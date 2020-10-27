TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım

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Kısa süre önce yerli otomobilin bataryası için Farasis ile çalışacaklarını duyuran Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) sunacakları batarya teknolojisiyle ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Yapılan açıklamada TOGG'un sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcısına birçok alanda avantaj sağlayacağına dikkat çekildi. Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağını belirten TOGG, lityum iyon bataryada enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanacaklarını ve Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğunu dile getirdi.

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TOGG ayrıca, batarya modüllerinde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacağını ve alüminyum muhafazalı kompakt modüller sayesinde yüksek yapısal dayanım sağlanacağını belirtti. Bunun yanı sıra bataryanın modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektördeki birçok uygulamada kullanılabileceğini de ifade edildi.

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Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum oranda batarya ömrü, performans ve güvenlik elde edeceklerini söyleyen şirket, üretecekleri otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre gibi farklı menzillere sahip olacağının ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebileceklerinin altını çizdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada batarya paketi ve modülünün Farasis iş birliğiyle Türkiye'de üretileceği belirtilmişti.

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