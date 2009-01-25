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Fujitsu-Siemens'den 0 Watt PC; Bekleme durumunda hiç güç tüketmeyen bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu-Siemens'den 0 Watt PC; Bekleme durumunda hiç güç tüketmeyen bilgisayar
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Enerji verimliliğine sahip, düşük güç tüketimli sistem ve donanımlar, enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte özellikle son dönemde bilişim dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri olmuş durumda. Hem son kullanıcılar hem de hemen her ölçekteki kurum ve kuruluşlar enerji masraflarının olabilecek en düşük seviyeye çekmeyi amaçlarken, donanım firmaları da artan ilgiyi yeni çözümler ile karşılamayı hedeflemekte.

Avrupa'nın en büyük bilgisayar üreticilerindne Fujitsu-Siemens, Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında düşük güç tüketimli, çok sayıda yeni "yeşil sistem" tanıtımı yapmayı planlıyor. Firmanın fuarda öne çıkması beklenen bilgisayarlarından biri de Esprimo Green modeli olacak zira bu bilgisayar bekleme durumunda hiç güç (0 Watt) tüketmiyor.

Daha önce yine bekleme durumunda hiç güç tüketmeyen LCD monitörünü tanıtan Fujitsu-Siemens, enerji verimliliğine sahip sistemler ile özellikle çok bilgisayarları kurumları hedef alıyor ve yüksek verim sunmayı vaat ediyor. Kaldı ki bekleme durumunda hiç güç tüketmeyen sistemler ile bilgisayarların sürekli açılıp kapanması gibi zaman kaybı yaratan gereksinimin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yaz aylarında kullanıma sunulması beklenen Esprimo Green modeliyle birlikte Fujitsu-Siemens fuarda farklı teknolojilere yer verdiği çok sayıda yeni dizüstü bilgisayarını da tanıtmayı planlıyor. Önemli bir kısmı kurumsal kullanım için sergilenecek yeni dizüstü bilgisayarların bir kısmında mobil cihazların çalınması engellemek için geliştirilen anti-theft teknolojisi de opisyonel olarak sunulacak.


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gun 10 yıl
0 tüketmesi iyi güzelde ne kadar sürede uyanıyor ve işlem yapmaya ne kadar sürede hazır oluyor bunlar uzadıktan sonra çok önemli değil. Hibernate'de aynı şekilde 0 watt tüketiyor.
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Towarscke 10 yıl
fikrimce kendi icinde bir kapatma calismama durumu var..2. bir islemci gibi calisan bir bios dusunuyorum... o da pille calisiyor.. onn disindaki hersey shutdown oluyor.. 2. islemci hem ekranin kaybedilmemesini ve hem de aninda kalinan noktaya geri gelinmesini sagliyordur... pilin'de sarjli oldugunu varsayiyorum..
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cyberiaster 10 yıl
fujitsuyla siemens ayrılmamışmıydı ya :S
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
bencede harika olmus ya.gercekten yemek yerken artık pc kapatmaya gerek kalmıcak :O)Zaman olarak süper vakit kazandıran bisi.Ama nasıl olabliliyor gercekten cok ilgin.bilo arkadasın dedigi gibi pil filan mı var acaba.
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max975 10 yıl
ekonomi en önemli şey
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VenomS 10 yıl
iyi bir gelişme bence dizüstü bilgisayarlarda da kullanılınca çok büyük terçih sebebi olur benim için dizüstü almayı biraz daha erteleyebilirim
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sampiyon bilo 10 yıl
Büyük ihtimal içinde bir pil gibi birşey vardır.Yoksa 0 watt olması mümkün değil.
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