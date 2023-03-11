A101 marketler elektrikli otomobil satışına başlıyor

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar gezinti yatı, karavan gibi sıra dışı ürünlerle tanıdığımız A101 marketler zinciri şimdi de elektrikli araç satışına başlıyor. İnternet mağazasında Volta EV1 elektrikli araç bulmak mümkün olacak.

A101 marketlerde satılan Volta EV1 nasıl?

Volta elektrikli araç markasının daha çok elektrikli bisiklet, elektrikli motorsiklet veya benzinli moped tarzında ürünlerini A101 marketlerde görmüştük. Bu kez internet sitesi üzerinden Volta EV1 elektrikli araç satışına başlıyor.

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Volta EV1 iki kişilik bir elektrikli araç. 45 km/s hıza ulaşabilen araç 2Kw bir motora sahip. Ön ve arka disk frenleri mevcutken üstte bir açılır tavan da yer alıyor. Kokpitte cam fazla kullanıldığı için sürücüye daha geniş bir alan bırakılmış. Araç içi bilgi sistemi Bluetooth üzerinden müzik de çalabiliyor. Kapılar uzaktan kilit ile açılabiliyor. Volta EV1 elektrikli araç 119990TL fiyat etiketine sahip ancak şu anda stokta bulunmuyor.

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A101 marketler Volta EV1 satacak