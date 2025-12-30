Çinli otomobil üreticileri, Japonya'nın 20 yıllık hakimiyetine son vermek üzere

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nikkei China’nın Kasım 2025’e kadar olan sektör verilerine dayanan raporuna göre, Çinli otomobil üreticileri 2025 yılında küresel çapta Japon rakiplerinden daha fazla araç satmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, Japon üreticilerin 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü yıllık satış liderliğinin ilk kez Çin tarafından aşılması anlamına geliyor.

Çinli markaların küresel olarak 27 milyon araç satması bekleniyor

Otomotiv şirketlerinin kamuya açıkladığı veriler ile S&P Global Mobility tahminlerine dayanan projeksiyonlar, Çinli üreticilerin 2025’te dünya genelinde yaklaşık 27 milyon araç satacağını, Japon üreticilerin ise 25 milyonun biraz altında kalacağını öngörüyor. Bu rakamlar binek ve ticari araçları kapsarken, hem iç pazar satışlarını hem de ihracatı içeriyor. Satışlar, marka ve şirket sahipliğine göre sınıflandırılıyor; yüzde 50-50 ortak girişimler ise satılan markaya göre hesaplanıyor.

Tahminlere göre Çinli otomobil üreticilerinin toplam satışlarının yaklaşık %70’i iç pazardan gelecek. Çin’de binek otomobil satışlarının neredeyse %60’ını ise bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibritler gibi yeni enerjili araçlar (NEV) oluşturuyor.

Sektör analizleri, BYD ve Geely’nin 2025 itibarıyla satış hacmi açısından dünyanın en büyük ilk on otomotiv üreticisi arasına girdiğini, Chery’nin ise güçlü yurtdışı satış performansıyla Çin’in en büyük ihracatçıları arasında yer aldığını gösteriyor.

Çin menşeli araçların ihracatı 2025’te de artış eğilimini sürdürdü. Uzun yıllardır Japon markalarının hakim olduğu Güneydoğu Asya pazarında, Çinli üreticilerin satışlarının yaklaşık 500 bin adede ulaşması bekleniyor. Avrupa’da ise ithalat vergilerine rağmen, ek gümrük vergisine tabi olmayan şarj edilebilir hibrit modellerin etkisiyle Çinli markaların satışlarının 2,3 milyon adet seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan pazarlarda da belirgin bir büyüme öngörülüyor. Afrika’da satışların yıllık bazda %32 artarak 230 bin adede, Latin Amerika’da ise %33 artışla 540 bin adede ulaşması bekleniyor.

Bir dönem küresel satışları 2018 yılında yaklaşık 30 milyon araçla zirve yapan Japon otomobil üreticilerinin, 2025’te Çinli rakiplerinin hemen gerisinde kalacağı tahmin ediliyor. Raporlar, bazı Japon markalarının ABD de dahil olmak üzere önemli bölgelerde satışlarında düşüş yaşadığını ve Çin'deki pazar paylarının yerel otomobil üreticilerine kıyasla kademeli olarak azaldığını gösteriyor.

