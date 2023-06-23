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    Anlık Bildirim

    Gizlilik odaklı DuckDuckGo tarayıcısı Windows platformuna geldi

    DuckDuckGo geçtiğimiz yıl Mac bilgisayarlar için kullanıma sunduğu web tarayıcısını Windows platformuna taşıdı. Gizlilik odaklı tarayıcı çok sayıda kullanışlı yerleşik özellik sunuyor.
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    Gizlilik odaklı DuckDuckGo tarayıcısı Windows platformuna geldi Tam Boyutta Gör

    Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo geçtiğimiz Ekim ayında internet tarayıcısını kullanıma sunmuştu. Ancak sadece Mac bilgisayarlar için mevcuttu. DuckDuckGo web tarayıcısı nihayet Windows platformuna da adım attı. Şirket Windows PC'ler için herkese açık bir beta sürüm yayınladı.

    Tarayıcının Windows sürümünün de kullanıcı gizliliğini korumaya oadklandığını belirtelim. DuckDuckGo herhangi bir web sitesine girdiğinizde coğrafi konum izlemeyi engellediği gibi trafiğin büyük bölümünü şifreliyor ve tüm izleyicileri devre dışı bırakıyor.

    Gizlilik odaklı DuckDuckGo tarayıcısı Windows platformuna geldi Tam Boyutta Gör

    Çok sayıda özellik sunuyor

    Tarayıcı henüz uzantıları desteklemese de reklam engelleyici ve şifre yöneticisi gibi yerleşik özelliklere sahip. Ayrıca YouTube videolarını reklam olmadan izlemenizi sağlayan Duck Player özelliği var. Bu aynı zamanda YouTube’un kullanıcı takibine yönelik öneriler sunulmasını engelliyor.

    Gelecekte DuckDuckGo'ya uzantı desteği de eklenecek. Geliştirici ayrıca tarayıcının Google Chrome'dan yaklaşık %60 daha az trafik kullandığını iddia ediyor. Tek dokunuşla tüm sekmeleri anında kapatma ve tarama verilerini silme olanağı da sunan tarayıcı aynı zamanda @duck.com alan adını kullanarak gerçek e-posta adresinizi gizlemenizi mümkün kılıyor.

    Kaynakça https://duckduckgo.com/windows https://www.pcmag.com/news/duckduckgos-privacy-focused-web-browser-now-available-for-windows
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    E
    ertu55 44 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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