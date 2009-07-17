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Fujitsu VIA Eden işlemcili yeni bir ince-istemci hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu VIA Eden işlemcili yeni bir ince-istemci hazırladı
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Geçtiğimiz günlerde haberini verdiğimiz VIA Nano işlemcili netbook'tan sonra bir başka alternatif sistem tanımıını da Japonya merkezli elektronik devlerinden Fujitsu yaptı ve firma VIA Eden işlemcili yeni istemcisini duyurdu. FUTRO S100 kod adını taşıyan yeni sistem 42 x 182 x 185 mm boyutlarında ve 1Kg ağırlığında. 500MHz'de çalışan düşük güç tüketimli VIA Eden ULV (tam yük altında sadece 1Watt civarı güç tüketimi) işlemcisiyle yeni istemcinin sunucu tabanlı işlemlerde ve sana işyeri çözümlerinde kullanılması hedefleniyor.

1GB sistem belleğine, S3 Chrome HC3 entegre grafik işlem birimine ve yine bir VIA çözümü olan VT1708S ses yongasına sahip olan sistemin daha çok çok bilgisayarlı kurum ve kuruluşlarda kullanılması hedefleniyor. Özellikle düşük güç tüketimiyle öne çıkan sistemin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Fujitsu VIA Eden işlemcili yeni bir ince-istemci hazırladı
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1963bursa 10 yıl
VIA'nın şu an satışta olan mevcut dizüstü, netbook falan gibi piyasada kullanılan sistemlerdeki işlemcileri ile ilgili ayrıntılı bir haber yapılması gerekiyor, millet bir VIA nano'nun hangi amd yada intel işlemciye denk geldiğini, fiyatının kalitesine göre ne kadar düşük olduğunu bilmiyor, çoğu kişi uyduruk işlemciler zannediyor.
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Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: KaraKanarya

VIA'nın şu an satışta olan mevcut dizüstü, netbook falan gibi piyasada kullanılan sistemlerdeki işlemcileri ile ilgili ayrıntılı bir haber yapılması gerekiyor, millet bir VIA nano'nun hangi amd yada intel işlemciye denk geldiğini, fiyatının kalitesine göre ne kadar düşük olduğunu bilmiyor, çoğu kişi uyduruk işlemciler zannediyor.



Erdi arkadaşımın haberlerini takip ederim, özellikle de VIA haberlerini severim çünkü VIA hakkında TR'de en fazla haber yapan kişidir bence
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500mhz max 1 vat çok iyi rakam ama sistemin toplam güç tüketimi nedir? bilgi var mı?
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tarnat1985 10 yıl
Masaüstü Pclerde İşlemci performansı AMD ve İNTEL e göre oldukça düşük.O yüzden tercih edilmiyorlar.
Via akıllı telefon ve mobil cihaz sektörüne girerse daha iyi olur.
Ayrıca x86 lisansıda elinde.
Enerji tüketimi konusunda oldukça başarılılar.
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bodyman700 10 yıl
bunların fiyatını gerçekten çok merak ediyorum. 1 watt çok iyi bir enerji tüketimi rakamı. bunun gibi bir bilgisayarı download bilgisayarı yapıp 7/24 açık bırakabilirim.
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