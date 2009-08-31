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Firefox 4.0, 2010 sonu için planlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 4.0, 2010 sonu için planlanıyor
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3.6 versiyonu kullanıcılar tarafından merakla beklenen Firefox'un radikal yenilikler içermesi beklenen 4.0 sürümü için Mozilla'nın yol haritası detaylandı. Gelen bilgilere göre Firefox 4.0 önümüzdeki yılın son çeyreğinde, Ekim veya Kasım ayları için planlanıyor. Mevcut yol haritasına göre çıkması için henüz bir yıldan daha uzun bir süre bulunan Firefox 4.0'ın, Google Chrome benzeri yeni bir kullanıcı ara birimine sahip olacağı ve yapılacak yenilikler ile Windows 7'nin grafik özelliklerine daha iyi entegre olacağı ifade ediliyor. Tabii 4.0 sürümünden önce yayınlanacak 3.6 versiyonu için de bazı bilgiler mevcut.

Namoroka kod adını taşıyan ve henüz Alfa 1 aşamasında olan Firefox 3.6'nın mevcut sürüm olan 3.5x ile kıyaslandığında daha hızlı Javascript motoruna, daha hızlı açılış süresine ve 1.9.1'den 1.9.2'ye güncellenmiş Gecko motoruna sahip olması bekleniyor. Tüm bu detaylara ek olarak Firefox 3.6'nın awsomeformcomplete adı verilen geliştirilmiş form tamamlama özelliğini sahip olması da bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Arkadaşların dediği gibi RAM sorunu hâllolsa keşke... AMA IE8 daha fena gibi hatırlıyorum RAM kullanımında.
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Ctrlshft 10 yıl
benim ff açılırken hata verse bile alıştım artık vazgeçemiyorum
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LAVMAN 10 yıl
ex ff yada crm kullanınca şirketler bunan ne kazanıyor anlamış değişim??
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x1650Pro 10 yıl
2010 a kim öle kim kala
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Öksürük Şurubu 10 yıl
daha çok var
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tahir40 10 yıl
3.5.2 Kullanıyorum ama 4.4.2 yi bekliyorum :D Su an mozilla kullanmam sebebi yılların alışkanlığı,eklentileri ve sayfaya ait ait zoom değerlerini otomatik hatırlaması (crome'da ayarlamak gerekiyor her seferinde...)
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Shisha 10 yıl
Şuan bile yeterli firefox geç gelecek olmasının bir önemi yok çünkü her sürümünü beğenerek kullanıyorum.
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kolpaci 10 yıl
chorome , firefox , opera , safari ve ie vs. çoğu tarayıcı kullandım fakat bana en kolay ve güzel gelen ie nedense ama en yavaşıda ie bakalım gelsin 2010 da da bir de ona bakarım :)
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Themat34 10 yıl
şimdi bile gayet güzelken 4.0 da neler olur acaba :)
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speedman 10 yıl
çökmesin yeter
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NemesisR3 10 yıl
firefoxun bence 2 kötü özelliği var
1.ilk açılışta geç açılması
2.çok ram harcaması
bunları düzeltirlerse süper olur
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yekialem 10 yıl

NemesisR3

firefoxun bence 2 kötü özelliği var
1.ilk açılışta geç açılması
2.çok ram harcaması

bunları düzeltirlerse süper olur



O zaman get fasterfox

addons.mozilla.org/...

Ayrıca x64 desteği 3.6 da gelir mi yoksa 4.0 mı bekliycez?
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Tolgá 10 yıl
Bay Edepsiz in dediği gibi geç olmasın güç olsun zaten yapıncada en iyi şekilde sunuyorlar beklemeye değer sanki biraz uzun gibi
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DerelictHuman 10 yıl

DEATH71

Bay Edepsiz in dediği gibi geç olmasın güç olsun zaten yapıncada en iyi şekilde sunuyorlar beklemeye değer sanki biraz uzun gibi

Parodiye bayıldım...
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waltran 10 yıl
ben 3.5.2 kullanıyodum
4. sürüme daha çok var 3.6 tam srüm ne çıkar acaba
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koxp94 10 yıl
chrome da eklenecek düzeltilecek şeyler var daha
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devcitybg 10 yıl
3.5 yeni updateler cikar herhalde ??

3.5.001
3.5.002
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Einstein 10 yıl
Çok geç değil mi?
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