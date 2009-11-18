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EVGA GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve son dönemde anakartlarıyla da sık sık gündeme gelen EVGA, DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartları,128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle gelirken, kartlar arası farkı bellek tercihleri ayırıyor.

İkisi GDDR3 ve diğer ikisi de GDDR5 belleklerle donatılmış yeni ekran kartlarında standart modeller 550MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 1600MHz/3400MHz (GDDR5) bellek saat hızlarıyla gelirken, SuperClocked serisi altında hazırlanan fabrika çıkışı hız aşırtmalı model ise 550MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 3588MHz bellek saat hızlarıyla yani hızı arttırılmış bellek ile geliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle GPU tabanlı HD video hızlandırma desteği sunan yeni ekran kartları aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere de destek sunuyorlar. DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle donatılan GeForce GT240 tabanlı EVGA çözümlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, SuperClocked modelinin 120$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olacağı açıklandı.

EVGA GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı
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EVGA GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı
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BoSS03 10 yıl
nvidia her zaman satar. ne çıkarırsa çıkarsın oyun deyince akla ilk nvidia geliyor satarda ati merak edenler alır devasa bi kart olarak gözüksede gtx 295 üstüne çıkıcak kart daha meydanda yok (SLI DÜZENEKSİZ)
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ahmetkep 10 yıl
5970 in rakibi olarak çıkmadı herhalde :)

farkettiyseniz DDR5 var.Bu önemli bir ayrıntı.Nvidia DDR5 e geçiyor.Bu kartların performansını merak ettim açıkçası..
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M0rbid Desire 10 yıl
Diğer bütün gt200 serisine en iyi tasarımı bunlar yapmış bence son 2 kart çok şekil duruyor siyah güzel uymuş..
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turkk 10 yıl
herkes senin gibi doğuştan zengin değil....
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iktyas 10 yıl
hey allahım üsttekı habere bak .5970 pıyasaya cıkıyor. nvidia da daha gt240 dıyor.şu kartlar hangı mantıkla pıyasaya cıkarılıyorsa merak edıyorum.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Senin gibi 500milyon müşterisi olsa çıkarmazdı iktyas
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sultanomar 10 yıl

iktyas

hey allahım üsttekı habere bak .5970 pıyasaya cıkıyor. nvidia da daha gt240 dıyor.şu kartlar hangı mantıkla pıyasaya cıkarılıyorsa merak edıyorum.

ayrıca nvidia gt240 demiyor evga diyor bu habere göre nvidia 5970e karşı gt240 demiyorki zaten
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