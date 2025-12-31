Foton Tunland V9'un daha ucuz 4x2 versiyonu satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Otokar, Türkiye’de satışa sunduğu Foton Tunland V9 serisini yeni bir seçenekle büyütüyor. Serinin “benzersiz” oyuncusu olarak öne çıkan Tunland V9, artık 4x2 versiyonuyla da Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni versiyon, donanım ve tasarımda 4x4 kardeşiyle aynı premium özellikleri korurken, şehir içi kullanımda daha ulaşılabilir ve pratik bir alternatif sunmayı hedefliyor. İşte Tunland V9 4x2 fiyatı:

Tunland pickup fiyat listesi Versiyon Fiyat Tunland G7 Elite 2.691.360 TL Tunland G7 Flagship 2.983.680 TL Tunland G7 Flagship Plus 3.185.280 TL Tunland V9 Ultra 4x4 3.880.800 TL Tunland V9 Ultra 4x2 2.505.360 TL

Foton Tunland V9 Ultra 4x2, özellikleriyle neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Tunland V9 4x2, modelin bilinen güçlü ve kaslı duruşundan taviz vermiyor. Geniş ön ızgara, keskin hatlı LED farlar ve 5 metreyi aşan gövde, pickup sınıfına iddialı bir görünüm kazandırıyor. Kabin tarafında ise panoramik cam tavan, ısıtmalı-soğutmalı ve hafızalı sürücü koltuğu gibi özellikler standart hale getirilmiş durumda.

Model, yalıtım seviyesi ve sürüş destek teknolojileriyle de dikkat çekiyor. 14,6 inçlik HD multimedya ekranı, sesli komut fonksiyonları ve dijitalleşen kokpit yapısı, şerit takip ve yorgunluk algılama gibi sistemlerle destekleniyor. Arka akstaki helezon yaylı süspansiyon, geleneksel pickup sertliğini azaltarak SUV’lara yakın bir konfor hedefliyor. Arka bölümde düz zemin mimarisi ve 220V güç çıkışı ise aracı hem iş hem de uzun yol kullanımlarında daha işlevsel hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında, 2.0 litrelik dizel motorla birlikte çalışan 48V hafif hibrit altyapı yer alıyor. Dizel motorun 400 Nm torku, elektrik motorundan gelen 50 Nm destekle birlikte toplamda 450 Nm’ye ulaşıyor. Anlık hızlanmalarda devreye giren elektrik desteği, hem performansı canlı tutmayı hem de yakıt tüketimini düşürmeyi amaçlıyor. Bu güç, dünya çapında yaygın kullanılan 8 ileri ZF otomatik şanzımanla yola aktarılıyor.

Güvenlik tarafında Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Otomatik Acil Frenleme ve 6 hava yastığı gibi donanımlar öne çıkıyor. Ön Çarpışma ve Kapı Açma Uyarı sistemleri de aktif güvenlik tarafını güçlendiriyor. Türkiye pazarında 8 gövde rengi ve turuncu/kahverengi olmak üzere iki farklı iç mekân kombinasyonuyla satışa sunulacak Tunland V9 4x2, pickup severlere şehir içinde de konfordan ödün vermeyen yeni bir seçenek olarak konumlanıyor.

