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Foxconn G45 yonga setli ve düşük güç tüketimli anakart hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım ve komponent üreticilerinden Foxconn, Intel'in G45 yonga setini kullanan ve düşük güç tüketimiyle öne çıkması beklenen yeni bir anakart hazırladı. G45MG kod adına sahip olan mATX formundaki yeni anakart, Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli (95 watt'a kadar) işlemcileriyle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan G45MG, DDR3 bellek desteğiyle geliyor. Segmentindeki diğer pek çok modelden farklı olarak DDR2 yerine DDR3 bellek desteği sunan Foxconn'un yeni anakartı, 8GB'a kadar hız aşırtma ile 1600MHz'de görev yapan bellekler ile kullanılabiliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 10 desteği en yeni entegre grafik çözümü X4500HD'yi üzerinde barındıran anakart, yüksek tanımlı videolar için de donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve Micro-ATX formdaki yapısıysla da birlikte HTPC'leri de hedef alıyor. Görüntü aktarımı için VGA ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındıran Foxconn G45MG, harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotu ile birlikte iki adet PCIe x1 ve bir de geleneksel PCI konnektörüyle geliyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikleri de bulunan G45MG, belirttiğimiz üzere düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği gözetilerek hazırlandı. Foxconn'un 3G teknolojisini destekleyen anakart bu çerçevede bekleme durumunda güç tüketimini minimize ederken, aktif faz kontrolü ile yük durumuna göre gereksiz olan fazları kapatabiliyor ve bu değişiklikler BIOS ile sistem ayarları ile destekleniyor. Ayrıca FOX Energy Management isimli yazılım ile gelen anakart katı kapasitörleriyle de dikkat .çekiyor.


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IhtiyarDelikanli 11 yıl
office ve internet bilgisayarı için tercih edilebilir
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toz-koparan 11 yıl
küçük kasa ve basit uygulamalar için ideal...
Foxconn sonuçta..
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