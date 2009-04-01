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FIFA 09 Ultimate Team Mod inceleme videosu

10 yıl
88,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Futbolcu kartları geri döndü!

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Konsollarda en çok tercih edilen futbol oyunu haline gelen FİFA 09, yeni bir oyun modu ile karşımızda. 800 Microsoft puanı ile satılan Ultimate Team modunda, sıfırdan bir takımı futbolcu kartlarıyla yaratıyoruz.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
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markekreb 10 yıl
bn ps3 te ultimate team i indirdim bnm store uk e bağlı ama versiyonun tamamını alamıyorum ps store dan kredi kartıyla satın alamadım ne yapmalıyım?
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Jack Rabbit Slims 10 yıl
Allah'ım ne salak ne kadar zor bir mod yapmışlar resmen para tuzağı.


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Cool Boy 10 yıl
Nedense fifa serileri hiç sarmıyor beni :)
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Max_Kolesne 10 yıl

Orjinalden alıntı: Engin25

Nedense fifa serileri hiç sarmıyor beni :)




Oyunu pcde oynuyorsan doğaldır
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bullymeto 10 yıl
peki ultimate modu acaba ücretlimi?
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dionysss 10 yıl
oyunun kendisi 10 euro. daha sonra ya kazandigini ea coinlerle yada tekrar para vererek kart paketleri aliyorsun. uc cesit paket var: altin, gumus bronz. uc tip de kart var zaten. altin paketler 1,5 euro. para vermeden ilerlemek zor gibi. parayla 4-5 tane altin paket aldim. 4 yildizli falan bir takim yapabildim. ondan sonra turnuvalara giriyorsun. 2-3 yildizli takimlar senle mac yapmiyor hemen cikiyorlar. sen de 5 yildizlilarla yapmazsan sabaha kadar girip cikarsin maca senin gucunde birini bulmak icin. sonra 5 yildizla yapiyim diyorsun. (sonucta normal oyunda 4 yildizli takimla 5 yildizliya karsi iyi maclar cikartabiliyorum). karsi takim bir cikiyor karsina, hayvan gibi forvetler. (hele adamin biri xavi-iniesta-cole-nasri onunde ibramovicle cikti, cus artik. benim takimda 2-3 kisi haric ismini bildigim adam yok) biraz dayaniyosun ama bir yerden sonra atiyorlar yapacak bisey yok. daha sonra oyuncularin kontratlarini yenilemen gerekiyor. paketlerden cikan kontrat kartlari bana yetmedi. trade de ilk baslarda ucuza bulmustum. artik altin kontratlar 1000coins ten basliyor. oyuncularim cogu kontrat sinirinda. parayla paket almamaya da karar verdim. oyuncular bitene kadar coins biriktirmeye calisicam. sonra da oynamam herhalde.

diger can sikici olay ise, normal online maclarda hic lag yasamamama ragmen, ultimate team oynarken cok bariz lagler oluyor. ea serverlarindan kaynaklanan bir sorun olsa gerek. bilmiyorum baska ayni problemi yasayanlar var mi.

sozun ozu, hic oyle zevkli bir olay degil. belki seneye fifa10 icin duzeltirler de, oynanabilir hale gelir.

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Demus 10 yıl
para tuzağı resmen :)
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Saydam 10 yıl
YA ne kadar sacma oyunu alırken kodlara bakın demiyor ki kimse :S nasıl böyle sacma bişey olabilir haksızlık bu bizde aynı parayı veriyoruz
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steady_state 10 yıl
"video kaydirma çubugu" olayına cözüm getirdiginiz icin cok tesekkur ederim.
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kharonya 10 yıl
ps3 sahipleri eğer fifa 09 u avrupa kodlu almış ise (benim gibi) Ultimate Team in tam wersiyonunu sanırsam oynayamayacaklar..Çünkü us psnden indirildiginde cd ile uyumsuz oldugundan ultimateteam çalışmıyor..Uk psnden indirildiğinde çalışıyor ama bu sefer satın alma işlemine gelindiğinde kredi kartı geçersizdir diyor...UK PSN den şimidye kadar alışweriş yapmış olan warmıdır acaba? Eğer yoksa fifa cdsi içindeki kodları aşağıdaki gibi olanlar
hiç sewinmesin we uğraşmasın 3 kere indirdim 1370 mb lık dosyayı



Ea sitesindeki bilgi:

Where do I buy Ultimate Team?
For PS3 users unsure of where to get the correct and compatible DLC

* FIFA UT compatible with BLUS30176 will be in the NA store
* FIFA UT compatible with BLES00314 and BLES00315 will be in the EU store
* FIFA UT compatible with BLAS50071 will be in the Asia store.
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KraLeaDer 10 yıl
arbiden süpermiş ya en kısa zmanda alıcam...
tşkkürler
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fotifoti 10 yıl
yeni bi para birimi , yakında ms anayasası , ms hukuku , ms hükümeti gider bu böyle
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drzeus 10 yıl
8. kupamı aldım 715 sıramadayım dünyada.
Birinci olan hayvanat 54 kupa almış turnuvalarda.
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todokalai_jr 10 yıl
güzel oyun güzel anlatım.....
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FiréLord 10 yıl
Güzel inceleme eline sağlık
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Th3InferNal 10 yıl
Güzel bir moda benziyor inceleme için teşekkürler
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Boidae 10 yıl
Teşekkürler
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devcitybg 10 yıl
800 Microsoft puanı ile satılan


PS3 sahipleri nasil indiriyor ?
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By_e 10 yıl

Orjinalden alıntı: [DMC]

800 Microsoft puanı ile satılan


PS3 sahipleri nasil indiriyor ?


PSN üzerinden satın alıyorlar.
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