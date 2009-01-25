Fujitsu-Siemens'den 0 Watt PC; Bekleme durumunda hiç güç tüketmeyen bilgisayar

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Enerji verimliliğine sahip, düşük güç tüketimli sistem ve donanımlar, enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte özellikle son dönemde bilişim dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri olmuş durumda. Hem son kullanıcılar hem de hemen her ölçekteki kurum ve kuruluşlar enerji masraflarının olabilecek en düşük seviyeye çekmeyi amaçlarken, donanım firmaları da artan ilgiyi yeni çözümler ile karşılamayı hedeflemekte.

Avrupa'nın en büyük bilgisayar üreticilerindne Fujitsu-Siemens, Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında düşük güç tüketimli, çok sayıda yeni "yeşil sistem" tanıtımı yapmayı planlıyor. Firmanın fuarda öne çıkması beklenen bilgisayarlarından biri de Esprimo Green modeli olacak zira bu bilgisayar bekleme durumunda hiç güç (0 Watt) tüketmiyor.

Daha önce yine bekleme durumunda hiç güç tüketmeyen LCD monitörünü tanıtan Fujitsu-Siemens, enerji verimliliğine sahip sistemler ile özellikle çok bilgisayarları kurumları hedef alıyor ve yüksek verim sunmayı vaat ediyor. Kaldı ki bekleme durumunda hiç güç tüketmeyen sistemler ile bilgisayarların sürekli açılıp kapanması gibi zaman kaybı yaratan gereksinimin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yaz aylarında kullanıma sunulması beklenen Esprimo Green modeliyle birlikte Fujitsu-Siemens fuarda farklı teknolojilere yer verdiği çok sayıda yeni dizüstü bilgisayarını da tanıtmayı planlıyor. Önemli bir kısmı kurumsal kullanım için sergilenecek yeni dizüstü bilgisayarların bir kısmında mobil cihazların çalınması engellemek için geliştirilen anti-theft teknolojisi de opisyonel olarak sunulacak.