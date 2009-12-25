Foxconn'dan Atom 2 işlemcili iki yeni Mini-ITX anakart

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Foxconn D41S

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Foxconn, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu için iki yeni Mini-ITX anakart hazırladı. Benzer özelliklere sahip olan yeni anakartları ayıran temel fark olarak, kullanılan işlemciler gösterilebilir. Duyurusu yapılan yeni anakartlardan D41S isimli model tek çekirdekli Atom D410 işlemcisini kullanırken, D51S isimli modeli ise çift çekirdekli D510 işlemcisini kullanıyor.

Çift çekirdekli modelinde aktif soğutma kullanılan yeni anakartlarda iki adet DIMM slotu yer alıyor ve 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunuluyor. İşlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 entegre grafik birimi ve çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan anakartın genişleme yeteneklerine baktığımızda ise üzerlerinde bir adet PCI slotu ve iki adet SATA-II konnektörü olduğunu görüyoruz.

Diğer özellikleri arasında 5.1 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub gibi detaylara yer verilen Foxconn D41S ve D51S'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatlaru ise açıklanmadı.

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Foxconn D51S