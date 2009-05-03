Fujitsu en hızlı otomatik para çekme makinesini duyurdu

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Sabit disk operasyonlarını Toshiba'ya devreden, yonga üretiminde ise TSMC ile işbirliğine gitmeye karar veren Japonya merkezli elektronik üreticisi Fujitsu, "Vakit Nakittir" sözüne gönderme yaparcasına hem kendi ürün gamının hem de Japonya'nın en hızlı otomatik para çekme makinesini (ATM) duyurdu. Fujitsu ve Fujitsu Frontech tarafından anons edilen makinenin kendi segmentinde Japonya'nın en hızlı banknot çevirme performansına sahip olduğu belirtiliyor.

Tren istasyonları, alış-veriş merkezleri ve dar alan gereksinimi olan diğer noktalar için optimal ATM çözümü hedefiyle hazırlanan makinenin 10 banknot/saniye'lik banknot çevirme hızına sahip olduğu ve bu açıdan Fujitsu'nun bir önceki modeline göre %30 daha hızlı olduğu ayrıca Japonya pazarında satışa sunulan en hızlı kompakt ATM olduğu belirtiliyor. Müşteriler için bekleme süresini en aza indirme hedefiyle geliştirilen, hızın yanı sıra daha önceki modellere göre operasyon maliyetlerinin de %40'a varan oranda arttırıldığı belirtiliyor.