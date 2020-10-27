TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım

Kısa süre önce yerli otomobilin bataryası için Farasis ile çalışacaklarını duyuran Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) sunacakları batarya teknolojisiyle ilgili yeni bir paylaşım geldi.
Yapılan açıklamada TOGG'un sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcısına birçok alanda avantaj sağlayacağına dikkat çekildi. Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağını belirten TOGG, lityum iyon bataryada enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanacaklarını ve Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğunu dile getirdi.İlginizi Çekebilir TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı
TOGG ayrıca, batarya modüllerinde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacağını ve alüminyum muhafazalı kompakt modüller sayesinde yüksek yapısal dayanım sağlanacağını belirtti. Bunun yanı sıra bataryanın modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektördeki birçok uygulamada kullanılabileceğini de ifade edildi.
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Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum oranda batarya ömrü, performans ve güvenlik elde edeceklerini söyleyen şirket, üretecekleri otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre gibi farklı menzillere sahip olacağının ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebileceklerinin altını çizdi.
Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada batarya paketi ve modülünün Farasis iş birliğiyle Türkiye'de üretileceği belirtilmişti.
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En gerçekçi yapay et
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
O yuzden
Eğer yerli ise konuyu kapatacaksın
Ama değilse devam
yok arkadaşlar öyle değil; artık bu düşünce out, fikri haklar in oldu. yani fikir tasarım,işletmesi size ait ise parçaların nerde üretildiğinin önemi yok. Bakınız; senelerdir iphone amerikanın malı ama çinde üretiliyor. Bakınız; yine koca apple tek rakibi samsung un ekranlarını kullanıyor iphone larda hemde kanlı bıçaklı olduğu halde.
Apple sizaynini argesini kendi yapiyor. Sonra gidiyor Cinde birine urettiyor. Ureten de kazaniyor ama paranin cogunu Apple aliyor. Neden cunku uretmek isin kolay kismi zor olan ve kimsenin yapamadigi dizayn ve arge kismi.
TOGG da ise tam tersi. Sen tasarimi ve teknolojiyi hazir aliyorsun Uretimi sen yapiyorsun ustune de Amblem takiyorsun. Burada parayi parcalari birlestiren yani otomobili ureten degil. teknolojinin argesini ve tasarimi yapan kazanacak.
Sorun burada.
Apple gibi olsun uretim Cinde olsun sorun degil. Ama sen herseyi yurtdisina para odeyerek tasarlattir sonra yerli diye sevin pek bir anlami yok. Zaten sen parayi daha uretim bile baslamadan yurtdisina vermissin teknoloji ve tasarim satin alarak.
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