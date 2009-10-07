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EVGA'nın ücretsiz ekran kartı ince-ayar uygulaması Precision güncellendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,3b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın ücretsiz ekran kartı ince-ayar uygulaması Precision güncellendi
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EVGA ücretsiz ekran kartı ince-ayar uygulaması Precision için yeni bir versiyon yayımladı. Firmanın 1.8.1 sürüm numaralı yeni Precision sürümü bazı yenilik ve güncellemeler yapıldığı belirtiliyor. Nvidia'nın önümüzdeki hafta satışa sunulacak GeForce GT 210, GT 220 ve GT240 modellerine destek sunmaya başlayan uygulamada harici ekran kartı stabilite-testlari için entegrasyon desteğine de yer veriliyor.

Nvidia tabanlı ekran kartları için kullanıcıların GPU, bellek ve paralel işlemci saat hızlarını değiştirebilmesine, fan hızını ayarlayabilmesine ve ısı takibine olanak tanıyan programın yeni versiyonunda yukarıda belirttiğimiz gelişmelere ek olarak genel kullanımla ilgili birkaç ufak güncellemeye daha yer veriliyor. EVGA Precision v.1.8.1'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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