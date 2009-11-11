Firefox 3.6 Beta 2 kullanıma sunuldu

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330 milyondan fazla kullanıcısı ve %25'e varan pazar payı ile Internet Explorer'dan sonraki en popüler internet tarayıcısı olan Firefox'un 3.6 versiyonu için Beta 2 sürümü yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde 5. yaşını kutlayan Firefox'un 3.6 Beta 2 sürümünün sahip olduğu özellikler açısından Beta 1 ile aynı olduğu ancak performans, stabilite ve güvenilirlik konularında tam 190 hatanın düzeltidiği açıklandı.

CSS, DOM ve HTML5 gibi internet teknolojilerine destek veren ayrıca daha yüksek JavaScript performansı ile daha hızlı açılış süresi vaat eden Firefox 3.6 Beta 2, Personas özelliği ile kullanıcılara daha kolay özelleştirilebilme olanağı tanıyor. Firefox 3.6 Beta 2'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.