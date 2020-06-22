300 beygirlik Cupra Ateca da makyajlandı

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Geçtiğimiz hafta tanıtılan makyajlı 2020 Seat Ateca’nın ardından Cupra rozeti taşıyan performanslı versiyon da makyajlandı. 2021 Cupra Ateca, küçük tasarım değişiklikleri ve teknolojik güncellemelerle geldi.

Makyajlanan Cupra Ateca’nın tasarımına baktığımızda, standart Ateca’daki kozmetik dokunuşları kendine has detaylarla başarılı bir şekilde harmanladığını görüyoruz. Leon ve Tarraco’dan sonra makyajlı Seat Ateca’da da gördüğümüz yeni LED farlar, sürpriz olmayan bir biçimde Cupra Ateca’da da boy gösteriyor. Bunun dışında Formentor konseptinden esinlenen yeni Cupra ızgarası, büyük hava girişlerine sahip agresif ön tampon, dinamik sinyallere sahip LED stoplar ve 19 inç alaşım jantlar da 2021 Cupra Ateca’nın tasarım detayları arasında.

Makyajlı Cupra Ateca’nın iç mekanında da bir takım yenilikler söz konusu. Yeni 10.25 inç dijital gösterge paneli, yeni bir arayüze ve 9.2 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, bakır detaylara sahip direksiyon ve yeni döşeme seçenekleri, makyaj operasyonu sonrası Cupra Ateca’nın kabininde gördüğümüz yeniliklerden.

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2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi

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2021 Cupra Ateca, 2.0 litre TSI turbo dört silindirli üniteden güç almaya devam ediyor. Standart olarak 7 ileri DSG ve 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilen motor, 300 beygir ve 400 Nm tork üretiyor. Bu değerlerde herhangi bir güç artışı yaşanmamasına karşın, 4Drive sistemindeki iyileştirmeler sayesinde aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 0.3 saniye kısalmış. Maksimum sürat ise (247 km/s) değişmemiş.

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Daha önce olduğu gibi, kalkış kontrol sistemi ve adaptif şasi kontrol sistemi (DCC) 2021 Cupra Ateca’nın standart özellikleri arasında. Direksiyon kalibrasyonu ve gaz tepkisi de aracın maksimum çevikliğe ulaşması için yeniden elden geçirilmiş. Akrapovic egzoz sistemi ve havalandırmalı Brembo frenler de performanslı crossover’ın donanımları arasında.

Yeni güvenlik teknolojilerine de kavuşan 2021 Cupra Ateca’da sezgisel adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme asistanı, ön bölge asistanı ve “Travel Assist” yarı otonom sürüş asistanı gibi özellikler mevcut.

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