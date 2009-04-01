FIFA 09 Ultimate Team Mod inceleme videosu

Haber Editörü
Futbolcu kartları geri döndü!
Platform: Playstation 3 ve Xbox 360
Konsollarda en çok tercih edilen futbol oyunu haline gelen FİFA 09, yeni bir oyun modu ile karşımızda. 800 Microsoft puanı ile satılan Ultimate Team modunda, sıfırdan bir takımı futbolcu kartlarıyla yaratıyoruz.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Oyunu pcde oynuyorsan doğaldır
diger can sikici olay ise, normal online maclarda hic lag yasamamama ragmen, ultimate team oynarken cok bariz lagler oluyor. ea serverlarindan kaynaklanan bir sorun olsa gerek. bilmiyorum baska ayni problemi yasayanlar var mi.
sozun ozu, hic oyle zevkli bir olay degil. belki seneye fifa10 icin duzeltirler de, oynanabilir hale gelir.
hiç sewinmesin we uğraşmasın 3 kere indirdim 1370 mb lık dosyayı
Ea sitesindeki bilgi:
Where do I buy Ultimate Team?
For PS3 users unsure of where to get the correct and compatible DLC
* FIFA UT compatible with BLUS30176 will be in the NA store
* FIFA UT compatible with BLES00314 and BLES00315 will be in the EU store
* FIFA UT compatible with BLAS50071 will be in the Asia store.
tşkkürler
Birinci olan hayvanat 54 kupa almış turnuvalarda.
PS3 sahipleri nasil indiriyor ?
PSN üzerinden satın alıyorlar.