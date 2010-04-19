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EVGA GeForce GTX 470 FTW Hydro Copper ön-siparişte

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
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22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 470 FTW Hydro Copper modeli, ön-sipariş listelerindeki yerini alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, ilk defa 26 Mart'ta lanse edilmiş ve sınıfındaki ilk su soğutmalı model olmayı başarmıştı. Sahip olduğu tamamı Bakır özel su soğutma bloğu GPU ile birlikte bellek modüllerini de kaparsarken ,EVGA'dan yapılan açıklamayan göre GeForce GTX 470 FTW Hydro Copper, referans tasarıma kıyasla ciddi şekilde daha serin çalışmayı başarıyor.

320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 448x paralel işlem birimiyle geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak kartın grafik birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1300MHz ve bellekleri de 4402MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekrna kartı kurulumları için 3'lü SLI teknolojisine destek sunan kart üzerinde iki adet DVI ile birlikte bir adet mini HDMI konnektörüne yer verilmekte. CUDA, PhysX, C++ ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan kartı, ön-sipariş listelerine 500$ seviyesinden giriş yapmaya başladı.


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gunescan 9 yıl
1000 tl olsun hemen almazsan namertim! Normalleri bile 1100 tl neredeyse yav.. [Tr'de]
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CoreXXX 9 yıl
500 dolarmı. bu kart 8870 i yüzde 25 geçiomuki bu fiyat
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ALBAY 9 yıl
8870
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DH Misafiri 9 yıl
FTW tersi WTF,What the f*** :D Hoş yanii
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ghost recon advanced 9 yıl
bizim burda 900 tl den aşağı olmaz zaten bulmakta zor olacaktır
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DH Misafiri 9 yıl
FTW tersi WTF,What the f*** :D Hoş yanii
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Zero Limit 9 yıl

DH Misafiri

FTW tersi WTF,What the f*** :D Hoş yanii


arkadaşım şimdi bu yorumla forum literatürüne ne kazandırmış oldun ya da ne kattın
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Mertcan. 9 yıl
" C++ ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteği" derken C++'ya nasıl bir destek sağlıyor?
Bu arada ürünün isminde geçen copper bakır demek , soğutma bloğunun tamamı bakır yani haberde de geçtiği gibi, bilgi olarak vermek istedim.
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artenis 9 yıl
sonunda hava kanallarını koydular.
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UzmaN345 9 yıl
Normalde +KDV dahil 860 tl ama bizim burda sutok fanlı 950tl civarı D
fiyatlar düşmeden almak 400tl girmesi demek 6 aydan aşagıda fiyatlar düşçeni zannetmem
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fukarakoala 9 yıl
Sli icin süper bir secim olur slot kaplamadan hava sirkülasyon sorunu olmaksızın.
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Batuist 9 yıl
fiyatlarda uzun süre bir değişim olmicak gibi görünüyor.. belki ilk çıkış fiyatlarını bir miktar yüksek yapmış olabilirler ama bununda normale dönmesi aylar alır...
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ALBAY 9 yıl
Eğerki yurtdışı fiyatı 500$ ise burada en az 700 dolardan hatta 800 dolardan satılır çünki zaten şu anda 670$+kdv den satılıyor düz modeller.Bu paraya neler yapılır neler.5870CF-5850CF kafadan 5970 alırsın vsvs..
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melyyh 9 yıl
sadece tam ve shader hızları yükselmiş güç gereksinimden ötürü sanırım. ama ram lerde sağlam yükselmiş.
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