Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Yeni yüz ve menzil artışı

Makyajlı Opel Astra, özellikleriyle neler sunuyor❓
2026 model yılıyla birlikte Opel Astra’nın tasarımı belirgin biçimde modernleşiyor. Modelde ilk kez kullanılan Intelli-Lux HD LED farlar, toplam 50.000 ayrı ışık elemanıyla çok daha ince ve teknolojik bir ışık imzası oluşturuyor.
Makyajlı Opel Astra'nın iç mekanında konfor seviyesi yükseltilmiş durumda. AGR sertifikalı koltuklar artık giriş seviyesinden itibaren sunuluyor ve özellikle uzun yol sürüşlerinde çok daha iyi destek sağlıyor. Opsiyonel olarak ısıtma, bel desteği ve masaj fonksiyonları eklenebiliyor. Koltuk döşemelerinin tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi de sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor. Multimedya sistemi ise daha net, sezgisel ve sürücü odaklı bir arayüzle güncellenmiş.
Opel, henüz tüm teknik detayları açıklamasa da üç donanım seviyesinin (Edition, GS, Ultimate) sunulması bekleniyor. Motor gamında ise elektrikliye ek olarak 83 km elektrikli menzile sahip şarj edilebilir hibrit, 145 beygirlik 1.2 litre hafif hibrit ve turbo benzinli seçeneklerin devam etmesi bekleniyor.
