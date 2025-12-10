Giriş
    Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Yeni yüz ve menzil artışı

    Opel; Mokka ve Grandland'ın ardından bu kez Astra’yı baştan aşağı güncelliyor. Sedan ve Sports Tourer versiyonları modern tasarım, gelişmiş aydınlatma ve menzil artışıyla geliyor.

    yeni 2026 opel astra Tam Boyutta Gör
    Opel; ürün gamındaki Mokka ve Grandland modellerini yeniledikten sonra gözünü markanın en köklü modellerinden biri olan Astra’ya çevirdi. Sedan ve Sports Tourer gövde tiplerinde kapsamlı şekilde güncellenen yeni Astra, ilk kez 9 Ocak’ta Brüksel Otomobil Fuarı’nda sahne alacak. 

    Makyajlı Opel Astra, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 model yılıyla birlikte Opel Astra’nın tasarımı belirgin biçimde modernleşiyor. Modelde ilk kez kullanılan Intelli-Lux HD LED farlar, toplam 50.000 ayrı ışık elemanıyla çok daha ince ve teknolojik bir ışık imzası oluşturuyor.

    yeni 2026 opel astra Tam Boyutta Gör
    Ön ve arka tarafta aydınlatmalı Opel logosunun kullanılması dikkat çekiyor. Tasarım çizgileri, yüksek performanslı Corsa GSe Vision Gran Turismo konseptinden esinlenmiş. Ayrıca yeni 17 ve 18 inç jant seçenekleri, beyaz ve yeşil olmak üzere iki yeni gövde rengi ve kontrast siyah tavan da güncellemeler arasında.

    Makyajlı Opel Astra'nın iç mekanında konfor seviyesi yükseltilmiş durumda. AGR sertifikalı koltuklar artık giriş seviyesinden itibaren sunuluyor ve özellikle uzun yol sürüşlerinde çok daha iyi destek sağlıyor. Opsiyonel olarak ısıtma, bel desteği ve masaj fonksiyonları eklenebiliyor. Koltuk döşemelerinin tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi de sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor. Multimedya sistemi ise daha net, sezgisel ve sürücü odaklı bir arayüzle güncellenmiş.

    yeni 2026 opel astra Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Astra'nın tamamen elektrikli versiyonu, 58 kWsa (55,4 kWsa kullanılabilir) batarya ile geliyor. Bu sayede önceki modele göre 35 km daha fazla menzil sunarak 454 km’ye ulaşıyor. Modelin öne çıkan yeniliklerinden biri de V2L (vehicle-to-load) fonksiyonu. Bu özellik sayesinde araç, harici cihazlara enerji sağlayabiliyor. Böylece ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.

    Opel, henüz tüm teknik detayları açıklamasa da üç donanım seviyesinin (Edition, GS, Ultimate) sunulması bekleniyor. Motor gamında ise elektrikliye ek olarak 83 km elektrikli menzile sahip şarj edilebilir hibrit, 145 beygirlik 1.2 litre hafif hibrit ve turbo benzinli seçeneklerin devam etmesi bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

