Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi

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Ford’un ikonik modeli Mustang’den ilham alarak tasarladığı elektrikli crossover modeli, tanıtımına 10 gün kala kamuflajlı olarak görüntülendi. Üretim gövdesiyle ilk kez karşımıza çıkan araç, Mustang temelli olduğunu daha ilk bakışta belli ediyor.

Mach-E ismiyle satışa sunulacağı söylenen elektrikli crossover’ın ön tasarımına baktığımızda alçak burun kısmı, ızgara görünümlü panelin şekli ve çamurluklara kadar uzanan ince farlarıyla Mustang’i anımsattığını söylemek mümkün. Bunun yanı sıra özellikle arka kısımdaki kaslı omuz çizgisi ve üç parçalı stop lambaları da bu benzerliği devam ettiren tasarım unsurları arasında.

Arkadan çekilen fotoğraflara baktığımızda, Mach-E’deki şarj girişinin sol çamurlukta olduğunu görüyoruz. Otomobilin üzerindeki kamuflaj ne yazık ki diğer detayları saklıyor. Özellikle ön taraftaki logonun siyah bir bantla saklandığını görüyoruz. Zira markanın fanları araca verilecek ismi ve siyah bandın altında Ford logosu mu yoksa Mustang logosu mu görüneceğini merak ediyor.

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Ford Mach-E ismiyle satışa sunulması beklenen elektrikli crossover’ın teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. ABD’li üreticinin şimdiye dek yaptığı tek açıklama, aracın WLTP ölçümlerine göre 600 km sürüş menziline sahip olacağı. Bunun yanı sıra aracın hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli olarak kullanılabileceği söyleniyor. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını diğer tüm detaylarla birlikte 18 Kasım’da öğrenmiş olacağız.

Ford Mach-E satışa sunulduğunda en büyük rakiplerinden biri Tesla Model Y olacak. Zira iki modelin de 2020’nin ortasında yollarda olması planlanıyor.

https://www.macheforum.com/site/threads/breaking-2021-ford-mach-e-electric-suv-spied-in-production-guise-first-look.34/