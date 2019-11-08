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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak

    Volkswagen ID Space Vizzion ismiyle sahneye çıkacak konsept, ID ailesine dahil olacak yedinci üyenin ön gösterimi olarak karşımıza çıkacak. ID Space Vizzion'un üretim versiyonu 2021'de satışa çıkacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak
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    Volkswagen için yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden elektrikli ID.3 hatchback geçtiğimiz günlerde üretim bandına çıktı. Sıra ID ailesinin diğer üyelerinde. Şirket, serinin yedinci üyesinin ön gösterimi olan ID Space Vizzion konseptini Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergileyecek.

    Alman üretici, yeni Volkswagen ID Space Vizzion konseptini “Bir Gran Turismo’nun aerodinamik karakteri ile bir SUV’un genişliği ve modüler yapısını bir arada sunan geleceğin crossover’ı” şeklinde tanımlıyor. Şirketin elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği MEB platformunu kullanacak aracın WLTP ölçümlerne göre 590 kilometre sürüş menziline sahip olacağı söyleniyor.

    Volkswagen ID Space Vizzion konseptinin teknik detayları henüz belli değil. Alman üretici şimdilik aracın tasarımına ve geniş yaşam alanına dikkat çekmek istiyor. Paylaşılan ilk çizimlere baktığımızda otomobilin oldukça sade bir kokpite sahip olduğunu görüyoruz. Sürücünün önünde küçük bir dijital gösterge ekranı, merkezde ise Tesla Model 3’ü andıran devasa bir multimedya ekranı mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi"

    Otonom sürüş teknolojileri ile donatılacak ID Space Vizzion konsepti, üç sıra koltuk düzeni ile toplam altı kişiyi gitmek istediği yere götürebilecek. Volkswagen, kabinde kullanılan materyallerin sürdürülebilir hammaddelerden yapıldığının altını çiziyor. Örneğin tüm koltuklarda AppleSkin adı verilen, elma suyu üretiminde ortaya çıkan atık maddeler kullanılarak elde edilen yapay deri kullanılmış.

    Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sahne alacak Volkswagen ID Space Vizzion konseptinin üretim versiyonu 2021’in sonlarında satışa sunulacak. Otomobilin Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin pazarları için farklı versiyonlara sahip olacağı söyleniyor.



    https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/new-electric-family-member-id-space-vizzion-will-be-presented-at-the-los-angeles-auto-show-5542 Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 hf.
    Keşke Phaeton yeniden üretilse. Elektrikli olarak geri gelse
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    bulentcandan 1 hf.
    Mesele aracın 7 koltuklu veya tır olması değil, mesele batarya teknolojisidir.



    Tesla'nın Amerika'daki fabrikasında üretilen araçlar için bataryayı Panasonic karşılıyor fakat Panasonic yeterli hızda batarya tedarik edemediği için Tesla kendi pillerini geliştirme yoluna gitti.



    Tesla'nın Çin'deki fabrikasındaki üretim için batrya tedarikçisi ise LG Chem.



    Tesla'nın diğer otomobil üreticilerine göre en büyük avantajı bataryayı kendi fabrikasında ürettirmesiydi ve şimdi artık bataryayı kendi geliştirmesi olayı bir adım daha ileriye götürdü.



    Toyota ise zaten Panasonic ve CATL ile batarya işbirliği yapıyordu ve geçenlerde Çin'in en büyük batarya üreticisi (otomobil de üreten) BYD (Build Your Dreams) ile de işbirliği imzaladı.



    Kısacası; batarya tedariğinde sıkıntı çeken ve/veya kendi batarya teknolojilerini geliştiremeyen otomobil firmaları büyük sıkıntı çekecekler, birleşmek zorunda kalacaklar ve hatta tarihin tozlu sayfalarına gömülecekler.
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    CapriceClassic 1 hf.
    Gelsin 2-3 yıla uygun fiyattan a4 avant yerine alırım böyle bir şey. Ama bizim ülkede pek mümkün görünmüyor hele bu ekonomiyle.
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    gun 1 hf.
    Bu tarz bir araba gerekli bence 3 sıra 2’li koltuk geniş aileler için ideal.
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