EVGA ekran kartları için voltaj ayarlama uygulaması hazırlıyor

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X58 yonga setini taşıyan Classified kod adlı yeni anakartı merakla beklenen EVGA, ekran kartları için yeni bir uygulama hazırlıyor. Precision adını verdiği, yine ekran kartları için geliştirilen bir uygulamaya sahip olan firmanın yeni yazılımı, hız aşırtma tutkunlarını hedef alıyor.

Zira Voltage Tuner adı verilen yeni uygulamayla kullanıcılar, ekran kartlarının çalışma gerilimini ayarlayabilecek dolayısıyla daha yüksek hız başarımı da gündeme gelebilecek. Sadece EVGA üretimi kartlarla çalışacağı söylenen ve GeForce GTX 260 (65nm), GTX 280 ile GTX 295 modellerinin desteklediği belirtilen uygulama önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.