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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor

    Google Asistan için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak bir "Misafir Modu" geliyor. Bu modda arama yaptığınız zaman arama bilgileriniz hesabınıza kaydedilmeyecek.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Google her geçen gün birkaç yeni gizlilik özelliğini kullanıma sunuyor. Son olarak Google Asistan'a, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunalacak olan Misafir modu geliyor. Bu yeni Misafir modunun, tarayıcınızdaki gizli modla benzer özellikler sunması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor"

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    Misafir Modunda arama bilgileriniz kaydedilmeyecek

    Hoparlörlerden akıllı telefonlara ve LED TV'lere kadar birçok cihazda kullanılabilir olan Google Asistan, yepyeni bir "Misafir Modu" özelliğine kavuşmak üzere. Misafir modu açıldığında, Google Asistan ile etkileşimleriniz hesabınıza kaydedilmeyecek.

    Misafir Modu önümüzdeki haftalarda aktif hale gelecek. Sesli Komutu kullanarak Misafir Modunu açıp kapatabileceksiniz. Misafir modunu kapattıktan sonra, tam kişiselleştirilmiş Google Asistan'ı tekrar normal modda kullanabileceksiniz.

    Google, geçtiğimiz yıl Haritalar'a benzer bir özellik eklendi. Google Haritalar'ın gizli modu, harita etkinliğini, aradıkları yerler de dahil olmak üzere kullanıcıların arama geçmiş bilgilerini hesaplarına kaydetmez.

    Google'ın blog yayınında, e-postanız yerine bir Google uygulamasını kullanırken kullanıcılara doğrudan kritik güvenlik uyarıları göndermeye başlayacağını da belirtildi. Dolayısıyla, Google Haritalar kullanıyorsanız ve bir güvenlik uyarısı varsa, uygulama ile bilgilendirileceksiniz. Bildirim, köşedeki Google Hesabı profil resminizde yanıp sönen kırmızı bir simgeyle gelecek.



    https://thenextweb.com/apps/2020/10/08/google-assistants-new-guest-mode-is-incognito-mode-for-your-voice-commands/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Daha samsung note 9 da adam akıllı çalışmıyor bu.
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