FIFA 09 Ultimate Team Mod inceleme videosu

Futbolcu kartları geri döndü!

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Konsollarda en çok tercih edilen futbol oyunu haline gelen FİFA 09, yeni bir oyun modu ile karşımızda. 800 Microsoft puanı ile satılan Ultimate Team modunda, sıfırdan bir takımı futbolcu kartlarıyla yaratıyoruz.

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