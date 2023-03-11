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    Anlık Bildirim

    A101 marketler elektrikli otomobil satışına başlıyor

    Uzun süredir elektrikli araç satışı yapan A101 marketler zinciri şimdi de elektrikli otomobil getiriyor. Volta EV1 internet mağazası üzerinden satışlara başlıyor. 
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    Bugüne kadar gezinti yatı, karavan gibi sıra dışı ürünlerle tanıdığımız A101 marketler zinciri şimdi de elektrikli araç satışına başlıyor. İnternet mağazasında Volta EV1 elektrikli araç bulmak mümkün olacak.

    A101 marketlerde satılan Volta EV1 nasıl?

    Volta elektrikli araç markasının daha çok elektrikli bisiklet, elektrikli motorsiklet veya benzinli moped tarzında ürünlerini A101 marketlerde görmüştük. Bu kez internet sitesi üzerinden Volta EV1 elektrikli araç satışına başlıyor.

    Volta EV1 iki kişilik bir elektrikli araç. 45 km/s hıza ulaşabilen araç 2Kw bir motora sahip. Ön ve arka disk frenleri mevcutken üstte bir açılır tavan da yer alıyor. Kokpitte cam fazla kullanıldığı için sürücüye daha geniş bir alan bırakılmış. Araç içi bilgi sistemi Bluetooth üzerinden müzik de çalabiliyor. Kapılar uzaktan kilit ile açılabiliyor. Volta EV1 elektrikli araç 119990TL fiyat etiketine sahip ancak şu anda stokta bulunmuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    S
    Sino_0 9 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 9 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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