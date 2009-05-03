Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu en hızlı otomatik para çekme makinesini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,3b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujitsu en hızlı otomatik para çekme makinesini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Sabit disk operasyonlarını Toshiba'ya devreden, yonga üretiminde ise TSMC ile işbirliğine gitmeye karar veren Japonya merkezli elektronik üreticisi Fujitsu, "Vakit Nakittir" sözüne gönderme yaparcasına hem kendi ürün gamının hem de Japonya'nın en hızlı otomatik para çekme makinesini (ATM) duyurdu. Fujitsu ve Fujitsu Frontech tarafından anons edilen makinenin kendi segmentinde Japonya'nın en hızlı banknot çevirme performansına sahip olduğu belirtiliyor.

Tren istasyonları, alış-veriş merkezleri ve dar alan gereksinimi olan diğer noktalar için optimal ATM çözümü hedefiyle hazırlanan makinenin 10 banknot/saniye'lik banknot çevirme hızına sahip olduğu ve bu açıdan Fujitsu'nun bir önceki modeline göre %30 daha hızlı olduğu ayrıca Japonya pazarında satışa sunulan en hızlı kompakt ATM olduğu belirtiliyor. Müşteriler için bekleme süresini en aza indirme hedefiyle geliştirilen, hızın yanı sıra daha önceki modellere göre operasyon maliyetlerinin de %40'a varan oranda arttırıldığı belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
StreamRolleR 10 yıl
hadi bunada ocerclock yapıp 4.çekirdeğini açalım...zzz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şeytanın avukatı 10 yıl
herşey bitti de en hızlı otomatik para çekme makinesi kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
walckener 10 yıl
bence arkasında kuyruk bırakmayan bı makıne yapsınlar:)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efesedat 10 yıl
bozulmayan makine çıkarsaydı daha iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
candogan62 10 yıl
Paranın çıkma hızı çok da önemli değil ki, menüleri 2 saat kurcalayıp da halen hızlıca para çekmeyi beceremeyenler oldukça :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Max tarzı : BAKALIM bizim bankalar bunlara ne zaman geçecek ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acosan 10 yıl
maliyetleri %40'a varan oranda düşürüldüğü kastedilmiş herhalde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bizdekilerin hızlı olmasına gerek yok. Her gittiğimde çalışsa yeter ki öğleden sonraları ve hafta sonları para yatırmak istesem çalışan alet bulamıyorum. Bizde "vakit nakit" değil. "Ne kadar gecikirsen o kadar nakit" Her geciken kredi kartı ödemesi fazladan faiz olarak bankalara geri dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 10 yıl
banknot basma derken neyi kastediyorlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14255 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fujitsu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD4770@1GHz video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim