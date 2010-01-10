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EVGA'dan 32nm Intel işlemciler için üç yeni anakart: H55V, H55 ve H57

9 yıl
15,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan 32nm Intel işlemciler için üç yeni anakart: H55V, H55 ve H57
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla Kuzey Amerika'da Nvidia'nın en büyük iş ortağı olan EVGA, anakart pazarında da oldukça hızlı ilerliyor. Bir süre önce referans tasarımlı modellerle sektöre adım atan firma, bir döneme damgasını vurmuş üreticilerden EPoX'un bazı çalışanlarını kadrosuna katmış ayrıca Foxconn'un Quantum Force programında önemli işler başaran dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli Peter Tan'i de teknik danışman göreviyle anakart geliştirme çalışmalarına dahil etmişti. Classified serisi özel tasarımlı modelleriyle kısa sürede büyük başarı elde eden EVGA, son olarak çift işlemcili yeni anakartıyla manşetleri süslemeyi başarmıştı. İşte tüm hareketlilik içerisinde EVGA, 32nm Intel işlemciler için hazırladığı H55 ve H57 çipsetli üç yeni anakartını da resmi olarak duyurdu.

Siyah ve gri ağırlıklı tasarımlarıyla yüksek performans sınıfındaki üst seviye modelleri anımsatan H57, H55 ve H55V isimli yeni anakartlar, Intel'in LGA1156 formundaki mevcut tüm işlemcileriyle kullanılabiliyorlar. LGA1156 işlemci soğutucularıyla birlikte LGA775 soğutucularını da destekleyen yeni anakartlarda, dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Modeline göre bir veya iki adet PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olan anakartlardan H55V modeli, 32nm işlemcilerde entegre olarak gelen grafik birimi için D-Sub, DVI ve HDMI, H55 ve H57 modelleri ise D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyorlar. H55 ve H57 modellerini Full ATX, H55V modelini ise Micro ATX formunda tasarlayan EVGA, yeni modellerinde profesyonel hız aşırtmacılar için voltaj okuma noktalarına da yer veriyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, bir adet eSATA, 8 adede kadar SATA-II ve çok sayıda USB konnektörü gibi detatyların yer aldığı anakartlardan H55 ve H55V modelleri yurt dışında sırasıyla 170$ ve 100$ seviyesinden listelerde yer alıyorlar.

EVGA'dan 32nm Intel işlemciler için üç yeni anakart: H55V, H55 ve H57
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EVGA'dan 32nm Intel işlemciler için üç yeni anakart: H55V, H55 ve H57
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bilalMW 4 yıl
kart buram buram kalite kokuyor.
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Mertcan. 9 yıl
Evga zaten müthiş ürünler yapıyordu , son zamanlarda da bunu sıklıkla görüyoruz ürünleri çeşitlendi de biraz da ucuz anakartlar yapsa çok daha iyi olacak hem firma adına hem de kullanıcıları adına.
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gurkan113 9 yıl
Kartlar çok kaliteli duruyor.
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dR.cmd 9 yıl
orta sınıf tüketicilerin i7 işlemciye geçmeleri için ideal anakart
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stradosphere 9 yıl
Evga gerçekten eş zamanlı bir ilerlemeye sahip,devamını bekliyoruz :)
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Çok pahalı çok.
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DH Misafiri 9 yıl
evga coşuyor maşallah...
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Ezio Auditoré 9 yıl
e-sata girişine, giriş seviyesi h55 anakartta yer vermesi garip geldi.
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oulcan24 9 yıl
hakketen he
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