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Foxconn'dan Atom 2 işlemcili iki yeni Mini-ITX anakart

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'dan Atom 2 işlemcili iki yeni Mini-ITX anakart
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Foxconn D41S

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Foxconn, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu için iki yeni Mini-ITX anakart hazırladı. Benzer özelliklere sahip olan yeni anakartları ayıran temel fark olarak, kullanılan işlemciler gösterilebilir. Duyurusu yapılan yeni anakartlardan D41S isimli model tek çekirdekli Atom D410 işlemcisini kullanırken, D51S isimli modeli ise çift çekirdekli D510 işlemcisini kullanıyor.

Çift çekirdekli modelinde aktif soğutma kullanılan yeni anakartlarda iki adet DIMM slotu yer alıyor ve 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunuluyor. İşlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 entegre grafik birimi ve çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan anakartın genişleme yeteneklerine baktığımızda ise üzerlerinde bir adet PCI slotu ve iki adet SATA-II konnektörü olduğunu görüyoruz.

Diğer özellikleri arasında 5.1 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub gibi detaylara yer verilen Foxconn D41S ve D51S'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatlaru ise açıklanmadı.

Foxconn'dan Atom 2 işlemcili iki yeni Mini-ITX anakart
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Foxconn D51S


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menem 9 yıl
şuan bu ankartın eski verizyonunu (yani atom 1 diyelim biz) kullanıyoruz günce 50 pc satıyoruz atom işlemcili
tek chipe düşürülmüş
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HexfeT 9 yıl
Hala paralel seri portlar var anakartta yuhh. Bu tip anakart alan kişi HTPC kurmak için alır fakat HDMI yok, DVI yok neye yarar ki bu anakart. Performans desen intel çipsetle yerlerde sürünüyor. Sadece XP kurup ofis programları kullanılır, internete girilir, ancak divx seyredilir, başka bir işe yaramaz. Atom işlemci kullanan ION tabanlı mini ITX anakartlar çok daha iyi. Hatta bazılarının güç kaynağı bile üzerinde, laptop adaptörü ile çalışıyorlar. Ama fiyatıda daha yüksek tabi.

Ofis kullanımı için uygun olur desek yakın fiyata onboard anakart + core2 işlemci alınır çok daha performanslı olur. Tek mantıklı kullanım alanı az güç tüketimi olduğundan ve performans gerektirmediğinden download PC yapmak.
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sadtneverdie 9 yıl
şunada kırk tane laf edıyorsunuz ya ben bu mantalıteyı anlamıyorum.
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Batuist 9 yıl
Birde bunlara uygun PSU üretseler çok iyi olur.. minik bir sistem yapmak isteseniz PSU sistemin iki katı kadar yer kaplar. Zaten sistem üreticilerine satılıyor bunlar ama son kullanıcılardan da alıcı bulurdu eminim..
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sahafiec 9 yıl
bukadar dar alana bukadar özellik sığdırıyor adamlarya, Foxconn zaten tartışılmaz ustalardan biri bu konuda.
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homebird 9 yıl
Ekran kartı takılsa daha iyi olurmuş. Birde fanı biraz daha kaliteli olabilirmiş.
Ama boyut olarak gayet küçük her yere sığar :)
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krmtrylcn 9 yıl
[/sizePEK KALİTELİ GELMEDİ YA YİNEDE HAYIRLI OLSUN
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