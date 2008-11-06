Fujitsu mini-bilgisayarı LifeBook U820'nin satışına başlıyor

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7-inç ekrana sahip netbooklardan daha küçüğü olamaz diye düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Fujitsu-Siemens'deki Siemens hisselerini 450 milyon Avro karşılığında satın alan ve firmanın tamamına sahip olan Tokyo merkezli Fujitsu, Intel'in Atom platformunu temel alan yeni dizüstü bilgisayarı LifeBook U820'nin satışına başlıyor.

Döndürülebilir ekranıyla tablet bilgisayar vazifesi de gören Fujitsu LifeBook U820, 1.6GHz'de görev yapan Atom işlemcisinden güç alıyor. 1GB DDR2 belleğe sahip olan sistedem 60GB'lık 4200rpm sabit disk kullanılıyor. 5.6" büyüklüğünde, dokunmatik özellikli Crystal View ekrana sahip olan bilgisayar, QWERTY klavye ile geliyor.

Tercihe göre 2 veya 4 hücreli pil ile satın alınabilecek olan Fujitsu'nun yeni bilgisayarı üzerinde entegre GPS özellği de bulunuyor. Parmak izi sensörüyle donatılan LifeBook U820'de tercih edilen işletim sistemi ise Windows Vista Home Premium. 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulan bilgisayarın başlangıç fiyatı ise 999$.

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