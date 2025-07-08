Foxconn, Nissan'ın Japonya'daki fabrikasında elektrikli araç üretmeyi planlıyor

Tokyo’nun güneyindeki Kanagawa bölgesinde yer alan Oppama tesisi, Ekim 2024 itibarıyla yaklaşık 3.900 kişiye istihdam sağlıyordu. Ancak Nissan, dünya genelindeki nihai montaj fabrikalarının sayısını 17’den 10’a düşürmeyi planlıyor. Bu kapsamda Oppama’nın kapatılması gündeme gelmişti. Nikkei’ye konuşan bir Nissan yetkilisi, Foxconn ile olası iş birliğinin “hem maliyetleri düşürüp hem de tesisin ve çalışanların korunmasına yardımcı olabileceğini” belirtti.
Foxconn, Japonya'da üretim üssü peşinde
Foxconn, 2019 yılından bu yana elektrikli araç üretimine yatırım yapıyor. Kendi platformunu geliştiren ve Foxtron markasıyla araçlar tanıtan şirket, Japonya’da üretim tesisi kurarak hem kendi modellerini üretmek hem de Mitsubishi gibi markalara tedarik sağlamak istiyor. Foxconn kısa süre önce Mitsubishi Motors’a elektrikli otomobil ve Mitsubishi Fuso’ya elektrikli otobüs tedariki için mutabakat anlaşmaları imzalamıştı.
Nissan üretim fazlasını Foxconn’a devredebilir
Foxconn, Şubat 2025’te Renault’nun elindeki Nissan hisselerini satın almak için de ilgi göstermişti ancak bu teklif reddedilmişti. Bu gelişmenin ardından, Nissan’ın Honda ile birleşme görüşmelerine girdiği ve Şubat 2025’te bu sürecin başarısızlıkla sonuçlandığı da belirtiliyor.
Öte yandan, Japon hükümeti Foxconn’un Nissan üzerindeki olası etkisinden endişe duyuyor. Ancak iş birliği istihdamı koruyacak şekilde şekillendirilirse, hükümetin bu anlaşmaya daha sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
Nissan ayrıca dış etkenlerden de olumsuz etkileniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu otomotiv tarifeleri, şirketin bu mali yıldaki operasyon kârını yaklaşık 2.6 milyar euro azaltabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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