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    Elektrikli araçlarda süper şarj dönemi: Zeekr, 1.2 MW’lık şarj cihazını duyurdu

    Elektrikli araçlardaki en büyük endişelerden birisi olan şarj, ikilem unsuru olmaktan çıkıyor. Zira Zeekr, 1.2MW’lık şarj cihazı ile diğer rakiplerine ayak uydurarak süper şarj dönemini büyütüyor.
    Elektrikli araçlarda süper şarj dönemi: Zeekr’dan 1.2 MW’lık şarj Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sahiplerinin bir kısmı ve satın almayı düşünen çoğu sürücü için en büyük endişe kaynaklarından birisi şarj konusu oluyor. Çoğu insan araçlarını şarj edip yola çıkmak için görece uzun süreler beklemek istemiyor. Ancak artık bu sorunlar hızla tarihe karışmak üzere zira, süper şarj dönemi resmen başladı. BYD’nin 1000 kW’lık (1 MW) ve Huawei’nin 1,5 MW’lık şarj istasyonlarından sonra şimdi de bir başka Çinli Zeekr, 1.2 MW’lık şarj cihazını duyurdu.

    Şarj artık bir sorun değil

    Elektrikli araçlarda süper şarj dönemi: Zeekr’dan 1.2 MW’lık şarj Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin çözümü ticari, büyük araçlar içinken Zeekr, BYD gibi binek araçlar için şarj istasyonunu piyasaya sürüyor. 1.200 kW gücündeki sıvı soğutmalı ultra hızlı yeni nesil Zeekr Power şarj sistemi, 2025’in ikinci çeyreğinde resmen hizmet vermeye başlayacak. İlk konumlar ve teknik detaylar lansman tarihine yakın bir zamanda paylaşılacak. Bu arada şu anda 1,2 MW şarjı destekleyen herhangi binek araç bulunmuyor.

    Halihazırda Çin genelinde 1.500 şarj istasyonuyla hizmet veren Zeekr, 2026 yılı sonuna kadar bu sayıyı 10.000’e çıkarmayı hedefliyor. Ek olarak Zeekr, sadece Çin ile sınırlı kalmayarak global şarj ağı kurma planlarını da duyurdu. Yapılan açıklamada Avustralya’nın bu küresel ağın ilk merkezlerinden biri olacağını belirtildi. Yeni şarj cihazı hakkındaki detaylı bilgiler ise lansman döneminde paylaşılacak.

    Yeni nesil Zeekr Power şarj sistemi halihazırda en güçlü binek araç süper şarj cihazı olsa da faaliyete geçecek ilk süper şarj cihazı BYD’nin 1 MW’lık Megawatt Flash Charger’ı olacak. Firma, ilk 500 cihazın bu ay içinde devreye alınacağını açıklamıştı. Bu arada bağlam açısından belirtelim; Tesla’nın Tesla V4 Cabinet'i 500 kW kapasiteye sahip.

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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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