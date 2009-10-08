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FIFA 10 inceleme videosu

10 yıl
155,9b
1
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Futbol oyunu denince akla ilk gelen serilerden biri olan FIFA, 2010 sürümünün video incelemesi ile karşınızda.

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Futbol oyunu denince akla gelen ilk serilerden biri olan FIFA , 2010 sürümü ile karşımızda. Son yıllarda ciddi bir yenilenme süreci içersine giren seri rakibi PES ’de baya zorlar hale gelmişti. Eskisinden daha güçlü ve iddialı gelen FIFA 2010 şimdi yakından bakıyoruz.


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Pksn 9 yıl
pes fifa dan hem görsel hem oynayış açısından çok fazla önde olduğunu düşünüyorum
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abderalı 9 yıl
benim bi sorum olacak..Kontrolleri analogtan değilde yön tuşlarına yapmaya alışmışım yıllardır..Uğraştım ama xbox'ta yapamadım..Nasıl değiştirebilceğimi bilşen birisi yardımcı olursa çok memnun olurum..
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dazed 10 yıl
bu konsaol oyunu mu yani ps 3 mü yoksa pc mi ?
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mikebibby 10 yıl

dazed

bu konsaol oyunu mu yani ps 3 mü yoksa pc mi ?

sadece ps3 ve xbox 360
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psychomax13 10 yıl
ancak pc için çıkarılan fifa bence sınıfta kalıyor.
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Awesome 10 yıl

psychomax13

ancak pc için çıkarılan fifa bence sınıfta kalıyor.

PC de oyun oynamak iğrenç bir şey bence. PC de internete girersin, film izlersin, dizi izlersin, ödev yaparsın, iş yaparsın, download yaparsın olur biter. Sandalye başında 20cm ötedeki monitöre gözünü dikerek oyunlardaki saçma sorunlarla boğuşarak oynamak güzel bir şey değil. Bir çok konsol kullanıcısı sırf o oyun açılmıyor bu oyuna patch gelcek bekleyin gibisinden sorunlar yüzünden konsola geçti. Konsol gibisi yok. Tak BD yi DVD yi oyna işte. Önünde duran dümdüz klavye tuşlarına basmak filanda yok.
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ozkanmete 10 yıl
Gerçekten çok güzeL
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M0ney4n0t 10 yıl
bir pes fanatiği olarak 10 üzerinden 9 u hak etmiş gerçekten başarılı
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rabbitweed 10 yıl
bende top fizigini begenmedim fifanin.kalecie carpan top resmen fuze gibi ucuyor baska tarafa dikkat ettinizmi?.kaleci de tazi gibi duruyor surekli.
bence yapay zeka da zayif hala oyunda.oyuncular hep ayni yerde,aralara tek tuk kaciyorlar hala.Bunuda zaten fifacilar ezberlemistir artik.
Fifayi en iyi futbol oyunu diyebilirsiniz belki ama nedeni fifa nin en iyisi olmasi degil,pes in kotu olmasi..
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wopeer 10 yıl
pess dogrusu pc ıcın:))
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Megadeth 10 yıl
Teşekkürler
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blackkfpps 10 yıl
arkadaslar o kadar ovmuslerdı bana fıfayı pes den daha guzel olmus dıye bumu allahaskına guzel oyun pes fıfayı 10 a carpar herhalde..
pes yapılmıs en ıyı futbol oyunudur kesınlıkle

ha bu arada ıncelemeye lafım yok olaganustu olmus ellerıne saglık
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pes_thepes 10 yıl
eline saglık arkadasım, ps3 gercekten mükemmel..
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Ottoman_PoweR 10 yıl
Harika inceleme. Konsol sahibi olsam kesin denerdim.
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_burn_ 10 yıl
İnceleme için teşekkürler.Oyunda incelemede çok güzel olmuş.Lakin Fİfa 9 gibi Fifa 10'u da pc im kaldırmıyor :)
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emmare 10 yıl
Fifa serileri her sene çıktığında grafikleri falan görünce bir umutla gider alırım ama iş oynamaya geldiğinde umutlarım hep yıkılır.fifa 2010 uda alıcam ama bu sefer pek umudum yok..oynanabilirlik konusunda "FİFA" nın "PES" i yakalayacağı günü bekliyorum.
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