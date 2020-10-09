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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı

    FDA ve Avrupa Birliği'nden onay bekleyen Fitbit, istediğine kavuştu. Fitbit, Sense akıllı saatinin EKG uygulamasının artık kullanıcıları tarafından deneyimlenebileceğini duyurdu.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı

    Fitbit, bu yılın Ağustos ayında, bir EKG sensörüyle donatılmış ilk giyilebilir cihazı olan Sense akıllı saatini duyurmuştu. EKG özelliğinin başlatılması için onay bekleyen şirket, nihayet istediğine kavuştu. FDA ve AB'den onay alan Fitbit, Sense akıllı saatinin EKG uygulamasının artık kullanılabileceğini duyurdu. Sense akıllı saat EKG ve EDA (elektrodermal aktivite) gibi gelişmiş sağlık izleme özelliklerinin yanı sıra Google Asistan ve Alexa desteğine de sahip.

    EKG uygulaması nasıl kullanılır?

    Fitbit Sense'deki EKG uygulaması, saatin çerçevesinde ve biyosensör çekirdeğinde bulunan sensörleri kullanarak kalp atışınızı analiz etmenizi ve atriyal fibrilasyonu (AFib) kontrol etmenizi sağlar. Fitbit'e göre EKG özelliği, AFib vakalarının % 98,7'sinde başarılı oluyor ve fonksiyon % 100 doğru kalp atış hızını belirleyebiliyor.

    Uygulamayı, Fitbit resmi web sitesinden  veya akıllı saat ile eşleştirilmiş telefonunuzun Fitbit uygulaması aracılığıyla yükleyebilirsiniz. Yükleme işleminden sonra, Değerlendirmeler ve Raporlar-> Keşfet Sekmesi-> Kalp Ritmi asistanı'na gidin. Şartları kabul ettikten sonra, Fitbit Sense'de EKG uygulamasını açın ve kurulumu tamamlayın.

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    Bir tarama yapmak için parmaklarınızı Fitbit Sense'in köşelerine yerleştirin ve kalbinizin ritmini kaydetmesini bekleyin. Kalp ritmi değerlendirmenizi Fitbit uygulamasında görüntüleyebilir ve ardından ihtiyaç olursa doktorunuzla paylaşabileceğiniz bir raporu indirebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor"

    EKG sensörünün yanı sıra, akıllı saat ayrıca stresi yönetmede kullanılan bir EDA sensörüyle birlikte gelir. Şirkete göre, şu ana kadar başka hiçbir akıllı saat bu özelliğe sahip değil. Fitbit Sense akıllı saatte adından da anlaşılacağı gibi kullanıcının vücut sıcaklığını algılayan bir cilt sıcaklık sensörü de bulunuyor. COVID pandemisi göz önüne alındığında, bu virüsün erken semptomlarını tespit etmeye yardımcı olacak en önemli özelliklerden biri.

    Akıllı saat, kullanıcının oksijen seviyesini kontrol altında tutan bir kullanıcının SpO2(kan oksijen doygunluğu) seviyelerini de algılar. Fitbit sense tarafından ölçülen solunum hızı ve dinlenme kalp atış hızı, yine kullanıcıların erken COVID semptomlarını tespit etmesine yardımcı olabilir.

    EKG uygulaması ABD ve birçok Avrupa ülkesinde kullanıma sunuldu ancak ülkemiz henüz bu listede yer almıyor.



    https://www.engadget.com/fitbit-sense-ecg-app-rollout-071725627.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Entel Maganda 1 hf. en beğenilen
    ya şunuda bize ekg diye yutturuyorlarya ne diyeyim ya. bu her cep telefonunda olan beleş bir program. atriyal fibrilasyonu tespit ediyormuş muş. ulan zaten dandik bir cep tel programıyla tespit edilebiliyor onuda geç elini nabzına koy zekanda problem yoksa anlarsın. bütün ritimleri tanımadığı sürece buna ekg demek yasal olmamalı nasıl izin veriyorlar anlamıyorum.
    ya şunuda bize ekg diye yutturuyorlarya ne diyeyim ya. bu her cep telefonunda olan beleş bir program. atriyal fibrilasyonu tespit ediyormuş muş. ulan zaten dand...
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    Yanıtla +12
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf.
    artık ekg'ye para vermeye gerek yok güzel olmuş (yersen)
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    azimlibirisii (Azimli birisi) 1 hf.
    Ekgyi bilekten ölçüyor demek. Hmmm. Hayırlı işler
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    Brky1905 (berkay ) 1 hf.
    Tıbbi ekg cihazları vücudun her yerine yapıştırılıyor hassas ölçüm yapıyor, metalden saat pilinden dahi etkileniyor, bir saat bunu ne kadar yapabilir veya ölçüm sonuçları ne kadar sağlıklı ?
    2 Yanıt Yanıtla
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    Entel Maganda 1 hf. Brky1905
    hiç sağlıklı sonuç veremeyeceği gibi insanıda yanlış yönlendirebilir. kaç gündür telefonla ritim takibi yapıyorum her 10 saniyede bir fazla kasılıyor kalp. yani bunu parmağa ışık vererekte görebiliyorum. ritim olarakta sanki atmamış gibi gösteriyor. ama hiç önemli bişey değilmiş hatta öyle bir şeyde yokmuş bugun ekg çekildim eko ilede bakıldı. hiç bir şey yok. bunlar sadece kalbin strest nedeyile daha sert yada yumuşak atmasıyla oluşan zararsız şeyler. birde atriyal erken vuru ile atriyal fibrilasyonu birbirne karıştırabilir bu applewatch tarzı cihazlar. en sağlıklısı bişey hissettiğinizde ekg çektirmek veya holter taktırmaktır. kaldıki bu saatlere ekg de denmez. ekg kalpteki elektrik akımını ölçerek çalışır bu saatler ise sensörle/ışıkla damardaki hareketi ölçerek çalışır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    HSeldon 1 hf. Brky1905
    Bunlar "software as medical service" gibi birşey olarak geçiyor. Söylediğiniz gibi EKG 'nin yerini alması mümkün değil. Ekg 'i koca probllarla, jel kullarak bağlıyoruz. Onda bile gürültü çıktığından filtre açmak gerekiyor, filtre açınca belli veriler kayboluyor vs. Bunları EKG olarak kullanmak doğru değil. Yalnız aritmileri yakalayabilir, o açıdan işe yarayabilir. Ben fazla güvenmezdim ama sürekli gelişiyor ,olması faydalı gene.
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    Entel Maganda 1 hf. en beğenilen
    ya şunuda bize ekg diye yutturuyorlarya ne diyeyim ya. bu her cep telefonunda olan beleş bir program. atriyal fibrilasyonu tespit ediyormuş muş. ulan zaten dandik bir cep tel programıyla tespit edilebiliyor onuda geç elini nabzına koy zekanda problem yoksa anlarsın. bütün ritimleri tanımadığı sürece buna ekg demek yasal olmamalı nasıl izin veriyorlar anlamıyorum.
    Yanıtla +12
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    AO (A O) 1 hf.
    Samsung Gear zaten ölçüyor EKG hemde oldukça doğru biçimde en azından ben bir çok defa teyit ettim hastanede. Sadece kol çok terlerse sapıtıyor.
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf.
    Sonra çıkıp diyorlar Bill Gates bize çip takacak..



    Adamlar takacağıni takmış her bilgiye erişiyor daha da çip takacak deyip dolaşıyorlar..
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 1 hf.
    Demek bir de Ps5 alabilsek..
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    VaporWave (Emre ) 1 hf.
    Türkiye'ye gelse Apple watch yerine bunu alacağım ama ne zaman gelir?
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. VaporWave
    haftaya geliyor watch 6
    benim anlamadigim huawei ve samsung neden bu ozellik yok
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