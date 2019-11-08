Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi

    Ford Mustang'in performansı ve dinamik ruhundan esinlenerek tasarlanan elektrikli crossover, üretim gövdesiyle ilk kez kameralara yakalandı. Mach-E adı verilmesi beklenen model 18 Kasım'da tanıtılacak
    2 hf.
    2,6b
    1
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Ford’un ikonik modeli Mustang’den ilham alarak tasarladığı elektrikli crossover modeli, tanıtımına 10 gün kala kamuflajlı olarak görüntülendi. Üretim gövdesiyle ilk kez karşımıza çıkan araç, Mustang temelli olduğunu daha ilk bakışta belli ediyor.

    Mach-E ismiyle satışa sunulacağı söylenen elektrikli crossover’ın ön tasarımına baktığımızda alçak burun kısmı, ızgara görünümlü panelin şekli ve çamurluklara kadar uzanan ince farlarıyla Mustang’i anımsattığını söylemek mümkün. Bunun yanı sıra özellikle arka kısımdaki kaslı omuz çizgisi ve üç parçalı stop lambaları da bu benzerliği devam ettiren tasarım unsurları arasında.

    Arkadan çekilen fotoğraflara baktığımızda, Mach-E’deki şarj girişinin sol çamurlukta olduğunu görüyoruz. Otomobilin üzerindeki kamuflaj ne yazık ki diğer detayları saklıyor. Özellikle ön taraftaki logonun siyah bir bantla saklandığını görüyoruz. Zira markanın fanları araca verilecek ismi ve siyah bandın altında Ford logosu mu yoksa Mustang logosu mu görüneceğini merak ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak"

    Ford Mach-E ismiyle satışa sunulması beklenen elektrikli crossover’ın teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. ABD’li üreticinin şimdiye dek yaptığı tek açıklama, aracın WLTP ölçümlerine göre 600 km sürüş menziline sahip olacağı. Bunun yanı sıra aracın hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli olarak kullanılabileceği söyleniyor. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını diğer tüm detaylarla birlikte 18 Kasım’da öğrenmiş olacağız.

    Ford Mach-E satışa sunulduğunda en büyük rakiplerinden biri Tesla Model Y olacak. Zira iki modelin de 2020’nin ortasında yollarda olması planlanıyor.



    https://www.macheforum.com/site/threads/breaking-2021-ford-mach-e-electric-suv-spied-in-production-guise-first-look.34/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 2 hf.
    Azcık tamponun boyunu uzatmışlar suv demişler. Bundan suvcuk bile olmaz olsa olsa sucuk olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 2 hf.
    mustang demissiniz ama tipi daha cok pony olmus.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    multeci 2 hf.
    mustang temelli elektirikli suv. mustang ile en alakasız iki şey birarada enteresan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haberelectro 2 hf.
    Acaba MEB platformu mu var
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ugacomtr 2 hf.
    pejo çakması mı olmuş ne...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    Model E yapsalarmis.😀😀 Tesla bu ismin haklari fordda oldugu icin model3 ismini kullanip model isimlerineden S3XY yazdirabilmisti.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 2si1 | Köprüye, yola esnek fiyat 1 hf. Epic Games mağazası iki oyunu daha ücretsiz yaptı 1 hf. Merkez bankası kripto para çıkarıyor 1 hf. Apple Music platformunda stüdyo günleri başlıyor 2 hf. Steam'de Warner Bros indirimleri başladı: Hitman 2, Mortal Kombat 11, Batman... 2 hf. Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı 2 hf. Microsoft’tan OneNote uygulamalarının geleceğiyle ilgili açıklama: To Do entegrasyonu ve fazlası 2 hf. Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak 2 hf. Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son 2 hf. OnePlus 8 Pro 120Hz ekranla gelebilir 2 hf. General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi 2 hf. Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var 2 hf. Samsung Galaxy Fold Çin’de 5 dakikada tükendi 2 hf. Apex 7 vs Apex Pro, hangisi alınmalı? "Steelseries Apex 7 ve Apex Pro karşılaştırması" 2 hf. Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı 2 hf. MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı 2 hf. Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor 2 hf. Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. TCL Plex ülkemizde satışa çıktı 2 hf. Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi Sonraki OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı 2 hf. Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor 2 hf. Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim