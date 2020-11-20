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    RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı

    AMD’nin geçtiğimiz gün satışa sunduğu karta ulaşan bir kullanıcının RX 6800 XT'yi hız aşırtmasıyla RTX 3090’ın bir süredir elinde tuttuğu rekor kırılmış durumda.
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    Metehan Göktaş
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    RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı
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    RDNA2 mimarili kartlar geçtiğimiz gün raflardaki yerini almaya başladı. İlk aşamada yalnızca referans tasarım modeller sunulan RX 6800 ailesiyle rekora imza atıldı.

    RX 6800 XT stok soğutucuyla hız aşırtıldı rekor geldi

    Referans tasarım RX 6800 XT’yi 2650 MHz’lik GPU frekansına yükselten kullanıcı sisteminde sıvı azotla serinlettiği 5.4 GHz’de çalışan Ryzen 9 5950X’e de yer vermiş.

    RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!"

    HWBot’ta listelenen test sonucuna göre RX 6800 XT ile RTX 3090’la elde edilen seviye aşılmış durumda. Mozaik döşemenin  kapatılabildiği 3DMark FireStrike testinde 47932 puan alan model  en üst AMD kart olmamasına karşın RTX 3090’ı kıskandıracak seviyede. Durum böyle olunca donanımseverler RX 6900 XT’nin yeteneklerini beklemeye koyuldu.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-breaks-hwbots-3dmark-fire-strike-world-record Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün önce
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    Jon_Kar 59 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olsun kardeşim AMD ısınıyor.



    Gardaşım AMD driverleri çalışmıyor.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    faithlesszombie (Okan ) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rtx jandarmalarına haber verin, amd skor yapmış yine.
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    Jon_Kar 59 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olsun kardeşim AMD ısınıyor.



    Gardaşım AMD driverleri çalışmıyor.
    Yanıtla +4
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