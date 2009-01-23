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EVGA ekran kartları için voltaj ayarlama uygulaması hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA ekran kartları için voltaj ayarlama uygulaması hazırlıyor
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X58 yonga setini taşıyan Classified kod adlı yeni anakartı merakla beklenen EVGA, ekran kartları için yeni bir uygulama hazırlıyor. Precision adını verdiği, yine ekran kartları için geliştirilen bir uygulamaya sahip olan firmanın yeni yazılımı, hız aşırtma tutkunlarını hedef alıyor.

Zira Voltage Tuner adı verilen yeni uygulamayla kullanıcılar, ekran kartlarının çalışma gerilimini ayarlayabilecek dolayısıyla daha yüksek hız başarımı da gündeme gelebilecek. Sadece EVGA üretimi kartlarla çalışacağı söylenen ve GeForce GTX 260 (65nm), GTX 280 ile GTX 295 modellerinin desteklediği belirtilen uygulama önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.


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mamad 10 yıl
Çok yanlış bir hareket. Zaten kartlarına ömür boyu garanti veriyor evga. Şimdi oc'cular, voltajı basıp kartları cız bız ederlerse, garantiye gelen kartlar nedeniyle büyük zarar eder evga. Bi bildikleri vardır heralde.

Haber için teşekkürler.
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max975 10 yıl
GTX285 yok mu?[>:]
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scutaro 10 yıl
Keşke bunu her üretici her model için uygulasa çünkü oc stabilitesi için voltaj çok önemli 55nm gtx285 ve gtx260'ın desteklenmemesi biraz garip gtx295'e ise voltaj verilip 576mhz'den 750mhz'a çıkarılırsa sonucu tahmin etmek zor olmaz bu tür üst seviye kartlar için aslında minimum gpu saat hızı 700mhz olmalı


@ mamad
Bu kartlar 1.3-1.4volt arasını rahatlıkla kaldırırlar ve hiçbir sorun olmaz mesela 4870'in 4850'den daha yüksek olan gpu saat hızı stabilitesi daha yüksek voltaj ile sağlanıyor oda 3d için 1.263volt bu verdiğim örneğe göre daha yüksek hızlara daha stabil olarak çıkılabilir ve oyunlarda çakılma olmaz
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