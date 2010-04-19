EVGA GeForce GTX 470 FTW Hydro Copper ön-siparişte

EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 470 FTW Hydro Copper modeli, ön-sipariş listelerindeki yerini alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, ilk defa 26 Mart'ta lanse edilmiş ve sınıfındaki ilk su soğutmalı model olmayı başarmıştı. Sahip olduğu tamamı Bakır özel su soğutma bloğu GPU ile birlikte bellek modüllerini de kaparsarken ,EVGA'dan yapılan açıklamayan göre GeForce GTX 470 FTW Hydro Copper, referans tasarıma kıyasla ciddi şekilde daha serin çalışmayı başarıyor.

320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 448x paralel işlem birimiyle geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak kartın grafik birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1300MHz ve bellekleri de 4402MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekrna kartı kurulumları için 3'lü SLI teknolojisine destek sunan kart üzerinde iki adet DVI ile birlikte bir adet mini HDMI konnektörüne yer verilmekte. CUDA, PhysX, C++ ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan kartı, ön-sipariş listelerine 500$ seviyesinden giriş yapmaya başladı.