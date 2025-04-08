Elektrikli araçlarda süper şarj dönemi: Zeekr, 1.2 MW’lık şarj cihazını duyurdu

Halihazırda Çin genelinde 1.500 şarj istasyonuyla hizmet veren Zeekr, 2026 yılı sonuna kadar bu sayıyı 10.000’e çıkarmayı hedefliyor. Ek olarak Zeekr, sadece Çin ile sınırlı kalmayarak global şarj ağı kurma planlarını da duyurdu. Yapılan açıklamada Avustralya’nın bu küresel ağın ilk merkezlerinden biri olacağını belirtildi. Yeni şarj cihazı hakkındaki detaylı bilgiler ise lansman döneminde paylaşılacak.
Yeni nesil Zeekr Power şarj sistemi halihazırda en güçlü binek araç süper şarj cihazı olsa da faaliyete geçecek ilk süper şarj cihazı BYD’nin 1 MW’lık Megawatt Flash Charger’ı olacak. Firma, ilk 500 cihazın bu ay içinde devreye alınacağını açıklamıştı. Bu arada bağlam açısından belirtelim; Tesla’nın Tesla V4 Cabinet'i 500 kW kapasiteye sahip.
Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?