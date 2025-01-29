Boom'un XB-1 süpersonik yolcu jeti ilk defa ses hızını aştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Süpersonik hava yolculuğunu yeniden canlandırmayı amaçlayan Boom, geliştiridiği prototip süpersonik uçağı XB-1 ile ilk başarılı ses üstü uçuşunu gerçekleştirdi. Bu önemli başarı, ticari süpersonik yolculukların yeniden başlaması için önemli bir adımı temsil ediyor.

Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Üssü'nden havalanan ve "Baby Boom" olarak anılan XB-1, deneyimli test pilotu Tristan Brandenburg komutasında göklere yükseldi. Yaklaşık 35 dakika süren uçuşta XB-1, üç defa Mach 1 hızının üzerinde çıkmayı başardı. Bu, Concorde'un 2003'te emekliye ayrılmasından bu yana ticari bir süpersonik uçağın ses hızını aştığı ilk uçuş olarak kayıtlara geçti.

35 bin fitte Mach 1.1'e ulaştı

Test uçuşunda XB-1, 35 bin fitte Mach 1.1'e, yani yaklaşık 1.358 km/s hıza ulaştı. Mach 1, ses hızı olan 1235 km/s hıza denk geliyor. Ancak yükseklikle beraber, ses hızı da değiştiği için Mach 1 değeri farklılık gösteriyor.

Yenilikçi tasarım öğeleri ve gelişmiş malzemeler içeren XB-1, 1:3 ölçekli bir prototip bir uçak. Gelişmiş motorlara ve aerodinamik bir profile sahip uçak, uzun zamandır yerleşim alanları üzerinde süpersonik uçuşa engel olan ses patlamalarını en aza indirmek için tasarlandı.

Boeing, 2024'te 11,8 milyar dolarlık büyük zarar açıkladı 16 sa. önce eklendi

Overture uçağı ile Mach 1.7 hedefleniyor

Bu tarihi uçuşun ardından, Boom Supersonic artık geliştirmenin bir sonraki aşamalarına geçmeye hazırlanıyor. Toplanan veriler, yolcuları Mach 1.7'yi aşan hızlarda taşımayı vaat eden ticari süpersonik yolcu uçağı Overture'ın tasarımını doğrudan etkileyecek. 80 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip olacak olan Overture, yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanacak.

Uzun kıtalararası uçak yolculuklarını kısaltmayı hedefleyen süpersonik uçuşları önünde hala büyük zorluklar bulunuyor. Çevresel etkiler, yakıt verimliliği ve süpersonik uçuş operasyonlarının ekonomisi hala büyük soru işareti oluşturuyor. Ancak XB-1'nin başarısı, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Boom'un XB-1 süpersonik yolcu jeti ilk defa ses hızını aştı