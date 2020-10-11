Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı

Apple'ın uygulama içi satın alımlarda uyguladığı %30 komisyondan kaçınmak için kendi uygulama içi ödeme sistemini kullanan Epic, Fortnite oynunun App Store kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulama mağazasından kaldırılması üzerine Apple'a dava açmıştı.

Fortnite, App Store'da bir süre daha yok

Epic'in talebi, Apple'ın Fortnite'ı App Store'a geri getirmesiydi. ABD Bölge Mahkemesi tarafından incelenen dosya sonucunda yargıç, Epic'in talebini reddetti. Ancak yargıç, Apple'ın Epic Games'in bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan uygulamaları kısıtlama konusunda çok ileri gittiğini belirterek, Unreal Engine desteğini kaldırarak Apple'ın Epic'e misilleme yapmasını engelleyen geçici bir emri kalıcı hale getirerek Epic lehine karara bağladı. Bu kararlar gelecek sene yapılacak duruşmaya kadar geçerli olacak.

Yargıç Gonzalez Rogers: “Apple'ın ayrı kuruluşlarla ayrı anlaşmalara girmesi, özellikle bu anlaşmaların başka şekilde ihlal edilmediği durumlarda misilleme amaçlı gibi görünüyor.” ifadesinde bulundu.

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Davanın her iki tarafı da kendileri için sadece olumlu kararları belirttikleri açıklamalar yaptılar.

Epic Games'ten yapılan açıklamada, “Epic Games, dava devam ederken Apple'ın Unreal Engine'e ve oyun geliştirme müşterilerimize karşı misillemede bulunmasının yasaklanmaya devam edeceğine minnettar. Mahkemenin koruması altında iOS ve Mac için geliştirmeye devam edeceğiz ve Apple'ın rekabete aykırı davranışını sona erdirmek için tüm yolları takip edeceğiz. " ifadelerine yer verildi.

Apple'dan ise, "Müşterilerimiz, App Store'un tüm geliştiricilerin aynı kurallara uyduğu güvenli bir yer olmasına güveniyor. Mahkemenin, Epic'in eylemlerinin kendi müşterilerinin yararına olmadığını ve anlaşmalarını ihlal ettiklerinde karşılaştıkları herhangi bir sorunun, kendilerine ait olduğunu anladığına minnettarız. On iki yıldır App Store, büyük ve küçük geliştiriciler için dönüştürücü iş fırsatları yaratan ekonomik bir mucize oldu. Bu yenilik ve dinamizm mirasını önümüzdeki yıl mahkemeyle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. " açıklamaları geldi.

Tüm bunların ardından, Fortnite'ın App Store'a gelecek seneki duruşmadan önce geri getirilebilmesi için Epic'in, Apple ile ortak bir paydada buluşması gerekiyor.

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