FIFA 10 inceleme videosu

Futbol oyunu denince akla ilk gelen serilerden biri olan FIFA, 2010 sürümünün video incelemesi ile karşınızda.

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Futbol oyunu denince akla gelen ilk serilerden biri olan FIFA , 2010 sürümü ile karşımızda. Son yıllarda ciddi bir yenilenme süreci içersine giren seri rakibi PES ’de baya zorlar hale gelmişti. Eskisinden daha güçlü ve iddialı gelen FIFA 2010 şimdi yakından bakıyoruz.

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