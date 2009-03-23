Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Renaissance II

10 yıl
18,1b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Renaissance II
Tam Boyutta Gör

Hız aşırtma tutkunları, yüksek performans meraklıları ve "sıkı" oyuncular için Quantum Force serisi dahilinde özel anakartlar hazırlayan Foxconn, Intel'in geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirdiği Core i7 lansmanına paralel olarak Renaissance kod adını taşıyan X58 yonga setli anakartını kullanıma sunmuştu. Soğutucu tasarımı ve sahip olduğu özellikleriyle dikkat çeken Renaissance'dan sonra Foxconn şimdi de Renaissance II adını verdiği yeni anakartını pazara sunuyor.

Foxconn Renaissance II abisi diyebileceğimi Renaissance modeline kıyasla kısmen daha mütevazi bir soğutucu tasarımına sahip. X58 yonga setini kullanan anakart, Intel'in Bloomfield kod adını taşıyan, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Siyah renkli baskılı devresi, renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar DDR3-1600MHz (OC) bellek desteği sağlanıyor.

Çoklu ekran kartı kullanımı için 4x PCIe x16 slotuyla donatılan Renaissance II modelinin AMD-ATi'nin Crossfire X, Nvidia'nın da SLI teknolojileriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak PCIe x1 ve PCI slotlarına da sahip olan yeni anakart, güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanıyor ve RAID 0, 1, 5 ve 10 gibi farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörüyle birlikte geliyor.

Foxconn'un Digital Life segmentinde yer alan yeni anakartında Gigabit Ethernet ve DTS Connect ile Dolby Digital Live sertifikalarına sahip 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunulduğu belirtiliyor. Harici depolama çözümleriyle hızlı bağlantı için iki adet eSATA konnektörüyle birlikte gelen anakart üzerinde ayrıca IDE portu da yer alıyor. Foxconn'un kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen yeni anakartı Renaissance II'nin fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.

Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Renaissance II
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
test.test.teron 10 yıl
kitabı kapağına bakarak alan halkım, anakartı da şekline bakarak alıyor... janjanı yokmuş, soğutma basitmiş, tek slot ekran kartına uygunmuş... hele bir testlerini gör, kullanıcı yorumlarına bak... ama yok siz sakın öyle yapmayın, gidin üstünde 5 kilo bakır olan kartları alın firmalarda millet bunu istiyor diye koysun da koysun, üstüne de biraz fiyat koysun... hayırlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
ddr1600te sınırlanması kötü olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
red_wolf 10 yıl
hıcde ole yuksek kalıte bır kart havası yok ayrıca sogutucular yetersız tabı oc ıcın akran kartı slotklarıda cok yakın 4 lu duzenek cok zor yanı ıyı bıle olsa bunlardan sınıfta kalır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By MuRaT 10 yıl
Fazla tasarıma önem verilmemiş bir kart...(DFI Kadar Değil Tabiki)

ama testlerde performansını görmek istiyorum..
Stabil ve üst düzey performans beklerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pandemic 10 yıl
DFI özentiliği gördüm. Ayrıca oyunculara hitap ediyorsan çift gigabit olmalı. Ayrıca Ses kartı olarak Realtek değilde creative kullanmak daha iyi olur. Ve o soğutma ile o/c vs olmaz bu kart. Defaultta bile o soğutucu sorun çıkarır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 10 yıl
Kalitesini konuşturmamış Foxconn bu defa destroyer gibi kartlarını görmeye alışığız... Teşekkürler haber için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
ben p6t deluxe kullanıyorum, çok memnunum, asus alın rahat edin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zalman_1 10 yıl
bencede x58 de evga ))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the beast 10 yıl

Orjinalden alıntı: zalman_1

bencede x58 de evga ))

EVGA da çok abartı yaa.Hem ekran kartları hem anakartları çok pahalı.Ama malın iyisi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
X58 deyince MSI ve ASUS bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 10 yıl
hakikaten yani tek slotlu ekran kartı mı kaldı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sultanomar 10 yıl

Orjinalden alıntı: okyanusum

hakikaten yani tek slotlu ekran kartı mı kaldı?



tek slotmu iki slot var gördüğümüZ üzere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
Ortanın ustu bir kart olacak sanırım, tasarımı çok şık değil, soğutucular da basit,bi de bu şekilde 4 tane pci-e slotu ne işe yarar merak ediyorum, crossfire yapanlar 2 slot yer kaplayan kartlar ile yapıyor, oyle olunca bu kart ile 2 taneden fazla kullanamaz,farklı dizilim ile 3 tane kullanılabilir hale getirebilirlerdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18148 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
foxconn, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim