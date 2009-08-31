Firefox 4.0, 2010 sonu için planlanıyor

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3.6 versiyonu kullanıcılar tarafından merakla beklenen Firefox'un radikal yenilikler içermesi beklenen 4.0 sürümü için Mozilla'nın yol haritası detaylandı. Gelen bilgilere göre Firefox 4.0 önümüzdeki yılın son çeyreğinde, Ekim veya Kasım ayları için planlanıyor. Mevcut yol haritasına göre çıkması için henüz bir yıldan daha uzun bir süre bulunan Firefox 4.0'ın, Google Chrome benzeri yeni bir kullanıcı ara birimine sahip olacağı ve yapılacak yenilikler ile Windows 7'nin grafik özelliklerine daha iyi entegre olacağı ifade ediliyor. Tabii 4.0 sürümünden önce yayınlanacak 3.6 versiyonu için de bazı bilgiler mevcut.

Namoroka kod adını taşıyan ve henüz Alfa 1 aşamasında olan Firefox 3.6'nın mevcut sürüm olan 3.5x ile kıyaslandığında daha hızlı Javascript motoruna, daha hızlı açılış süresine ve 1.9.1'den 1.9.2'ye güncellenmiş Gecko motoruna sahip olması bekleniyor. Tüm bu detaylara ek olarak Firefox 3.6'nın awsomeformcomplete adı verilen geliştirilmiş form tamamlama özelliğini sahip olması da bekleniyor.