EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu

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Nvidia’nın RTX 3000 serisini satışa sunmasının ardından iş ortaklarından ilgi çekici seçenekler gelmeye devam ediyor. EVGA’nın çözümü en yüksek performansı hedefleyenlere hitap ediyor.

RTX 3090 KINGPIN Hybrid

RTX 3090 KINGPIN Hybrid, ilk başta 360 mm radyatörüyle dikkat çekiyor. 3x120 mm fanların serinlettiği sıvı soğutmaya bir de kartın üzerinde yer alan fan eşlik ediyor.

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Modelin 176x48 piksellik OLED ekranında ise çeşitli animasyonların yanı sıra hız aşırtma esnasında gerilim, sıcaklık ve saat hızları da görüntülenebiliyor.

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Tipik oyunculara pek hitap etmeyen model hız aşırtamaya yönelik özelleştirmelerle zenginleştirilmiş. 23 fazlı güç besleme ünitesiyle ve 12 katmanlı PCB ile donatılan RTX 3090’da normal, OC ve LN2 adıyla 3 farklı BIOS moduna yer verilmiş.

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Sıvı azotla hız aşırtma denemelerine girişecekler için EVBOT ve Probit-IT başlıklarının konumlandırılması da kartı sonuna kadar hız aşırtmak isteyenler için daha cazip hale getirmiş. Son olarak RTX 3090 KINGPIN Hybrid’in 2000 dolarlık etiketle satışa sunulduğunu ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/evga-launches-geforce-rtx-3090-kingpin-hybrid-at-2000-usd

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