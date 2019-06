Fujitsu VIA Eden işlemcili yeni bir ince-istemci hazırladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde haberini verdiğimiz VIA Nano işlemcili netbook'tan sonra bir başka alternatif sistem tanımıını da Japonya merkezli elektronik devlerinden Fujitsu yaptı ve firma VIA Eden işlemcili yeni istemcisini duyurdu. FUTRO S100 kod adını taşıyan yeni sistem 42 x 182 x 185 mm boyutlarında ve 1Kg ağırlığında. 500MHz'de çalışan düşük güç tüketimli VIA Eden ULV (tam yük altında sadece 1Watt civarı güç tüketimi) işlemcisiyle yeni istemcinin sunucu tabanlı işlemlerde ve sana işyeri çözümlerinde kullanılması hedefleniyor.

1GB sistem belleğine, S3 Chrome HC3 entegre grafik işlem birimine ve yine bir VIA çözümü olan VT1708S ses yongasına sahip olan sistemin daha çok çok bilgisayarlı kurum ve kuruluşlarda kullanılması hedefleniyor. Özellikle düşük güç tüketimiyle öne çıkan sistemin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

