Foxconn'dan X58 Blood Rage; Quad Crossfire ve Triple SLI bir arada

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Sektörün en büyük üreticilerinden Foxconn, geçtiğimiz sene Quantum Force adını verdiği özel bir anakart serisine başlamıştı. Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklılarının ihtiyaçları doğrultusunda seriye Mars, Destroyer ve BlackOps gibi anakartlar dahil eden firmanın bu yöndeki yeni adımı Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileri için hazırladığı Blood Rage olacak gibi görünüyor.

Detay ve görselleri bir süre önce gün ışığına çıkan Renaissance X58'den farklı olarak, hız aşırtma ve yüksek performans ekseninde geliştirilen anakart hem görünümü hem de özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. AMD-ATi'nin Quad Crossfire teknolojisiyle Nvidia'nın Triple SLI + PhysX kurulumlarına destek veren anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor ayrıca PCIe 2.0 standardı destekleniyor.

3 kanal DDR3 desteği sunan ayrıca hız aşırtma ile 1800MHz'de çalışan belleklerle de kullanılabilen anakart 14 fazlı melez PWM tasarımına ve DirectFET MOSFET teknolojisine sahip. BlackOps modelinde olduğu farklı ihtiyaçlar için 4-1 soğutma teknolojisini kullanan ve bu sayede hava, su, kuru buz ve LN2 gibi farklı methodlar ile serinletibilen anakart detayları bunlarla sınırlı değil.

Siyah renkli baskılı devresi ve tasarımıyla da merak uyandırmayı başaran Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage model 5.25 sürücü yuvasını kullanan ve gerçek zamanlı hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan QF panel donanımıyla geliyor. Hız aşırtmacılar için Quantum BIOS üzerinden çok sayıda ayarın kontrol edilemesine olanak tanıyan kart SONAR X-Fi isimli harici ses kartı ile geliyor ve SAS desteği de sunuyor.

Foxconn X58 Blood Rage hakkında detaylar geldikçe belirtmeye devam edeceğiz.

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