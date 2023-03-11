A101 marketler elektrikli otomobil satışına başlıyor

A101 marketlerde satılan Volta EV1 nasıl?
Volta elektrikli araç markasının daha çok elektrikli bisiklet, elektrikli motorsiklet veya benzinli moped tarzında ürünlerini A101 marketlerde görmüştük. Bu kez internet sitesi üzerinden Volta EV1 elektrikli araç satışına başlıyor.
Volta EV1 iki kişilik bir elektrikli araç. 45 km/s hıza ulaşabilen araç 2Kw bir motora sahip. Ön ve arka disk frenleri mevcutken üstte bir açılır tavan da yer alıyor. Kokpitte cam fazla kullanıldığı için sürücüye daha geniş bir alan bırakılmış. Araç içi bilgi sistemi Bluetooth üzerinden müzik de çalabiliyor. Kapılar uzaktan kilit ile açılabiliyor. Volta EV1 elektrikli araç 119990TL fiyat etiketine sahip ancak şu anda stokta bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez