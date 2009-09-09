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Foxconn kendi markasıyla ekran kartı üretimine son veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn kendi markasıyla ekran kartı üretimine son veriyor
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Endüstri devi pek çok firma adına komponent üreten Tayvanlı donanım devi Foxconn, kendi markasıyla devam ettiği ekran kartı üretimini durduruyor. Asus, Gigabyte ve MSI gibi isimlere rakip olmak amacıyla yola çıkan Foxconn, bu hedefini gerçekleştirmekte sıkıntılar yaşayınca kendi markasıyla ekran kartı üretimini sonlandırıp OEM çalışmalarına ağırlık vereceği belirtiliyor.

Küresel ekonomik kriz ile birlikte operasyonlarında yeniden yapılandırmaya giden Foxconn'un, kanal çalışmalarını sürdüren Kanal Servis Bölümü'ndeki 9000 çalışanını OEM operasyonlarına kaydırdığı bildirilmekte. OEM operasyonlarına kaydırılan çalışan sayısının fazla olması Foxconn'un kendi markasıyla anakart üretimine son vereceği iddiasını gündeme getiriyor.


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kenan109 10 yıl
Alla alla, hangi markanın giriş seviyesinde kullanılan malzeme kaliteli? Bi söylede onu kullanalım.
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wrhost 10 yıl
basit ve ucuz bileşenler kullanırsa rakip'in tabi r'si olamaz extreme anakartları iyi sadece
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TRaMbLeN 10 yıl
krizle alakası olduğunu sanmıyorum , yatırımları başka tarafa çekiyorlar . sony nin amerikada ki televizyon fabrikasını satın aldılar... belki de bekledikleri başarıyı yakalayamadıkları için kapatıyorlardır...
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Reddemon35 10 yıl
Foxconn Intel dahil bir çok oem üreticisi ve MNC ler için Anakart üretiyor ve bildiğim kadarı ile de üretim kapasite sıkıntıları çekiyordu. bu yüzden OEM üretimine ağırlık verebilmek için böyle bir yol izlemiştir.
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Pandemic 10 yıl
zamanlada anakart üretimini durdurmasınlar???
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XxTRxX 10 yıl
Yazık olmuş. Şu kriz de bitmedi gitti ya. İnşallah anakart üretimini durdurmazlar. Foxconn anakartların ASUS, GIGABYTE kadar olmasa da anakart piyasasında bir yeri var, f/p ürünleri var. Anakart üretimini durdururlarsa çok yazık olur.
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aydinozsoy 10 yıl
hiç duymamıştım foxconn ekran kartını.
sağlam anakart yapıyorlar ve bende anakartlarını kullanmaktayım.
şimdi anakart işine ve oem çalışmalarına hız verir ve ortaya daha başarılı bileşenler çıkarabilir
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