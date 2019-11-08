Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak

Tam Boyutta Gör

Volkswagen için yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden elektrikli ID.3 hatchback geçtiğimiz günlerde üretim bandına çıktı. Sıra ID ailesinin diğer üyelerinde. Şirket, serinin yedinci üyesinin ön gösterimi olan ID Space Vizzion konseptini Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergileyecek.

Alman üretici, yeni Volkswagen ID Space Vizzion konseptini “Bir Gran Turismo’nun aerodinamik karakteri ile bir SUV’un genişliği ve modüler yapısını bir arada sunan geleceğin crossover’ı” şeklinde tanımlıyor. Şirketin elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği MEB platformunu kullanacak aracın WLTP ölçümlerne göre 590 kilometre sürüş menziline sahip olacağı söyleniyor.

Volkswagen ID Space Vizzion konseptinin teknik detayları henüz belli değil. Alman üretici şimdilik aracın tasarımına ve geniş yaşam alanına dikkat çekmek istiyor. Paylaşılan ilk çizimlere baktığımızda otomobilin oldukça sade bir kokpite sahip olduğunu görüyoruz. Sürücünün önünde küçük bir dijital gösterge ekranı, merkezde ise Tesla Model 3’ü andıran devasa bir multimedya ekranı mevcut.

Ayrıca Bkz. "Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi"

Otonom sürüş teknolojileri ile donatılacak ID Space Vizzion konsepti, üç sıra koltuk düzeni ile toplam altı kişiyi gitmek istediği yere götürebilecek. Volkswagen, kabinde kullanılan materyallerin sürdürülebilir hammaddelerden yapıldığının altını çiziyor. Örneğin tüm koltuklarda AppleSkin adı verilen, elma suyu üretiminde ortaya çıkan atık maddeler kullanılarak elde edilen yapay deri kullanılmış.

Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sahne alacak Volkswagen ID Space Vizzion konseptinin üretim versiyonu 2021’in sonlarında satışa sunulacak. Otomobilin Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin pazarları için farklı versiyonlara sahip olacağı söyleniyor.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/new-electric-family-member-id-space-vizzion-will-be-presented-at-the-los-angeles-auto-show-5542