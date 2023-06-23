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Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo geçtiğimiz Ekim ayında internet tarayıcısını kullanıma sunmuştu. Ancak sadece Mac bilgisayarlar için mevcuttu. DuckDuckGo web tarayıcısı nihayet Windows platformuna da adım attı. Şirket Windows PC'ler için herkese açık bir beta sürüm yayınladı.

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Tarayıcının Windows sürümünün de kullanıcı gizliliğini korumaya oadklandığını belirtelim. DuckDuckGo herhangi bir web sitesine girdiğinizde coğrafi konum izlemeyi engellediği gibi trafiğin büyük bölümünü şifreliyor ve tüm izleyicileri devre dışı bırakıyor.

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Çok sayıda özellik sunuyor

Tarayıcı henüz uzantıları desteklemese de reklam engelleyici ve şifre yöneticisi gibi yerleşik özelliklere sahip. Ayrıca YouTube videolarını reklam olmadan izlemenizi sağlayan Duck Player özelliği var. Bu aynı zamanda YouTube’un kullanıcı takibine yönelik öneriler sunulmasını engelliyor.

Gelecekte DuckDuckGo'ya uzantı desteği de eklenecek. Geliştirici ayrıca tarayıcının Google Chrome'dan yaklaşık %60 daha az trafik kullandığını iddia ediyor. Tek dokunuşla tüm sekmeleri anında kapatma ve tarama verilerini silme olanağı da sunan tarayıcı aynı zamanda @duck.com alan adını kullanarak gerçek e-posta adresinizi gizlemenizi mümkün kılıyor.

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Gizlilik odaklı DuckDuckGo tarayıcısı Windows platformuna geldi