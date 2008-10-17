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Foxconn'dan X58 Blood Rage; Quad Crossfire ve Triple SLI bir arada

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'dan X58 Blood Rage; Quad Crossfire ve Triple SLI bir arada
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Sektörün en büyük üreticilerinden Foxconn, geçtiğimiz sene Quantum Force adını verdiği özel bir anakart serisine başlamıştı. Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklılarının ihtiyaçları doğrultusunda seriye Mars, Destroyer ve BlackOps gibi anakartlar dahil eden firmanın bu yöndeki yeni adımı Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileri için hazırladığı Blood Rage olacak gibi görünüyor.

Detay ve görselleri bir süre önce gün ışığına çıkan Renaissance X58'den farklı olarak, hız aşırtma ve yüksek performans ekseninde geliştirilen anakart hem görünümü hem de özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. AMD-ATi'nin Quad Crossfire teknolojisiyle Nvidia'nın Triple SLI + PhysX kurulumlarına destek veren anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor ayrıca PCIe 2.0 standardı destekleniyor.

3 kanal DDR3 desteği sunan ayrıca hız aşırtma ile 1800MHz'de çalışan belleklerle de kullanılabilen anakart 14 fazlı melez PWM tasarımına ve DirectFET MOSFET teknolojisine sahip. BlackOps modelinde olduğu farklı ihtiyaçlar için 4-1 soğutma teknolojisini kullanan ve bu sayede hava, su, kuru buz ve LN2 gibi farklı methodlar ile serinletibilen anakart detayları bunlarla sınırlı değil.

Siyah renkli baskılı devresi ve tasarımıyla da merak uyandırmayı başaran Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage model 5.25 sürücü yuvasını kullanan ve gerçek zamanlı hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan QF panel donanımıyla geliyor. Hız aşırtmacılar için Quantum BIOS üzerinden çok sayıda ayarın kontrol edilemesine olanak tanıyan kart SONAR X-Fi isimli harici ses kartı ile geliyor ve SAS desteği de sunuyor.

Foxconn X58 Blood Rage hakkında detaylar geldikçe belirtmeye devam edeceğiz.

Foxconn'dan X58 Blood Rage; Quad Crossfire ve Triple SLI bir arada
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Foxconn'dan X58 Blood Rage; Quad Crossfire ve Triple SLI bir arada
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mehmedakif 11 yıl
Güzel anakart. "Mehmet Akif İlleez"
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Master_Evil 11 yıl
nihayet beklenen oldu kart ta çok şekil fiyatıda şekil olacaktır
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St Batuhan 11 yıl
Acıkcası güzel kartmıs nese hayırlısı olsun ya bu arada 4. slotta phsyx kartı denmis bu nvidia icin olacagına göre nasıl baglanılcak yani ayrı olucaksa o zaman atiylede hasır nesir :D is pisir :D nese eger ageia ise eh gecmiste kalan bir olay ki gereksiz durur ;)
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Xonar 11 yıl
O tasarım nedir ya
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miraculous 11 yıl
görselliği mükemmel
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arbiter 11 yıl
500$ altında satılmaz hem yeni jenerasyon hem slı&crossfire
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Codname47 11 yıl
kosovalı abartma istiyosan 300ü geçmez
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mamad 11 yıl
İnsanı yoldan çıkarır bu kart yav!
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budak_1903 11 yıl
bi benim i848 anakarta bak bi de buna
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XivA 11 yıl
tek takınca tek kanal
2 takınca çift kanal
hepsini takınca 3 kanal olur :))
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dennjS 11 yıl
dual channel calıstıramıcaz galiba 3tek slot war :D
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
çok şekilmiş be
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FERROKROM 11 yıl
Ben böyle bişey görmedim, inanılmaz bir anakart, tüm anakartların en iyisi:) Yalnız ram yuvaları az gibi geldi bana, bi 3 adet daha olsa iyi olurdu
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ZvAnA 11 yıl
250-300$ çok iyimser bir rakam en az 400$ söyleyim.
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FuRkN 11 yıl



bu nasıl bi tasarım.gercekten mukemmel olmuş..
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espada1 11 yıl

Orjinalden alıntı: mckork

250-300$ çok iyimser bir rakam en az 400$ söyleyim.


Beyler foxconn dan bahsediyoruz üst seviyeleri ateş pahası heleki C.F ve SLI destekli 2009 model bi anakart için....Bence biraz daha çıkın
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sinanx 11 yıl
fiyatı da uygun olursa 250-300$ gibi süper olur
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