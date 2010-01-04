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Freescale 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Freescale 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarını duyurdu
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden Freescale, yaptığı açıklama ile 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarını duyurdu. Referans tasarım olarak hazırlanan ve dileyen üreticilere sağlanması beklenen bilgisayar ile yaygınlaştırılması hedeflenen Smartbook sınıfına yeni bir kategori eklenmesi planlanıyor. Akıllı telefonlardan dört kata kadar daha fazla ekran alanı sunan tablet bilgisayarın, dokunmatik kontrole olanak tanıyan 7-inç ekranıyla, geleneksel netbook tasarımlarının üçte biri kadar yer kapladığı belirtiliyor.

ARM tabanlı işlemci tasarımlarıyla tanınan Freescale firması, tahmin edileceğiniz üzere tablet bilgisayarda yine kendi tasarımı olan ARM Cortex A8 tabanlı i.MX515 işlemcisini ve yine firmanın bir çözümü olan MC13892 güç yönetim devresi, SGTL5000 ses kodeği ve MMA8450Q kod adını taşıyan üç yönlü akselometreyi kullanıyor.

376 gram ağırlığında ve 1020 x 600 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen tablet bilgisayar, 512MB bellek ve 4-64GB arasında depolama kapasitesi sunacak. WiFi, Bluetooth, tercihe bağlı olarak 3G, GPS ve 3MP çözünürlüğünde entegre internet kamaerası gibi detaylara sahip olan tablet bilgisayarın aynı zamanda USB ve SIM kart desteği sunacağı, ihtiyaç duyacağı gücü ise 1900mAh kapasiteli pilden alacağı belirtiliyor. İşletim sistemi olarak Android ve farklı Linux dağıtımlarını içeren seçeneklerin olacağı tablet bilgisayar, özel klavye gibi günlük kullanıma yönelik özel aksesuarlara da sahip olacak. Bazı değişiklikler sonrasında yaz döneminde satışa sunulması beklenen tablet bilgisayarın 200$ seviyesinden sunulması bekleniyor.

Freescale 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarını duyurdu
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Freescale 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarını duyurdu
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sotoxs 9 yıl
harika tasarim ve fiyat. çocuklar rahat bırakmaz bi tane aldırır.
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DH Misafiri 9 yıl
kesinlikle almanızı tavsiye ederim. şimdiden sipariş verdim. alın alın...
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DH Misafiri 9 yıl
müthiş baktım eğer fiyat yükselmezse 295 tl oluyo ve müthişşş yaniiiii. kesinlikle mavisi benim
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