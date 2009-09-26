Freecom dünyanın ilk USB 3.0 harici depolama sürücülerini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi Freecom, USB 3.0 ara biriyle uyumlu dünyanın ilk taşınabilir depolama sürücü ailesini duyurdu. Firmanın Hard Drive XS 3.0 olarak isimlendirdiği, 3.5-inç boyutundaki harici disk modellerinden oluşan yeni seri 1TB, 1,5TB ve 2TB olmak üzere kapasitesine göre üç farklı modelden oluşuyor ve USB 3.0 standardına ek olarak geriye dönük USB 1.1 ve 2.0 desteği de sunuluyor.

En yüksek veri transfer hızı 130MB/sn olarak açıklanan yeni depolama çözümleri, titreşim azaltan dayanıklı kasa yapıları ile de dikkat çekmeyi başarıyorlar. Hard Drive XS 3.0 serisi altındaki USB 3.0 destekli harici sürücülerini Kasım ayı ortalarına doğru 119 Avro'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan Freecom ayrıca masaüstü ve dizüstü sistemler için USB 3.0 kontrolcüleri de sunacak.