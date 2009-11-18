EVGA GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve son dönemde anakartlarıyla da sık sık gündeme gelen EVGA, DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartları,128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle gelirken, kartlar arası farkı bellek tercihleri ayırıyor.

İkisi GDDR3 ve diğer ikisi de GDDR5 belleklerle donatılmış yeni ekran kartlarında standart modeller 550MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 1600MHz/3400MHz (GDDR5) bellek saat hızlarıyla gelirken, SuperClocked serisi altında hazırlanan fabrika çıkışı hız aşırtmalı model ise 550MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 3588MHz bellek saat hızlarıyla yani hızı arttırılmış bellek ile geliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle GPU tabanlı HD video hızlandırma desteği sunan yeni ekran kartları aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere de destek sunuyorlar. DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle donatılan GeForce GT240 tabanlı EVGA çözümlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, SuperClocked modelinin 120$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olacağı açıklandı.

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