran kartı RTX 4090 FTW3 açık artırmaya sunuldu