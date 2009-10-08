FIFA 10 inceleme videosu

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Futbol oyunu denince akla ilk gelen serilerden biri olan FIFA, 2010 sürümünün video incelemesi ile karşınızda.
Platform: Playstation 3 ve Xbox 360
Futbol oyunu denince akla gelen ilk serilerden biri olan FIFA , 2010 sürümü ile karşımızda. Son yıllarda ciddi bir yenilenme süreci içersine giren seri rakibi PES ’de baya zorlar hale gelmişti. Eskisinden daha güçlü ve iddialı gelen FIFA 2010 şimdi yakından bakıyoruz.
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sadece ps3 ve xbox 360
PC de oyun oynamak iğrenç bir şey bence. PC de internete girersin, film izlersin, dizi izlersin, ödev yaparsın, iş yaparsın, download yaparsın olur biter. Sandalye başında 20cm ötedeki monitöre gözünü dikerek oyunlardaki saçma sorunlarla boğuşarak oynamak güzel bir şey değil. Bir çok konsol kullanıcısı sırf o oyun açılmıyor bu oyuna patch gelcek bekleyin gibisinden sorunlar yüzünden konsola geçti. Konsol gibisi yok. Tak BD yi DVD yi oyna işte. Önünde duran dümdüz klavye tuşlarına basmak filanda yok.
bence yapay zeka da zayif hala oyunda.oyuncular hep ayni yerde,aralara tek tuk kaciyorlar hala.Bunuda zaten fifacilar ezberlemistir artik.
Fifayi en iyi futbol oyunu diyebilirsiniz belki ama nedeni fifa nin en iyisi olmasi degil,pes in kotu olmasi..
pes yapılmıs en ıyı futbol oyunudur kesınlıkle
ha bu arada ıncelemeye lafım yok olaganustu olmus ellerıne saglık