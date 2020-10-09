Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı

Fitbit, bu yılın Ağustos ayında, bir EKG sensörüyle donatılmış ilk giyilebilir cihazı olan Sense akıllı saatini duyurmuştu. EKG özelliğinin başlatılması için onay bekleyen şirket, nihayet istediğine kavuştu. FDA ve AB'den onay alan Fitbit, Sense akıllı saatinin EKG uygulamasının artık kullanılabileceğini duyurdu. Sense akıllı saat EKG ve EDA (elektrodermal aktivite) gibi gelişmiş sağlık izleme özelliklerinin yanı sıra Google Asistan ve Alexa desteğine de sahip.

EKG uygulaması nasıl kullanılır?

Fitbit Sense'deki EKG uygulaması, saatin çerçevesinde ve biyosensör çekirdeğinde bulunan sensörleri kullanarak kalp atışınızı analiz etmenizi ve atriyal fibrilasyonu (AFib) kontrol etmenizi sağlar. Fitbit'e göre EKG özelliği, AFib vakalarının % 98,7'sinde başarılı oluyor ve fonksiyon % 100 doğru kalp atış hızını belirleyebiliyor.

Uygulamayı, Fitbit resmi web sitesinden veya akıllı saat ile eşleştirilmiş telefonunuzun Fitbit uygulaması aracılığıyla yükleyebilirsiniz. Yükleme işleminden sonra, Değerlendirmeler ve Raporlar-> Keşfet Sekmesi-> Kalp Ritmi asistanı'na gidin. Şartları kabul ettikten sonra, Fitbit Sense'de EKG uygulamasını açın ve kurulumu tamamlayın.

İlginizi Çekebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'a özel mobil uygulaması bu ay sunulacak

Bir tarama yapmak için parmaklarınızı Fitbit Sense'in köşelerine yerleştirin ve kalbinizin ritmini kaydetmesini bekleyin. Kalp ritmi değerlendirmenizi Fitbit uygulamasında görüntüleyebilir ve ardından ihtiyaç olursa doktorunuzla paylaşabileceğiniz bir raporu indirebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor"

EKG sensörünün yanı sıra, akıllı saat ayrıca stresi yönetmede kullanılan bir EDA sensörüyle birlikte gelir. Şirkete göre, şu ana kadar başka hiçbir akıllı saat bu özelliğe sahip değil. Fitbit Sense akıllı saatte adından da anlaşılacağı gibi kullanıcının vücut sıcaklığını algılayan bir cilt sıcaklık sensörü de bulunuyor. COVID pandemisi göz önüne alındığında, bu virüsün erken semptomlarını tespit etmeye yardımcı olacak en önemli özelliklerden biri.

Akıllı saat, kullanıcının oksijen seviyesini kontrol altında tutan bir kullanıcının SpO2(kan oksijen doygunluğu) seviyelerini de algılar. Fitbit sense tarafından ölçülen solunum hızı ve dinlenme kalp atış hızı, yine kullanıcıların erken COVID semptomlarını tespit etmesine yardımcı olabilir.

EKG uygulaması ABD ve birçok Avrupa ülkesinde kullanıma sunuldu ancak ülkemiz henüz bu listede yer almıyor.

https://www.engadget.com/fitbit-sense-ecg-app-rollout-071725627.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.