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Firefox 3.6 Beta 2 kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,5b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 3.6 Beta 2 kullanıma sunuldu
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330 milyondan fazla kullanıcısı ve %25'e varan pazar payı ile Internet Explorer'dan sonraki en popüler internet tarayıcısı olan Firefox'un 3.6 versiyonu için Beta 2 sürümü yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde 5. yaşını kutlayan Firefox'un 3.6 Beta 2 sürümünün sahip olduğu özellikler açısından Beta 1 ile aynı olduğu ancak performans, stabilite ve güvenilirlik konularında tam 190 hatanın düzeltidiği açıklandı.

CSS, DOM ve HTML5 gibi internet teknolojilerine destek veren ayrıca daha yüksek JavaScript performansı ile daha hızlı açılış süresi vaat eden Firefox 3.6 Beta 2, Personas özelliği ile kullanıcılara daha kolay özelleştirilebilme olanağı tanıyor. Firefox 3.6 Beta 2'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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my54 10 yıl
Firefox kullanıyorum ancak akbank ve bazı bankaların internet şubelerinde problem yaşıyorum, bazı sayfaları açmıyor.
Ayrıca ms frontpage ile tasarlanan bir web sayfası İE de düzgün gözükürken firefox da çerçeveler düzgün çıkmıyor.
sizce nedendir?
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tahir40 10 yıl
Ben hızı ve eklentileri sebebiyle kullanıyorum firefoxu ama bu kadar da beta delisi olmamak lazım, zaten yenisi çıkar çıkmaz kendi güncelliyor...
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Einstein 10 yıl
Firefox iyi de çok kasıyor. Şu an en iyi Chrome benim için.
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alpa07 10 yıl
şu ana kadar kullandığım en hızlı tarayıcı
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TELESCOPE 10 yıl
tarayıcı olarak hızına okey
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koxp94 10 yıl
hemen sanal makinada deneem lazım
fx'in en sevdiğim özelliği eklenti kurulması
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sertert 10 yıl
ram katili olmasa 10 numara tarayıcı. ama pentium 2 makinemde sırf hayvani kaynak kullanımı yüzünden kullanamıyorum
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sft67 10 yıl
Firefox' u severim hep onu kullanırım ama genelde firefox çöktü diyip hata vermesi beni delirtiyo ya
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35.5KsK35.5 10 yıl
Yıllardan beri firefox kullanıyorum.Çok güzel,hızlı ve güvenilir.Bende şu ana kadar 2-3 defa çökme yaşanmıştır
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wildsould 10 yıl
teşekkürler..
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In God We Trust 10 yıl
Daha Hızlı, Daha Güvenli, Daha Akıllı, Daha İyi

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