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    Ferrari V8 motoruyla donatılan el yapımı canavar motosiklet

    Ödüllü özel motosiklet üreticisi Maxwell Hazan, sıra dışı tasarımlarına bir yenisini daha ekliyor: Ferrari F355’in 3,5 litrelik Ferrari V8 motorunu el yapımı bir motosiklete yerleştirmek.
    Ferrari V8 motoruyla donatılan el yapımı canavar motosiklet Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en prestijli özel motosiklet üreticilerinden Maxwell Hazan, alışılmış sınırları bir kez daha zorluyor. Daha önce sanat galerilerine layık retro motosikletlerle adından söz ettiren Hazan, şimdi ise otomotiv dünyasının efsanelerinden biri olan Ferrari F355’in V8 motorunu bir motosiklete entegre ediyor.

    Sanat eseri değil, adeta mühendislik şaheseri

    2012 yılından bu yana özel üretim motosikletler tasarlayan Hazan, bugüne dek milyarder koleksiyoner Bobby Haas ve ünlü aktör Jason Momoa gibi isimler için motosikletler inşa etti. Ancak yeni projesi “HF355”, Hazan’ın kariyerindeki en iddialı adım olabilir.



    Bu kez klasik çizgilerden uzaklaşıp, 3.5 litrelik Ferrari V8 motorunu el yapımı bir motosiklet şasisine yerleştirmeyi başardı. 1994-1999 yılları arasında üretilen Ferrari F355 motoru, 375 beygir gücüyle bir döneme damga vurmuştu. Normalde Ferrari'nin bu motorla ulaştığı maksimum hız 295 km/s seviyesindeyken, Hazan’ın ultra hafif motosiklet şasisiyle bu gücün nasıl bir performansa dönüşeceği şimdiden merak konusu.

    Ferrari V8 motoruyla donatılan el yapımı canavar motosiklet Tam Boyutta Gör
    HF355’in toplam ağırlığı, 500 libre yani yaklaşık 226 kilogramın altında tutulmaya çalışılıyor. Bu, bir süper spor otomobil motoruna sahip bir motosiklet için oldukça iddialı bir rakam.

    Motosiklet şu anda test ve motor haritalama aşamasında. Son paylaşımlara göre, HF355’te ters çatal ön süspansiyonlar, yere yakın klips-on gidonlar, özel fren sistemleri, SC Project egzoz ve kalın arka yarış lastiği gibi üst düzey parçalar kullanılmış. Geriye kalan işler arasında gövde tasarımı, gösterge paneli ve ergonomik detaylar bulunuyor. Hazan, bu motosikleti bir sanat eseri gibi görmekten ziyade, gerçekten kullanılabilir ve performans odaklı bir makine olarak konumlandırıyor.

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