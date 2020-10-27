Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım

    Geçen hafta batarya paketi ve modülünü Farasis iş birliğiyle Türkiye'de üreteceklerini açıklayan TOGG, bu kez de kullandıkları batarya teknolojisinin avantajlarını sıralayan bir paylaşımda bulundu.
    5 sa.
    2,9b
    73
    27
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım
    Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce yerli otomobilin bataryası için Farasis ile çalışacaklarını duyuran Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) sunacakları batarya teknolojisiyle ilgili yeni bir paylaşım geldi.

    Yapılan açıklamada TOGG'un sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcısına birçok alanda avantaj sağlayacağına dikkat çekildi. Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağını belirten TOGG, lityum iyon bataryada enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanacaklarını ve Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğunu dile getirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı

    TOGG ayrıca, batarya modüllerinde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacağını ve alüminyum muhafazalı kompakt modüller sayesinde yüksek yapısal dayanım sağlanacağını belirtti. Bunun yanı sıra bataryanın modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektördeki birçok uygulamada kullanılabileceğini de ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu"

    Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum oranda batarya ömrü, performans ve güvenlik elde edeceklerini söyleyen şirket, üretecekleri otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre gibi farklı menzillere sahip olacağının ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebileceklerinin altını çizdi.

    Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada batarya paketi ve modülünün Farasis iş birliğiyle Türkiye'de üretileceği belirtilmişti. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı
    3 sa.
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    leoga66 (Kira qwe) 5 sa. en beğenilen gowlet
    Hayatında Lityum diye bir elementin adını bile duymamış birisi böyle şeyler yazınca çokta kızmamak lazım tabi. Haklısın hocam sen devam et.
    2 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 5 sa.
    Farasis yazıyor hani yerli araba diyenler gelmeden...
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Forum nn1 20 dk. yeni yorumcu
    Bor batarya çok yakında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Forum nn1 21 dk. yeni yorumcu
    Bor batarya çok yakında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    onurfredy (onur kuru) 21 dk.
    Bune gundemde tutma cabasi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 24 dk.
    Bataryanın kralını yapın arabaya gerek bile yok .. Bosch her arabada var ama kendi arabası yok .. sağlam kimsenin yarışmaya bile yanaşamayacaağı bir pil bizi ihya eder.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Forum nn1 31 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Yerli ise konu kapanmıştır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Virinom (Süleyman Kenar) 31 dk.
    8:1:1 oranı Tesla nın şuanki oranıyla eşit.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Forum nn1 36 dk. yeni yorumcu
    Ben biliyom yarısından fazlası yerli

    O yuzden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Forum nn1 38 dk. yeni yorumcu
    Bu arabanın yarısından çoğu yerli mi

    Eğer yerli ise konuyu kapatacaksın

    Ama değilse devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. (düzenlendi)
    Yerli tohum kullanmak kanunen yasak israil tohumuyla idare ediyoruz ama arabamiz yerli olacak ins
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 53 dk. cocainbar
    İyi sallamışsınız. Yerli tohum kullanmak kanunen yasak mı? Kim çıkarmış bu kanunu?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LeonEyes (Mesut E.) 4 sa.
    dünya hani uzaya falan gidiyor ya, bizim millette yerin dibine gidiyor. ülkemizde hala yerli ve milli deyince insanımızın aklına tüm parçası vidasına kadar ülkede üretilmiş anlamı geliyor.

    yok arkadaşlar öyle değil; artık bu düşünce out, fikri haklar in oldu. yani fikir tasarım,işletmesi size ait ise parçaların nerde üretildiğinin önemi yok. Bakınız; senelerdir iphone amerikanın malı ama çinde üretiliyor. Bakınız; yine koca apple tek rakibi samsung un ekranlarını kullanıyor iphone larda hemde kanlı bıçaklı olduğu halde.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guest Account (misafir hesap) 3 sa. LeonEyes
    böyle de bi ekip türedi. kendinizi ikna etmek için bu kadar uğraşmayın. gitmiş apple ile kıyaslamış bi de. şunları yazarken hiç sorgulamıyo musunuz kendinizi? şu açıklanan arabaya türkiye ne katma değer katıyor bi bak sonra apple ile kıyasla. apple taşeron olarak çini çalışıyor, türkiye beceremediği için.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hemican 50 dk. LeonEyes
    Arkadasim aradaki fark su.
    Apple sizaynini argesini kendi yapiyor. Sonra gidiyor Cinde birine urettiyor. Ureten de kazaniyor ama paranin cogunu Apple aliyor. Neden cunku uretmek isin kolay kismi zor olan ve kimsenin yapamadigi dizayn ve arge kismi.

    TOGG da ise tam tersi. Sen tasarimi ve teknolojiyi hazir aliyorsun Uretimi sen yapiyorsun ustune de Amblem takiyorsun. Burada parayi parcalari birlestiren yani otomobili ureten degil. teknolojinin argesini ve tasarimi yapan kazanacak.

    Sorun burada.

    Apple gibi olsun uretim Cinde olsun sorun degil. Ama sen herseyi yurtdisina para odeyerek tasarlattir sonra yerli diye sevin pek bir anlami yok. Zaten sen parayi daha uretim bile baslamadan yurtdisina vermissin teknoloji ve tasarim satin alarak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    th9 +164 classf2re +78 cabriyo +75 12 Angry Men +71 Galatas4ray +67 CleanCoders +62 fhrstw +62 Rachsuchtig +55 ygulbahar +53 from softwave +49
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 12 Angry Men 49. kez +261 2 misterrium ilk kez +236 3 th9 3. kez +236
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    73 Kişi Okuyor (34 Üye, 39 Misafir) 14 Masaüstü 59 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2894 kez okundu.
    11 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    togg, yerli otomobil ve
    2 etiket daha farasis Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,7b
    Twitter Profili92,3b
    YouTube Kanalı305b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. MIT, otonom tekne filosunun yolcu taşıma kapasiteli ilk üyesini tanıttı: Roboat II 25 dk. iPad 2020 satışta: İşte fiyatlar 28 dk. Cyberpunk 2077 yine ertelendi 37 dk. iPad Air 2020 satışa başladı: İşte fiyatlar 1 sa. Crash Bandicoot bahar aylarında mobilde 1 sa. Lego ve Unity'nin yeni projesiyle kod yazmadan ücretsiz mini oyunlar oluşturabilirsiniz 1 sa. Netflix duyurdu: Assassin's Creed dizisi geliyor 2 sa. Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün 2 sa. Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı 2 sa. Otomobilime "Gece Görüş" kamerası taktım! Lanmodo Vast Pro inceleme 3 sa. Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı 3 sa. PS5 kutusundan çıkıyor: 'Devasa' konsol tüm ihtişamıyla masada 3 sa. TCL’nin rulolanabilir telefon prototipi sızdırıldı 4 sa. Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 4 sa. Samsung, Galaxy S21 serisi ile yeni nesil çerçeve modeline geçebilir: Blade Bezel 5 sa. Honor Band 6 çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacak 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım Sonraki Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor 6 sa. Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar 7 sa. Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı 7 sa. Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı 8 sa. Samsung Display; Huawei ile ticaret için lisans aldı 8 sa. Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 9 sa. Mandalorian Xbox One kontrolcüsü satışa çıkıyor 10 sa. Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı 22 sa. iPhone 12 kutusundan kulaklığın kaldırılması AirPods satışlarına yarayacak 22 sa. Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor 23 sa. Nintendo Switch Pro, mini LED ekranla gelebilir 23 sa. Garmin, oyunculara yönelik akıllı saatini tanıttı 23 sa. NASA duyurdu: Ay'da düşündüğümüzden çok daha fazla su var 1 gün iPhone 12 Pro'daki LIDAR teknolojisi, boy ölçmek için kullanılabiliyor 1 gün Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu 1 gün Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri netleşiyor 1 gün iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu 1 gün PUBG, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de çalışacak 1 gün Chrome OS'a karanlık mod geliyor 1 gün Otomotivden elde edilen yıllık ÖTV gelirinde yüzde 109 artış hedefleniyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Uncharted Filminden Sully'nin Olduğu İlk Görsel Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    İşte Xbox Series X Şeklinde Buzdolabı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygula...
    DonanımHaber
    İkinci el otomobil fiyatları ne zaman normale dönecek?
    DonanımHaber
    iPhone 12 iFixit incelemesi 5G ile işlerin ne kadar değiştiğin...
    DonanımHaber
    💰 Dolar=8,2 - Euro=9,7 - Altın=503 | 27 EKİM 💰
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız