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    Microsoft Edge'e "gerçek" koyu tema geliyor: İşte görüntüleri

    Yazılım devi Microsoft, Edge internet tarayıcısında renkleri koyu griden gerçek siyaha çeviren yeni bir koyu tema test etmeye başladı. Daha karanlık mod yakında genel kullanıma sunulacak.
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    Microsoft Edge'e 'gerçek' koyu tema geliyor: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Microsoft Edge'in test sürümünde (Canary) yeni bir koyu tema ortaya çıktı. Popüler tarayıcıda mevcut olan temadan farkı ise renkleri koyu griden "gerçek siyaha" çevirmesi. Eski ve yeni koyu tema arasındaki farkı gösteren ilk ekran görüntüleri internete düştü.

    Twitter kullanıcısı Leopeva64 tarafından paylaşılan görüntüler, Canary versiyonunda sekmeler, araç çubuğu, sık kullanılanlar kısmı ve kenar çubuğu dahil olmak neredeyse tüm arayüz öğelerinin tamamen siyah bir arka plana sahip olduğunu gösteriyor.

    Microsoft Edge'e 'gerçek' koyu tema geliyor: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Edge günden güne gelişiyor

    Microsoft, daha koyu tonu tercih eden kullanıcıların seçebilmesi için her iki seçeneği aynı anda sunabilir. Ancak bu konuda net bir bilgi yok. Edge geliştirme ekibi mevcut koyu temayı daha koyu temayla da değiştirebilir. Bekleyip göreceğiz.

    İki tema arasındaki farkın özellikle OLED ekranlarda belli olduğunu belirtelim. Yeni koyu temanın Edge'in kararlı sürümüne ne zaman geleceği belli değil. Microsoft bir süredir tarayıcıda kripto para cüzdanı özelliğini ve yapay zeka destekli video ölçeklendirme teknolojisini de test ediyor.

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