Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı

Apple'ın uygulama içi satın alımlarda uyguladığı %30 komisyondan kaçınmak için kendi uygulama içi ödeme sistemini kullanan Epic, Fortnite oynunun App Store kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulama mağazasından kaldırılması üzerine Apple'a dava açmıştı.
Fortnite, App Store'da bir süre daha yok
Epic'in talebi, Apple'ın Fortnite'ı App Store'a geri getirmesiydi. ABD Bölge Mahkemesi tarafından incelenen dosya sonucunda yargıç, Epic'in talebini reddetti. Ancak yargıç, Apple'ın Epic Games'in bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan uygulamaları kısıtlama konusunda çok ileri gittiğini belirterek, Unreal Engine desteğini kaldırarak Apple'ın Epic'e misilleme yapmasını engelleyen geçici bir emri kalıcı hale getirerek Epic lehine karara bağladı. Bu kararlar gelecek sene yapılacak duruşmaya kadar geçerli olacak.
Yargıç Gonzalez Rogers: “Apple'ın ayrı kuruluşlarla ayrı anlaşmalara girmesi, özellikle bu anlaşmaların başka şekilde ihlal edilmediği durumlarda misilleme amaçlı gibi görünüyor.” ifadesinde bulundu.İlginizi Çekebilir Apple; Epic Games’den tazminat istiyor
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Davanın her iki tarafı da kendileri için sadece olumlu kararları belirttikleri açıklamalar yaptılar.
Epic Games'ten yapılan açıklamada, “Epic Games, dava devam ederken Apple'ın Unreal Engine'e ve oyun geliştirme müşterilerimize karşı misillemede bulunmasının yasaklanmaya devam edeceğine minnettar. Mahkemenin koruması altında iOS ve Mac için geliştirmeye devam edeceğiz ve Apple'ın rekabete aykırı davranışını sona erdirmek için tüm yolları takip edeceğiz. " ifadelerine yer verildi.
Apple'dan ise, "Müşterilerimiz, App Store'un tüm geliştiricilerin aynı kurallara uyduğu güvenli bir yer olmasına güveniyor. Mahkemenin, Epic'in eylemlerinin kendi müşterilerinin yararına olmadığını ve anlaşmalarını ihlal ettiklerinde karşılaştıkları herhangi bir sorunun, kendilerine ait olduğunu anladığına minnettarız. On iki yıldır App Store, büyük ve küçük geliştiriciler için dönüştürücü iş fırsatları yaratan ekonomik bir mucize oldu. Bu yenilik ve dinamizm mirasını önümüzdeki yıl mahkemeyle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. " açıklamaları geldi.
Tüm bunların ardından, Fortnite'ın App Store'a gelecek seneki duruşmadan önce geri getirilebilmesi için Epic'in, Apple ile ortak bir paydada buluşması gerekiyor.
Kaynakça https://www.engadget.com/epic-fortnite-iphone-injunction-233420252.html https://www.theverge.com/2020/10/9/21492334/epic-fortnite-apple-lawsuit-restraining-order-unreal-engine Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Dışardan para ile satamıyorsa zaten o işe girişmez veya Google ile anlaşır.
Amacı o uygulamadan kar etmekse tabi. Hayır için bedava vericem diyorsa kendi bileceği iş.
Karşılıklı inatlaşıyorlar işte o diyor her kazandığından yüzde 30 ben haraç alacağım öbürü diyor yok kardeşim yüzde 30 çok yüzde 10 sana yeter.
Hala Epic ben sana para vermeyeceğim demiş diyorsunuz.
Neye göre? Adam geri zekalı mı ben kendi oyunumu senin serverlarından dağıtacağım ama beş kuruş vermem desin? Bunun akla nizama uygun bir tarafı var mı? Bunu hakimin karşısına götürsen desen ki" hakim bey ben Apple'ın platformunda oyun yayınlamak istiyorum ama bunlara para vermek istemiyorum".Dava o anda kapanmasını bırak hakim sizi sopayla kovalar "dalga mı geçiyorsunuz lan benimle?" diye.
Diyorumki hiç vermem demiyor, bu para çok diyor.
Neresini anlamıyorsunuz bu yazdığımın siz onu anlamadım?
Ki google play storeda da aynı marj %30
Paragöz olan kibirli olan şirket apple'dır. Bunun savunucuları gücün yanında yer alan köle ruhlu insanlardır benim için. Google playin bu konuya fazla dahil olmaması normal çünkü ne yükleyeceksen benim marketimden yükleyeceksin diye bir kısıtlaması yok. Fornite google da yokken başka platformlarda zaten vardı indirebiliyodunuz. Uygulama içi satın almaları andriod tarafında çok öncelerde yapıyordu zaten.
Epic esas yaptığı iş oyun değil artık daha ziyade başkalarının yaptığından para kazanmak.
Bu oyun motoru olur oyun satış yeri olabilir. Bundan kazandığı için Apple’a vermek oran hoşuna gitmemiş belli ki. Zorluyor belki çözeriz diye ama hukuk burada bağlayıcı.
Apple telefonu yapmış, işletim sistemini geliştirmiş, geliştirme araçları hazırlamış, dağıtım mağazası açmış, müşterileri toplamış, kredi kartlarını almış almaya hazır bekletmiş bu nedenle istediği komisyonu alır.
Yav neyse ney. Bloklasan bile işe yaramıyor arkadaş, bunlar nasıl insanlar böyle anlamadım?
Bir Donanımhaberde yapıyorum şu bloklama işin.
Laf anlatamıyorsun çünkü buradakilere niye bilmiyorum.
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