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Foxconn'dan 32nm Intel işlemciler için H55 çipsetli iki yeni anakart

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'dan 32nm Intel işlemciler için H55 çipsetli iki yeni anakart
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32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Intel işlemciler için artık geri sayım başladı. 3 Ocak'ta tanıtılacak işlemcilere yönelik olarak anakart üreticilerinin yeni model hazırlıkları da devam ediyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Foxconn, yeni nesil Intel işlemciler için H55 çipsetli iki anakart tanıttı. Bilindiği üzere LGA1156 formundaki 32nm işlemciler, P55 çipsetli anakartlarla da kullanılabiliyor ancak sahip oldukları entegre grafik biriminden faydalanmak istiyorsanız, FDI olarak bilinen Esnek Görüntü Arabirimine destek veren H55 veya H57 çipsetli yeni bir anakart satın almanız gerekiyor.

Foxconn tarafından tanıtılan yeni anakart modellerinin her ikisi de Micro-ATX form faktörüne sahip. H55MX-S ve H55MXV kod adlarını taşıyan H55 çipsetli anakartların her ikisinde de 6 fazlı güç tasarımına yer veriliyor ve hem 32nm hem de 45nm LGA1156 işlemcilerin tamamı destekliyor. Çift DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan anakartlarda harici ekran kartı için PCIe 2.0 x16 slotu da unutulmamış. Öte taraftan depolama sürücüleri için 6 adet SATA-II konnektörüyle gelen ayrıca Gigabit Ehternet desteğine sahip olan anakartlar arasında bazı ufak farklılıklar da bulunmuyor değil.

Foxconn'dan yapılan açıklamaya göre H55MX modeli 5.1 kanal, H55MX-S modeli ise 7.1 kanal ses desteğine sahip. İşlemciye entegre grafik birimi için H55MX modeli -DSub ve DVI konnektörlerini kullanırken, H55MX-S modeli ise DVI ve HDMI portlarına sahip. FoxOne teknolojisiyle kullanıcılarına hız aşırtma fan kontrol ve sistem takip olanağı da sunabilen yeni anakartların Ocak ayında satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatları hakkında şu an için herhangi bir açıklamada bulunulması ancak aynı çipseti kullanan benzer çözümlere kıyasla bir miktar daha ucuz olmaları bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
foxconnu severim güzel anakartlar üretiyor.
asus ve gigabyteyi yakalayamaz ama biostardan çok daha kaliteli yani
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sahafiec 9 yıl
asus ve gigabyteyi yakalayamaz ama

bu konuda yanılıyor olabilirsin hocam.
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Process64 9 yıl
Bu saatten sonra üretilen anakartta Usb 3.0 ve Sata 3 olmaması fiyat olarak hitap edeceğine işaret olsa gerek.
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sahafiec 9 yıl
ustalar yine iş başında, güzel iş çıkarmışlar...
bu mavi renk de artık "Foxconn mavisi" diye anılmayı haketti her halde...
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