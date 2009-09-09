Foxconn kendi markasıyla ekran kartı üretimine son veriyor

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Endüstri devi pek çok firma adına komponent üreten Tayvanlı donanım devi Foxconn, kendi markasıyla devam ettiği ekran kartı üretimini durduruyor. Asus, Gigabyte ve MSI gibi isimlere rakip olmak amacıyla yola çıkan Foxconn, bu hedefini gerçekleştirmekte sıkıntılar yaşayınca kendi markasıyla ekran kartı üretimini sonlandırıp OEM çalışmalarına ağırlık vereceği belirtiliyor.

Küresel ekonomik kriz ile birlikte operasyonlarında yeniden yapılandırmaya giden Foxconn'un, kanal çalışmalarını sürdüren Kanal Servis Bölümü'ndeki 9000 çalışanını OEM operasyonlarına kaydırdığı bildirilmekte. OEM operasyonlarına kaydırılan çalışan sayısının fazla olması Foxconn'un kendi markasıyla anakart üretimine son vereceği iddiasını gündeme getiriyor.