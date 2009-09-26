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Freecom dünyanın ilk USB 3.0 harici depolama sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Freecom dünyanın ilk USB 3.0 harici depolama sürücülerini duyurdu
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Depolama çözümleri üreticisi Freecom, USB 3.0 ara biriyle uyumlu dünyanın ilk taşınabilir depolama sürücü ailesini duyurdu. Firmanın Hard Drive XS 3.0 olarak isimlendirdiği, 3.5-inç boyutundaki harici disk modellerinden oluşan yeni seri 1TB, 1,5TB ve 2TB olmak üzere kapasitesine göre üç farklı modelden oluşuyor ve USB 3.0 standardına ek olarak geriye dönük USB 1.1 ve 2.0 desteği de sunuluyor.

En yüksek veri transfer hızı 130MB/sn olarak açıklanan yeni depolama çözümleri, titreşim azaltan dayanıklı kasa yapıları ile de dikkat çekmeyi başarıyorlar. Hard Drive XS 3.0 serisi altındaki USB 3.0 destekli harici sürücülerini Kasım ayı ortalarına doğru 119 Avro'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan Freecom ayrıca masaüstü ve dizüstü sistemler için USB 3.0 kontrolcüleri de sunacak.


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Mickcasey 10 yıl
Raid 0 hdd kullanıcıları bu hızları rahatlıkla gorur
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TELESCOPE 10 yıl

Mickcasey

Raid 0 hdd kullanıcıları bu hızları rahatlıkla gorur


katılıyorum size
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yc#1 10 yıl
Elbette düşük çünkü içindeki sabit disk hız kısıtlayıcı basamak olduğu için USB 3.0'ın sağladığı azami bant genişliğini kullanamıyor.
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Batuist 10 yıl
veri transfer hızı USB 3'e göre düşük değil mi?
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deepestlove 10 yıl
Ancak hızlı bir hdd seviyesinde aktarım olmuş.
USB 4.0 için çalışsalar hiç fena olmayacak gibi ssd ler ile aynı anda piyasaya girerler.
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alito 10 yıl
anakart üreticilerine sunulacak tabiki ama pci olarak da eski nesil anakartlar için sunulacaktır.
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mumak 10 yıl
usb 3.0 kontrolcüleri pcı kart mı olacak yoksa anakart üreticilerinemi sunulacak
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