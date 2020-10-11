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    Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı

    Epic ile Apple arasında tartışma devam ediyor. Mahkeme, Fortnite konusunda Apple'ı haklı bularak bir sonraki duruşmaya kadar Epic'in baskı yapmasını yasakladı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı

    Apple'ın uygulama içi satın alımlarda uyguladığı %30 komisyondan kaçınmak için kendi uygulama içi ödeme sistemini kullanan Epic, Fortnite oynunun App Store kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulama mağazasından kaldırılması üzerine Apple'a dava açmıştı.

    Fortnite, App Store'da bir süre daha yok

    Epic'in talebi, Apple'ın Fortnite'ı  App Store'a geri getirmesiydi. ABD Bölge Mahkemesi tarafından incelenen dosya sonucunda yargıç, Epic'in talebini reddetti. Ancak yargıç, Apple'ın Epic Games'in bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan uygulamaları kısıtlama konusunda çok ileri gittiğini belirterek, Unreal Engine desteğini kaldırarak Apple'ın Epic'e misilleme yapmasını engelleyen geçici bir emri kalıcı hale getirerek Epic lehine karara bağladı. Bu kararlar gelecek sene yapılacak duruşmaya kadar geçerli olacak.

    Yargıç Gonzalez Rogers: “Apple'ın ayrı kuruluşlarla ayrı anlaşmalara girmesi, özellikle bu anlaşmaların başka şekilde ihlal edilmediği durumlarda misilleme amaçlı gibi görünüyor.” ifadesinde bulundu.

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    Davanın her iki tarafı da kendileri için sadece olumlu kararları belirttikleri açıklamalar yaptılar.

    Epic Games'ten yapılan açıklamada, “Epic Games, dava devam ederken Apple'ın Unreal Engine'e ve oyun geliştirme müşterilerimize karşı misillemede bulunmasının yasaklanmaya devam edeceğine minnettar. Mahkemenin koruması altında iOS ve Mac için geliştirmeye devam edeceğiz ve Apple'ın rekabete aykırı davranışını sona erdirmek için tüm yolları takip edeceğiz. " ifadelerine yer verildi.

    Apple'dan ise,  "Müşterilerimiz, App Store'un tüm geliştiricilerin aynı kurallara uyduğu güvenli bir yer olmasına güveniyor. Mahkemenin, Epic'in eylemlerinin kendi müşterilerinin yararına olmadığını ve anlaşmalarını ihlal ettiklerinde karşılaştıkları herhangi bir sorunun, kendilerine ait olduğunu anladığına minnettarız. On iki yıldır App Store, büyük ve küçük geliştiriciler için dönüştürücü iş fırsatları yaratan ekonomik bir mucize oldu. Bu yenilik ve dinamizm mirasını önümüzdeki yıl mahkemeyle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. " açıklamaları geldi.

    Tüm bunların ardından, Fortnite'ın App Store'a gelecek seneki duruşmadan önce geri getirilebilmesi için Epic'in, Apple ile ortak bir paydada buluşması gerekiyor.



    Kaynakça https://www.engadget.com/epic-fortnite-iphone-injunction-233420252.html https://www.theverge.com/2020/10/9/21492334/epic-fortnite-apple-lawsuit-restraining-order-unreal-engine Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Epic zaten bunu biliyordu. Amac, olay yaratmaktı
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. Guhong01
    ne saçma bi örnek, sen misafirini kiraya ortak ediyo musun bari? hala bu paragöz şirketi babanızın malı gibi savunmanız o kadar garip ki:D neyse türkiyede yaşıyoruz sonuçta ne kadar kazık sallarsan millete o kadar sevilirsin:))
    ne saçma bi örnek, sen misafirini kiraya ortak ediyo musun bari? hala bu paragöz şirketi babanızın malı gibi savunmanız o kadar garip ki:D neyse türkiyede yaşıy...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    cand. 1 hf.
    Adam yıllarını vermiş yazılım yapmış sen o platformu kullanıp para kazanacaksan komisyonunu vereceksin. Bi markanın franchieseını alıp sana para vermem demek gibi bi şey bu
    Adam yıllarını vermiş yazılım yapmış sen o platformu kullanıp para kazanacaksan komisyonunu vereceksin. Bi markanın franchieseını alıp sana para vermem demek gi...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Malumun fermanı deniyor kısaca.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Playstore'da olmayan bir uygulamanın karı neden düşsün? Adam para ile satabiliyorsa bir şekilde?
    Dışardan para ile satamıyorsa zaten o işe girişmez veya Google ile anlaşır.
    Amacı o uygulamadan kar etmekse tabi. Hayır için bedava vericem diyorsa kendi bileceği iş.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Ulan arkadaş illa farklı demiş olacaklar ya, yok öyle değildi böyleydi diyorlar hala. Oku arkadaş bi yazanı ya ne yazmışız. İlla Apple haklı olacak diye ya da şununla farklı söyleyeyim diye bu kadar kasılmazki.
    Karşılıklı inatlaşıyorlar işte o diyor her kazandığından yüzde 30 ben haraç alacağım öbürü diyor yok kardeşim yüzde 30 çok yüzde 10 sana yeter.
    Hala Epic ben sana para vermeyeceğim demiş diyorsunuz.
    Neye göre? Adam geri zekalı mı ben kendi oyunumu senin serverlarından dağıtacağım ama beş kuruş vermem desin? Bunun akla nizama uygun bir tarafı var mı? Bunu hakimin karşısına götürsen desen ki" hakim bey ben Apple'ın platformunda oyun yayınlamak istiyorum ama bunlara para vermek istemiyorum".Dava o anda kapanmasını bırak hakim sizi sopayla kovalar "dalga mı geçiyorsunuz lan benimle?" diye.

    Diyorumki hiç vermem demiyor, bu para çok diyor.
    Neresini anlamıyorsunuz bu yazdığımın siz onu anlamadım?
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    WhoiS_AttaCK (Ali Şengün) 1 hf.
    Bence de apple haklı bu davada. Adamın store unda oyun satacaksan/yayınlayacaksan kar marjına uyacaksın. Bu kadar basit.

    Ki google play storeda da aynı marj %30
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf. WhoiS_AttaCK
    Google play haricî de yükleme yapılıyor ama
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    Espavdez (Cihan L.) 1 hf.
    Epic in paragöz bir şirket oldugunu düşünmüyorum tam tersi paragöz şirketlere karşı tavırlılar. Amaçları appstore da saf dışı kalıp mahkemeye vermek bu yolla apple'ın fahiş fiyatlarına çeki düzen getirmek olabilir. Epic unreal motorunu kullanıp ücretsiz dağıtım yapmak kaydıyla oyun geliştiren şirketlerden para talep etmiyor. Ayrıca unreal kullanımıda ücretsiz. Para kazanmak isteyen oyun yapımcılarından gelir durumuna göre en fazla %5 komisyon alıyor.

    Paragöz olan kibirli olan şirket apple'dır. Bunun savunucuları gücün yanında yer alan köle ruhlu insanlardır benim için. Google playin bu konuya fazla dahil olmaması normal çünkü ne yükleyeceksen benim marketimden yükleyeceksin diye bir kısıtlaması yok. Fornite google da yokken başka platformlarda zaten vardı indirebiliyodunuz. Uygulama içi satın almaları andriod tarafında çok öncelerde yapıyordu zaten.
    Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Mahkeme bencede doğru karar vermiş. İki tarafta birbirini zarar verip duruyor.



    Epic esas yaptığı iş oyun değil artık daha ziyade başkalarının yaptığından para kazanmak.



    Bu oyun motoru olur oyun satış yeri olabilir. Bundan kazandığı için Apple’a vermek oran hoşuna gitmemiş belli ki. Zorluyor belki çözeriz diye ama hukuk burada bağlayıcı.



    Apple telefonu yapmış, işletim sistemini geliştirmiş, geliştirme araçları hazırlamış, dağıtım mağazası açmış, müşterileri toplamış, kredi kartlarını almış almaya hazır bekletmiş bu nedenle istediği komisyonu alır.
    Yanıtla +4
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    Altnz47 1 hf.
    Apple bu konuda kesinlikle haklı.Epic işin arka tarafından dolanmaya çalışıyor.
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    karamsar-53 (Muhammed Topcu) 1 hf.
    epic yarısı cinli bir şirketin olduğundan haklı olsa bile kazanacağını sanmiyorum bu arada epic bu konuda bencede haksız kendi kaşındı bence..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Yukarıda yazıyor okuma yazman yoksa ya da okuduğunu anlamıyorsan yapacağım birşey yok bu konuda.
    Yav neyse ney. Bloklasan bile işe yaramıyor arkadaş, bunlar nasıl insanlar böyle anlamadım?
    Bir Donanımhaberde yapıyorum şu bloklama işin.
    Laf anlatamıyorsun çünkü buradakilere niye bilmiyorum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Epic savaşa kendini çok önce hazırlamıştı zaten. Ancak kazanacaklarını sanıyorlardı. Kötü olan şu ki Epic’e gaz veren kimdi?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6643 kez okundu.
    15 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games, Apple ve
    4 etiket daha app store fortnite unreal engine epic apple davası
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