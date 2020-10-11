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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi

    Araştırmacılar, ses dalgalarının katı atomik hidrojende saniyede 36 km hızla gittiğini buldular. Bulunan bu değeri, ses hızının üst sınırı olarak belirlediler.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi
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    Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, Londra Queen Mary Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Rusya'daki Yüksek Basınç Fiziği Enstitüsü arasındaki işbirliğinden geldi. Çalışma ile ses hızının mümkün olabilecek üst sınırı belirlendi.

    Ses dalgalarının incelenmesi, önemli bilimsel uygulamalara sahip

    Cambridge Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi Profesörü olan Profesör Chris Pickard, "Sismologlar, sismik olayların doğasını ve Dünya kompozisyonunun özelliklerini anlamak için Dünya'nın iç kesimlerinin derinliklerindeki depremlerin başlattığı ses dalgalarını kullanırlar.Bunlar malzeme bilimcilerinin de ilgisini çekiyor çünkü ses dalgaları, strese direnme yeteneği de dahil olmak üzere önemli elastik özelliklerle ilgilidir." dedi.

    Einstein'ın özel görelilik teorisi, bir dalganın hareket edebileceği, ışık hızı olan ve saniyede yaklaşık 300.000 km'ye eşit olan mutlak hız sınırını belirler. Ancak şimdiye kadar ses dalgalarının, katılar veya sıvılar arasında seyahat ederken de bir üst hız sınırına sahip olup olmadığı bilinmiyordu.

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    Ses hızının üst sınırı

    Araştırmacılar çalışmada,  ses hızının eşiğini hesaplamak için boyutsuz iki temel sabiti hesaba kattıklarını söylediler.Bu sabitler, yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimlerin gücünü karakterize eden ince yapı sabiti ve proton / elektron kütlesi oranı.

    Ses, komşu parçacıkları birbirleriyle etkileşime sokarak yayılan bir dalgadır, bu nedenle hızı, bir malzemenin yoğunluğuna ve içindeki atomların birbirine nasıl bağlandığıyla orantılıdır.

    Araştırmacılar, bu gerçeği, proton-elektron kütle oranı ve ince yapı sabiti ile birlikte, sesin herhangi bir sıvı veya katı içinde teorik olarak hareket edebileceği maksimum hızı hesaplamak için kullandı. Yapılan çalışmalar ve testler sonucunda sesin nihai hızı belirlendi: Saniyede 36 km. Bu hız, elmastaki ses hızının yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

    Bilim insanları, 133 malzemeyi test ettiler ve katı metalik hidrojendeki ses hızının teorik temel sınıra yakın olduğunu buldular.

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    Londra Queen Mary Üniversitesi'nde Fizik Profesörü olan Kostya Trachenko, "Bu çalışmanın bulgularının, yüksek viskozite ve termal iletkenlik gibi farklı özelliklerin sınırlarını bulmamıza ve anlamamıza yardımcı olarak sıcaklık süperiletkenliği, kuark-gluon plazma ve hatta kara delik fiziği gibi daha ileri bilimsel uygulamalara sahip olabileceğine inanıyoruz. " dedi



    https://www.sciencealert.com/we-finally-have-an-upper-limit-for-the-speed-of-sound Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
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    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

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    1 ay önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    serafon 1 hf.
    Yeterli bilgin varsa iddialı denmez. Tam olarak tanımlıyorsan sınırı bulabilirsin ama o teorik sınıra ulaşıp ulaşamaycağın ayrı konudur. Bu arada teorik sınır kesindir diye bir şey yok ama elimizdeki bilgilere bağlı olarak büyük oranda doğru olma ihtimali yüksek.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    "Evrendeki" biraz iddialı olmamış mı?
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    cengiz7 1 hf. ilkerinanç
    Bence de biraz iddaalı olmuş. Elementler aynı fakat ultra düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda farklı bileşenlerin durumunu test etmeleri imkansız gibi geldi bana. İllaki kimsenin hayal edemeyeceği bir bileşik vardır ki buldukları teorik hız sınırı değerini aşabilecek
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