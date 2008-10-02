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Foxconn'dan çift soketli yeni Nehalem-EP anakartı; Skulltrail devam edebilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,9b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisin temel alan Core i7 serisi Bloomfield işlemcileri önümüzdeki Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulacak. LGA1366 formundaki işlemciler için Intel, X58 yonga setini hazırladı. Başta entegre bellek kontrolcüsü olmak üzere ciddi yeniliklere sahip olacak yeni nesil işlemciler ile birlikte merak edilen detaylardan biri de Intel'in V8 olarak duyurduğu Skulltrail kod adlı çift işlemcili performans platformunun devam edip etmeyeceği idi.

Bu yönde henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Foxconn tarafından hazırlanan ve X58 yonga setini kullandığı iddia edilen çift soketli anakart göründü. LGA1366 formunda iki adet işlemci soketine sahip olan anakart Nehalem-EP için yani sunucu platformu için hazırlanmış olsa da akıllara platformun masaüstüne de yansıtılıp yansıtılamayacağı soruları geliyor.

Skulltrail platformunda sunucu teknolojilerinden faydalanarak masaüstü için yüksek performans platformu oluşturan Intel'in, benzer bir adımı Nehalem tabanlı işlemciler için atıp atmayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.


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wahdet35tr 11 yıl
arkadaşlar inanmayın böyle şeylere basbaya adam bizi yiyo resme yakında bakın basit kopyala yapıştırla yapıldığı görülüyor
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl

Orjinalden alıntı: wahdet35tr

arkadaşlar inanmayın böyle şeylere basbaya adam bizi yiyo resme yakında bakın basit kopyala yapıştırla yapıldığı görülüyor


Hangi adam yiyor bizi fx57 mi?




DH de skandal
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl

Orjinalden alıntı: wahdet35tr

arkadaşlar inanmayın böyle şeylere basbaya adam bizi yiyo resme yakında bakın basit kopyala yapıştırla yapıldığı görülüyor


Hadi ya ciddi misin yenisin sen galiba





Olamasss Fx bizi yedii nolcak şimdi

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wahdet35tr 11 yıl
arkadaşlar inanmayın böyle şeylere basbaya adam bizi yiyo resme yakında bakın basit kopyala yapıştırla yapıldığı görülüyor
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musandia 11 yıl
AMD ve Intel'den çift soket anakart istiyoruz
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iscanthere 11 yıl
zenginler için yeni oyuncaklar
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::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Bir işlemci zor bulurken ikinciyi rüyada görürüz. Haber için teşekkürler.
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intel, foxconn ve skulltrail
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