Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor

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Google her geçen gün birkaç yeni gizlilik özelliğini kullanıma sunuyor. Son olarak Google Asistan'a, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunalacak olan Misafir modu geliyor. Bu yeni Misafir modunun, tarayıcınızdaki gizli modla benzer özellikler sunması bekleniyor.

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Misafir Modunda arama bilgileriniz kaydedilmeyecek

Hoparlörlerden akıllı telefonlara ve LED TV'lere kadar birçok cihazda kullanılabilir olan Google Asistan, yepyeni bir "Misafir Modu" özelliğine kavuşmak üzere. Misafir modu açıldığında, Google Asistan ile etkileşimleriniz hesabınıza kaydedilmeyecek.

Misafir Modu önümüzdeki haftalarda aktif hale gelecek. Sesli Komutu kullanarak Misafir Modunu açıp kapatabileceksiniz. Misafir modunu kapattıktan sonra, tam kişiselleştirilmiş Google Asistan'ı tekrar normal modda kullanabileceksiniz.

Google, geçtiğimiz yıl Haritalar'a benzer bir özellik eklendi. Google Haritalar'ın gizli modu, harita etkinliğini, aradıkları yerler de dahil olmak üzere kullanıcıların arama geçmiş bilgilerini hesaplarına kaydetmez.

Google'ın blog yayınında, e-postanız yerine bir Google uygulamasını kullanırken kullanıcılara doğrudan kritik güvenlik uyarıları göndermeye başlayacağını da belirtildi. Dolayısıyla, Google Haritalar kullanıyorsanız ve bir güvenlik uyarısı varsa, uygulama ile bilgilendirileceksiniz. Bildirim, köşedeki Google Hesabı profil resminizde yanıp sönen kırmızı bir simgeyle gelecek.

https://thenextweb.com/apps/2020/10/08/google-assistants-new-guest-mode-is-incognito-mode-for-your-voice-commands/

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