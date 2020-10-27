Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı

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Ford'un geçtiğimiz yıl Puma'yı tanıtması, EcoSport'un geleceği hakkında şüphelere neden olmuştu ancak ABD'li üretici halihazırda kompakt crossover modeli EcoSport için yeni bir versiyon hazırlığında.

Geçtiğimiz haftalarda bu versiyonu 'EcoSport Active' olarak duyuran Ford, tanıtım için 6 Kasım 2020 tarihini işaret etmişti. Dolayısıyla otomobilin tasarım ve diğer detaylarını bu tarihte öğrenmemiz gerekiyordu fakat bugün sızdırılan görseller aracın iç ve dış tasarımını yaklaşık bir hafta önceden görmemizi sağladı.

EcoSport Active'in dış tasarımına baktığımızda ilk olarak geniş çamurlukların siyah plastik dodiklerle kaplanmış olduğu göze çarpıyor. EcoSport Active'deki bu detay, ön ve arka tamponun alt kısımları ile marşpiyellerde bulunan plastik eklentilerle desteklenmiş. Ayrıca bu versiyona özel tasarlanan çift tonlu alaşım jantlar ve karartılmış arka camlar da dikkat çeken detaylar arasında.

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EcoSport Active'in iç mekanına göz attığımızda ise koltuk döşemelerinin elden geçirildiğini ve ön koltuk sırtlarına 'A' logosunun işlendiğini görüyoruz. Görsellerin kaynağı olan İspanyol site Autonocion'a göre EcoSport Active'in standart donanımları arasında 8 inç ekrana, Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip multimedya, USB soketleri, otomatik klima kontrolleri, yağmur sensörü, ön çarpışma asistanı ve trafik işaretlerini algılama gibi özellikler bulunacak.

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Yine kaynağın belirttiğine göre EcoSport Active İspanya'da 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla sadece önden çekişli olarak satışa sunulacak. Elbette diğer pazarlarla ilgili bilgiyi ve tüm detayları 6 Kasım'daki tanıtım sonrasında elde etmiş olacağız.

Ford EcoSport, ülkemizde Style ve ST-Line donanım seviyeleriyle satılıyor. 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonunun kullanıldığı aracın başlangıç fiyatı 203.200 TL.

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