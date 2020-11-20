RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör

RDNA2 mimarili kartlar geçtiğimiz gün raflardaki yerini almaya başladı. İlk aşamada yalnızca referans tasarım modeller sunulan RX 6800 ailesiyle rekora imza atıldı.

RX 6800 XT stok soğutucuyla hız aşırtıldı rekor geldi

Referans tasarım RX 6800 XT’yi 2650 MHz’lik GPU frekansına yükselten kullanıcı sisteminde sıvı azotla serinlettiği 5.4 GHz’de çalışan Ryzen 9 5950X’e de yer vermiş.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!"

HWBot’ta listelenen test sonucuna göre RX 6800 XT ile RTX 3090’la elde edilen seviye aşılmış durumda. Mozaik döşemenin kapatılabildiği 3DMark FireStrike testinde 47932 puan alan model en üst AMD kart olmamasına karşın RTX 3090’ı kıskandıracak seviyede. Durum böyle olunca donanımseverler RX 6900 XT’nin yeteneklerini beklemeye koyuldu.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-breaks-hwbots-3dmark-fire-strike-world-record

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.