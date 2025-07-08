Foxconn, Nissan'ın Japonya'daki fabrikasında elektrikli araç üretmeyi planlıyor

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Tam Boyutta Gör Nissan, Japonya’daki düşük kapasiteli Oppama fabrikasında elektrikli araç üretimi yapmak üzere Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ile görüşmeler yürütüyor. İlk olarak Japon ekonomi gazetesi Nikkei tarafından duyurulan bu olası iş birliği, hem Nissan'ın küresel yeniden yapılandırma sürecinde yerel istihdamı koruma çabasına hem de Foxconn’un elektrikli araç üretim hedeflerine hizmet edebilir.

Tokyo’nun güneyindeki Kanagawa bölgesinde yer alan Oppama tesisi, Ekim 2024 itibarıyla yaklaşık 3.900 kişiye istihdam sağlıyordu. Ancak Nissan, dünya genelindeki nihai montaj fabrikalarının sayısını 17’den 10’a düşürmeyi planlıyor. Bu kapsamda Oppama’nın kapatılması gündeme gelmişti. Nikkei’ye konuşan bir Nissan yetkilisi, Foxconn ile olası iş birliğinin “hem maliyetleri düşürüp hem de tesisin ve çalışanların korunmasına yardımcı olabileceğini” belirtti.

Foxconn, Japonya'da üretim üssü peşinde

Foxconn, 2019 yılından bu yana elektrikli araç üretimine yatırım yapıyor. Kendi platformunu geliştiren ve Foxtron markasıyla araçlar tanıtan şirket, Japonya’da üretim tesisi kurarak hem kendi modellerini üretmek hem de Mitsubishi gibi markalara tedarik sağlamak istiyor. Foxconn kısa süre önce Mitsubishi Motors’a elektrikli otomobil ve Mitsubishi Fuso’ya elektrikli otobüs tedariki için mutabakat anlaşmaları imzalamıştı.

Nissan üretim fazlasını Foxconn’a devredebilir

Tam Boyutta Gör Oppama fabrikası 2024’te yıllık kapasitesinin sadece %40’ında çalıştı. Yılda 240.000 araç üretme kapasitesine sahip tesiste, sürdürülebilirlik için en az %80 doluluk gerekiyor. Nikkei'ye göre, fabrikanın kapatılması Nissan için yüksek maliyetli olabilir. Zira işten çıkarmalar, test pistlerinin ve geliştirme tesislerinin başka yerlere taşınması gibi giderler söz konusu. Bu nedenle, Nissan’ın fazla üretim hatlarını Foxconn’a tahsis ederek hem kapasite kullanımını artırması hem de mali yükten kurtulması hedefleniyor.

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Foxconn, Şubat 2025’te Renault’nun elindeki Nissan hisselerini satın almak için de ilgi göstermişti ancak bu teklif reddedilmişti. Bu gelişmenin ardından, Nissan’ın Honda ile birleşme görüşmelerine girdiği ve Şubat 2025’te bu sürecin başarısızlıkla sonuçlandığı da belirtiliyor.

Öte yandan, Japon hükümeti Foxconn’un Nissan üzerindeki olası etkisinden endişe duyuyor. Ancak iş birliği istihdamı koruyacak şekilde şekillendirilirse, hükümetin bu anlaşmaya daha sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Nissan ayrıca dış etkenlerden de olumsuz etkileniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu otomotiv tarifeleri, şirketin bu mali yıldaki operasyon kârını yaklaşık 2.6 milyar euro azaltabilir.

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Nissan ve Foxconn, Japonya'da elektrikli araç üretimi için masada

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