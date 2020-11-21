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    EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu

    Kaliteli ekran kartlarıyla ve güç kaynaklarıyla bilinen EVGA hız aşırtma odaklı geliştirdiği RTX 3090 KINGPIN Hybrid’i duyurdu. Kart güçlü faz yapısıyla ve özelleştirmesiyle öne çıkıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu
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    Nvidia’nın RTX 3000 serisini satışa sunmasının ardından iş ortaklarından ilgi çekici seçenekler gelmeye devam ediyor. EVGA’nın çözümü en yüksek performansı hedefleyenlere hitap ediyor.

    RTX 3090 KINGPIN Hybrid

    RTX 3090 KINGPIN Hybrid, ilk başta 360 mm radyatörüyle dikkat çekiyor. 3x120 mm fanların serinlettiği sıvı soğutmaya bir de kartın üzerinde yer alan fan eşlik ediyor.

     

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    Modelin 176x48 piksellik OLED ekranında ise çeşitli animasyonların yanı sıra hız aşırtma esnasında gerilim, sıcaklık ve saat hızları da görüntülenebiliyor.

    EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu
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    Tipik oyunculara pek hitap etmeyen model hız aşırtamaya yönelik özelleştirmelerle zenginleştirilmiş. 23 fazlı güç besleme ünitesiyle ve 12 katmanlı PCB ile donatılan RTX 3090’da normal, OC ve LN2 adıyla 3 farklı BIOS moduna yer verilmiş.

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    Sıvı azotla hız aşırtma denemelerine girişecekler için EVBOT ve Probit-IT başlıklarının konumlandırılması da kartı sonuna kadar hız aşırtmak isteyenler için daha cazip hale getirmiş. Son olarak RTX 3090 KINGPIN Hybrid’in 2000 dolarlık etiketle satışa sunulduğunu ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/evga-launches-geforce-rtx-3090-kingpin-hybrid-at-2000-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    22 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    toplamda 4 fanlı bir soğutma çözümü. bu kartın yükte 50 dereceyi geçtiğini zannetmem.
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    firat_kilic 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araba üretmeyi kaçırdıkları gibi bilgisayarı da kaçırıyorlar. Amaç dışarıya müşteri ettirmek ama kendilerine sorsan bilmezler, kandırılırlar... Bu gidişle insanlar arasında ciddi uçurumlar olacak + bilgisayar hayale dönecek..
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2.000 usd'ye 2nci el araba alıyorlardı bunlar bi yanlışlık olmasın.
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    eatmc7 1 sa. ( Mesaj Silindi ) OPTİMİST
    Bu kingpin kartlarının ekran kartları arasındaki yeri el yapımı rolls royce arabaları gibi
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    x2yk (x y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ekran kartı piyasası nereye gitmektedir yabancı ülkede bir araç 15 20 bin dolar seviyelerinde ve bir ekran kartı 2000 dolara dayanmış, hadi biz alamıyoruz yakında yabancılar da isyan etmeye başlayacaklar. ;)

    Anlaşılan şu teknoloji hızla ilerliyor ama fiyatlar benzer oranda ters bir şekilde düşüş yaşamıyor.
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    firat_kilic 1 sa. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    1 maaş (asgari ücret~) a 1 kart yabancı için.Tr için ise 8+~ maaş.
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