Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Renaissance II

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Hız aşırtma tutkunları, yüksek performans meraklıları ve "sıkı" oyuncular için Quantum Force serisi dahilinde özel anakartlar hazırlayan Foxconn, Intel'in geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirdiği Core i7 lansmanına paralel olarak Renaissance kod adını taşıyan X58 yonga setli anakartını kullanıma sunmuştu. Soğutucu tasarımı ve sahip olduğu özellikleriyle dikkat çeken Renaissance'dan sonra Foxconn şimdi de Renaissance II adını verdiği yeni anakartını pazara sunuyor.

Foxconn Renaissance II abisi diyebileceğimi Renaissance modeline kıyasla kısmen daha mütevazi bir soğutucu tasarımına sahip. X58 yonga setini kullanan anakart, Intel'in Bloomfield kod adını taşıyan, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Siyah renkli baskılı devresi, renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar DDR3-1600MHz (OC) bellek desteği sağlanıyor.

Çoklu ekran kartı kullanımı için 4x PCIe x16 slotuyla donatılan Renaissance II modelinin AMD-ATi'nin Crossfire X, Nvidia'nın da SLI teknolojileriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak PCIe x1 ve PCI slotlarına da sahip olan yeni anakart, güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanıyor ve RAID 0, 1, 5 ve 10 gibi farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörüyle birlikte geliyor.

Foxconn'un Digital Life segmentinde yer alan yeni anakartında Gigabit Ethernet ve DTS Connect ile Dolby Digital Live sertifikalarına sahip 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunulduğu belirtiliyor. Harici depolama çözümleriyle hızlı bağlantı için iki adet eSATA konnektörüyle birlikte gelen anakart üzerinde ayrıca IDE portu da yer alıyor. Foxconn'un kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen yeni anakartı Renaissance II'nin fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.

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