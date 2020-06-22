Ford Focus da elektriklendi: Yüzde 17'ye varan yakıt tasarrufu

Ford, geçtiğimiz yıl verdiği sözü tutarak Fiesta ve Focus modellerini Avrupa’da 48V hafif hibrit sistemle donattı. Fiesta’nın ardından şimdi de hibrit Ford Focus sahnede.

Ford Focus’taki 48V hafif hibrit sistem, 1.0 litre EcoBoost motorla birlikte çalışarak 125 beygir veya 155 beygir güç sunuyor. Daha güçlü olan seçeneğin ortalama yakıt tüketimini WLTP’ye göre 5.1 l/100 km olarak açıklayan şirket, söz konusu sistemin mevcut muadil kombinasyon olan 150 beygirlik 1.5 litre EcoBoost ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuna göre yakıt verimliliğini yüzde 17 oranında iyileştirdiğini iddia ediyor.

Ford Focus’un her iki hibrit ünitesinde de standart alternatör yerine kayış tahrikli entegre marş motoru bulunuyor. Bu da frenleme esnasında geri kazanılan enerjinin araçtaki 48 volt lityum iyon hava soğutmalı bataryada depolanmasını sağlıyor. Motor olarak da davranabilen bu bileşen, normal sürüş veya hızlanma esnasında motora tork desteği sağlayabiliyor. Ön yolcu koltuğunun altına konumlandırılan bataryanın yaşam alanı veya bagaj hacmine herhangi bir etkisi bulunmuyor.

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Yeni hafif hibrit destekli seçeneklerin yanı sıra diğer EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motorlar da 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle Ford Focus yelpazesinde sunulmaya devam ediyor.

Ford Focus’un tek yeniliği hafif hibrit sistemi değil. Kompakt hatchback, tamamen kişiselleştirilebilir 12.3 inç LCD gösterge ekranıyla donatılmış. Söz konusu ekranda frenlemeden ne kadar enerji kazanıldığı ya da ne kadar enerji harcandığı gibi bilgiler takip edilebiliyor. Standart olarak sunulan FordPass Connect modem de ilk kez Focus sahiplerini yol üzerindeki tehlikeler konusunda anlık olarak bilgilendirecek. Yol çalışmaları, arızalanan araçlar, yol üzerindeki hayvan, yaya veya nesneler de bu bildirimlere dahil.

Bunun yanı sıra pek çok teknolojiyi standart olarak bünyesinde barındıran Focus Connected versiyonu da güncellemeler arasında. Kablosuz şarj ünitesi, navigasyon desteğine sahip SYNC 3, adaptif hız sabitleme, ön arka park sensörleri ve geri görüş kamerası gibi donanımlar söz konusu versiyondaki standart teknolojiler arasında. Titanium, Active, ST-Line ve Vignale donanım seviyeleri de yelpazedeki yerini koruyor.

Stop & Go ve hız limiti algılama özellikli adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı ve acil durum fren desteğine sahip çarpışma önleyici sistem de Ford Focus’un sürücü asistan teknolojileri arasında.

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