Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı

    Ford EcoSport için hazırlanan 'Active' isimli yeni donanım seviyesi 6 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak fakat aracın iç ve dış tasarımını inceleyebileceğimiz görseller şimdiden internete sızdırıldı.
    2 sa.
    372
    9
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ford'un geçtiğimiz yıl Puma'yı tanıtması, EcoSport'un geleceği hakkında şüphelere neden olmuştu ancak ABD'li üretici halihazırda kompakt crossover modeli EcoSport için yeni bir versiyon hazırlığında.

    Geçtiğimiz haftalarda bu versiyonu 'EcoSport Active' olarak duyuran Ford, tanıtım için 6 Kasım 2020 tarihini işaret etmişti. Dolayısıyla otomobilin tasarım ve diğer detaylarını bu tarihte öğrenmemiz gerekiyordu fakat bugün sızdırılan görseller aracın iç ve dış tasarımını yaklaşık bir hafta önceden görmemizi sağladı.

    EcoSport Active'in dış tasarımına baktığımızda ilk olarak geniş çamurlukların siyah plastik dodiklerle kaplanmış olduğu göze çarpıyor. EcoSport Active'deki bu detay, ön ve arka tamponun alt kısımları ile marşpiyellerde bulunan plastik eklentilerle desteklenmiş. Ayrıca bu versiyona özel tasarlanan çift tonlu alaşım jantlar ve karartılmış arka camlar da dikkat çeken detaylar arasında.

    İlginizi Çekebilir Avatar Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu

    Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    EcoSport Active'in iç mekanına göz attığımızda ise koltuk döşemelerinin elden geçirildiğini ve ön koltuk sırtlarına 'A' logosunun işlendiğini görüyoruz. Görsellerin kaynağı olan İspanyol site Autonocion'a göre EcoSport Active'in standart donanımları arasında 8 inç ekrana, Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip multimedya, USB soketleri, otomatik klima kontrolleri, yağmur sensörü, ön çarpışma asistanı ve trafik işaretlerini algılama gibi özellikler bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım"

    Yine kaynağın belirttiğine göre EcoSport Active İspanya'da 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla sadece önden çekişli olarak satışa sunulacak. Elbette diğer pazarlarla ilgili bilgiyi ve tüm detayları 6 Kasım'daki tanıtım sonrasında elde etmiş olacağız.

    Ford EcoSport, ülkemizde Style ve ST-Line donanım seviyeleriyle satılıyor. 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonunun kullanıldığı aracın başlangıç fiyatı 203.200 TL.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    brkprlk35 (Burak Parlak) 2 sa.
    Ben bu olayı çözemiyorum. Opel'de de vardı bir ara. Mokka ne işe yarar mesela? Bence çok da tercih eden olmaz CrosslandX'den sonra. Aynısı bu araç için de geçerli..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 56 dk. brkprlk35
    Yeni Mokka gelince Crossland X'i arka plana alabilirler. EcoSport Avrupa'da tutmayınca Puma'yı piyasaya sürdüler. Croosover/SUV çılgınlığından pay kapmak için pek çok marka (Kia, VW vb.) ürün gamını resmen çorbaya çevirdi. CEO'larına tüm modellerini en baştan say desen aval aval bakar herhalde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. MIT, otonom tekne filosunun yolcu taşıma kapasiteli ilk üyesini tanıttı: Roboat II 15 dk. iPad 2020 satışta: İşte fiyatlar 18 dk. Cyberpunk 2077 yine ertelendi 27 dk. iPad Air 2020 satışa başladı: İşte fiyatlar 51 dk. Crash Bandicoot bahar aylarında mobilde 1 sa. Lego ve Unity'nin yeni projesiyle kod yazmadan ücretsiz mini oyunlar oluşturabilirsiniz 1 sa. Netflix duyurdu: Assassin's Creed dizisi geliyor 1 sa. Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün 2 sa. Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı 2 sa. Otomobilime "Gece Görüş" kamerası taktım! Lanmodo Vast Pro inceleme 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı Sonraki PS5 kutusundan çıkıyor: 'Devasa' konsol tüm ihtişamıyla masada 3 sa. TCL’nin rulolanabilir telefon prototipi sızdırıldı 3 sa. Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 4 sa. Samsung, Galaxy S21 serisi ile yeni nesil çerçeve modeline geçebilir: Blade Bezel 4 sa. Honor Band 6 çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacak 5 sa. TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım 6 sa. Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor 6 sa. Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar 7 sa. Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı 7 sa. Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı 8 sa. Samsung Display; Huawei ile ticaret için lisans aldı 8 sa. Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 9 sa. Mandalorian Xbox One kontrolcüsü satışa çıkıyor 10 sa. Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı 21 sa. iPhone 12 kutusundan kulaklığın kaldırılması AirPods satışlarına yarayacak 22 sa. Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor 22 sa. Nintendo Switch Pro, mini LED ekranla gelebilir 23 sa. Garmin, oyunculara yönelik akıllı saatini tanıttı 23 sa. NASA duyurdu: Ay'da düşündüğümüzden çok daha fazla su var 23 sa. iPhone 12 Pro'daki LIDAR teknolojisi, boy ölçmek için kullanılabiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales'te J. Jonah Jameson'a İlk B...
    Bölüm Sonu Canavarı
    İkinci el otomobil fiyatları ne zaman normale dönecek?
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygula...
    DonanımHaber
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    1v1 LoL Turnuvası Red Bull Solo Q Finali Bugün Gerçekleşecek!
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 1 SERİSİ F20
    DH Forum
    Elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" nasıl çalışıyor? İşte videosu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız